5 loại cá ít xương, không thể nuôi nhân tạo, giá rẻ mà bổ nhất nhì

27-11-2025 - 20:48 PM | Sống

Những loại cá này giá rẻ, ngon và giàu dinh dưỡng, gần như không thể nuôi nhân tạo, 100% là cá tự nhiên.

Bạn có bao giờ thắc mắc giữa một rừng hải sản với đủ loại “nuôi - lồng - biển - đánh bắt xa bờ”, thật sự có những loại cá không thể nuôi dù công nghệ hiện đại đến đâu? Điều thú vị là những loại cá này lại rẻ, ngon và giàu dinh dưỡng, gần như nhà nào cũng ăn mà không hề hay biết chúng 100% là cá tự nhiên .

Dưới đây là 5 loại cá không thể nhân giống nhân tạo, sản lượng ổn định trong tự nhiên, nên giá dễ chịu, hợp túi tiền và giàu omega-3, khoáng chất, protein. Thử xem gia đình bạn thường ăn loại nào?

1. Cá mú vàng

Ai đi chợ cũng từng gặp loại cá vàng óng, nhỏ xinh này. Cá sống ở tầng đáy ven biển, rất nhạy cảm với áp suất và môi trường nên không thể nuôi bằng công nghệ hiện nay .

5 loại cá ít xương, không thể nuôi nhân tạo, giá rẻ mà bổ nhất nhì- Ảnh 1.

Thịt cá mú vàng mềm, ngọt, tách thớ như múi tỏi, giàu protein, canxi, phốt pho và sắt rất tốt cho trẻ em cần phát triển xương và người lớn tuổi cần bổ sung khoáng chất.

2. Cá thu đao

Cá thu đao thân dài như ngọn giáo, bơi cực nhanh, vì vậy không thể nuôi nhốt .

5 loại cá ít xương, không thể nuôi nhân tạo, giá rẻ mà bổ nhất nhì- Ảnh 2.

Thịt cá chắc, ít xương, giàu DHA được gọi vui là “thực phẩm vàng cho não” và giàu đạm dễ hấp thu, rất hợp cho trẻ em, người lớn tuổi hoặc người cơ thể yếu.

3. Cá chim trắng

Thân dẹt, ánh bạc đẹp mắt, cá chim trắng là loài cá di cư, yêu cầu môi trường phức tạp nên gần như không nơi nào nhân giống nuôi được .

5 loại cá ít xương, không thể nuôi nhân tạo, giá rẻ mà bổ nhất nhì- Ảnh 3.

Thịt cá mềm, mịn, gần như tan ngay khi chạm lưỡi, giàu axit béo chưa bão hòa, selen và magiê, các chất có lợi cho tim mạch và làm chậm quá trình lão hoá.

4. Cá đuối

Loài cá này nhìn như chiếc quạt, thuộc nhóm cá sụn, gần như không có xương cứng mà toàn bộ là xương giòn . Cách sống đặc biệt khiến nó không thể nuôi nhân tạo.

5 loại cá ít xương, không thể nuôi nhân tạo, giá rẻ mà bổ nhất nhì- Ảnh 4.

Thịt cá dai, tơi thành sợi, còn phần sụn giàu chondroitin - chất tốt cho khớp, và nhiều canxi.

5. Cá mòi

Nhiều người quen cá mòi dạng đồ hộp, nhưng cá mòi tươi còn ngon hơn rất nhiều. Loài này sống theo đàn lớn, sinh sản nhanh nên nuôi nhân tạo không kinh tế , vì tốn kém hơn đánh bắt rất nhiều.

5 loại cá ít xương, không thể nuôi nhân tạo, giá rẻ mà bổ nhất nhì- Ảnh 5.

Cá mòi giàu omega-3 vượt cả cá ngừ và cá hồi. Xương nhỏ, mềm nên có thể ăn cả con, bổ sung canxi rất tốt cho trẻ em và phụ nữ.

Lần tới đi chợ, nếu gặp những loại cá này, bạn có thể yên tâm rằng mình đang mua đúng “hàng biển xịn”, tự nhiên 100%. Chọn bất kỳ loại nào, nấu theo cách đơn giản nhất cũng đủ mang lại một bữa ăn ngon, rẻ và bổ dưỡng cho cả nhà.

Nguồn và ảnh: Weibo

5 loại cá "đại bổ", ăn thường xuyên bảo vệ nội tạng, ngăn ngừa ung thư: Việt Nam có tất cả

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

