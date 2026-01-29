5 loại cây nên có trong nhà, đặt đâu cũng "hút" vượng khí

Dưới đây là 5 loại cây được nhiều chuyên gia khuyến nghị nên có trong nhà nhờ khả năng thanh lọc không khí, dễ chăm sóc và mang ý nghĩa phong thủy tích cực.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là một trong những loại cây phổ biến nhất trong không gian nội thất hiện nay. Điểm đặc biệt của loài cây này là khả năng hấp thụ CO₂ và giải phóng oxy vào ban đêm, điều mà rất ít cây xanh có thể làm được. Nhờ đó, lưỡi hổ thường được đặt trong phòng ngủ hoặc phòng làm việc để cải thiện chất lượng không khí.

Về mặt thẩm mỹ, lưỡi hổ có dáng lá thẳng đứng, màu xanh đậm viền vàng, tạo cảm giác mạnh mẽ, hiện đại.

Trong phong thủy, cây được xem là biểu tượng của sự bảo vệ, xua đuổi năng lượng tiêu cực và mang lại may mắn cho gia chủ. Ngoài ra, lưỡi hổ rất dễ chăm sóc, chịu hạn tốt, phù hợp với những người bận rộn.

Cây trầu bà

Trầu bà là loại cây leo, có thể trồng trong chậu treo, đặt trên kệ hoặc trồng thủy sinh trong bình thủy tinh. Cây có khả năng hấp thụ một số khí độc thường tồn tại trong không gian kín như formaldehyde hay benzen, giúp không khí trong lành hơn.

Cây trầu bà (Ảnh minh họa).

Trong phong thủy, trầu bà tượng trưng cho sự thịnh vượng và hòa hợp trong gia đình. Với hình dáng mềm mại, rủ xuống tự nhiên, cây mang lại cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi. Đây là lựa chọn phù hợp cho phòng khách, hành lang hoặc góc làm việc, nơi cần tạo cảm hứng và sự thư giãn.

Cây kim tiền

Ngay từ tên gọi, kim tiền đã gợi lên hình ảnh của sự giàu sang, phát đạt. Loại cây này có lá dày, xanh bóng, mọc đối xứng, tạo cảm giác đầy đặn và khỏe khoắn. Nhiều gia đình và doanh nghiệp chọn đặt kim tiền ở phòng khách, quầy lễ tân hoặc gần cửa ra vào với mong muốn thu hút tài lộc và vận may.

Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy, kim tiền còn dễ sống trong điều kiện ánh sáng yếu, không cần tưới nước thường xuyên. Đây là loại cây phù hợp với môi trường văn phòng hoặc căn hộ chung cư.

Cây lan ý

Lan ý, còn gọi là bạch môn, nổi bật với hoa trắng tinh khôi và lá xanh đậm. Cây có khả năng hút ẩm, hạn chế nấm mốc và một số chất gây ô nhiễm trong không khí. Nhờ đó, lan ý thường được đặt ở phòng ngủ, phòng tắm hoặc những nơi ít ánh sáng.

Về mặt phong thủy, lan ý tượng trưng cho sự cân bằng, hài hòa và bình yên. Sự kết hợp giữa hoa trắng và lá xanh mang lại cảm giác thư thái, giúp giảm căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Cây nha đam

Nha đam không chỉ là cây cảnh mà còn được biết đến với nhiều công dụng trong chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Cây có khả năng cải thiện chất lượng không khí, đồng thời phần gel trong lá có thể dùng để làm dịu da khi bị bỏng nhẹ hoặc dưỡng ẩm.

Với kích thước nhỏ gọn, nha đam phù hợp đặt trên bệ cửa sổ, bàn làm việc hoặc kệ bếp. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những không gian hạn chế diện tích nhưng vẫn muốn có mảng xanh.