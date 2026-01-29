Thời điểm lý tưởng đầu tư bất động sản Hải Phòng với ưu đãi đặc biệt

Cơ hội đầu tư có 1-0-2

Càng về cuối năm, thị trường BĐS tại Thủy Nguyên, Hải Phòng càng sôi động. Tại dự án Bạch Đằng 1288, lượng khách hàng và nhà đầu tư quan tâm tăng mạnh nhờ gói ưu đãi tài chính hấp dẫn mà chủ đầu tư vừa tung ra.

Theo đại diện chủ đầu tư, đối với nhiều khách hàng, hấp dẫn nhất là chính sách cam kết tiền thuê lên tới 1,6 tỷ trong 2 năm dành riêng cho dòng sản phẩm Nhà phố Shophouse với quỹ căn giới hạn chỉ 188 căn.

Cụ thể, khách hàng mua shophouse và lựa chọn hình thức ủy thác vận hành sẽ được đảm bảo mức thu nhập tương đương 9% giá bán trong vòng 2 năm. Giá trị cam kết ước tính khoảng 67 triệu đồng mỗi tháng, tổng cộng lên tới 1,6 tỷ đồng trong toàn bộ thời gian áp dụng. Khoản chi trả này được cố định, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh thực tế.

Cùng với đó, ưu đãi thanh toán sớm chiết khấu tới 10,5% giúp giảm áp lực tài chính, đặc biệt phù hợp với những khách hàng muốn dòng tiền luôn "chạy" và không bỏ lỡ nhịp tăng giá mạnh khi hạ tầng khu vực hoàn thiện.

Gói hỗ trợ tín dụng cho phép vay tới 70% giá trị hợp đồng, lãi suất 0% trong 18 tháng đầu giúp khách hàng gần như không phải lo lắng chi phí vốn trong gần 2 năm đầu - giai đoạn được xem là "vàng" của chu kỳ tăng giá khi hạ tầng và tiện ích đô thị hoàn thiện nhanh chóng. Đây là lợi thế lớn, đặc biệt với nhà đầu tư muốn tối đa hóa tỷ suất lợi nhuận ngay từ năm đầu tiên.

Ngoài ra, quà tặng tân gia lên tới 500 triệu đồng và hỗ trợ về ở sớm từ 3-4%, tổng ưu đãi lên đến 24% là sự hỗ trợ thực tế cho cư dân hoàn thiện không gian sống ngay khi nhận nhà.

"Ưu đãi chồng ưu đãi khiến bài toán tài chính nhẹ đi rất nhiều. Tôi quyết định xuống tiền ngay vì biết đây là thời cơ tốt nhất và cơ hội sẽ không kéo dài lâu" – Anh Minh Hoàng, một khách hàng vừa đặt mua căn shophouse tại Bạch Đằng 1288 chia sẻ.

Các chuyên gia nhận định, đây là chính sách bán hàng hấp dẫn nhất tại khu vực Thủy Nguyên thời điểm hiện tại. Không chỉ giúp khuấy động thị trường bất động sản Thủy Nguyên dịp cuối năm, mà còn tạo tiếng vang lớn tại Hải Phòng, là "bến đỗ" sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư nhạy bén.

Bài toán đầu tư chắc thắng của quỹ hàng hiếm

Sức hút của Bạch Đằng 1288 không chỉ đến từ chính sách ưu đãi hấp dẫn mà còn từ tính chất khan hiếm của quỹ hàng kế cận Trung tâm Chính trị - Hành chính mới. Với tính hữu hạn và giá trị sử dụng đã được chính minh, quỹ căn này là tài sản có tốc độ tăng giá bền vững. Đây cũng là thời điểm mà các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm coi là "khoảnh khắc vàng" để quyết định xuống tiền.

Dư địa tăng giá của Bạch Đằng 1288 còn được cộng hưởng bởi quy hoạch hạ tầng hiện hữu có sẵn khi bên trái dự án gần đại lộ Đỗ Mười là các quy hoạch cao tầng, nổi bật là tòa thương mại biểu tượng 75 tầng khởi công vào ngày 19/12/2025. Ngoài ra, còn có bệnh viện quốc tế, trung tâm tiệc cưới, công an thành phố, đất thương mại dịch vụ… Bên phải dự án là quy hoạch đất thương mại dịch vụ, đất ở, bãi đỗ xe, công viên cây xanh, cầu Nguyễn Trãi dự kiến thông xe năm 2027.

Dự án cách Trung tâm Chính trị - Hành chính mới Thủy Nguyên chỉ 200m

Bên cạnh đó, giá trị nội tại mà dự án sở hữu cũng là "điểm cộng" thu hút nhà đầu tư và khách hàng: Quy hoạch đồng bộ, dòng sản phẩm đa dạng, hệ tiện ích hiện đại từ trung tâm thương mại, trường mầm non, đến hệ thống giải trí, văn hóa như công viên, đường dạo bộ, sân thể thao liên hoàn, cầu ánh trăng, khu triển lãm ngoài trời… đã tạo nên một đô thị đáng sống, điểm đến của an cư, điểm đầu tư – kinh doanh hấp dẫn.

Theo các chuyên gia, Thủy Nguyên – "Thủ phủ" mới của Hải Phòng đang bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc, trong khi đó bất động sản Thủy Nguyên vẫn đang ở vùng giá sơ khai với dư địa tăng trưởng mạnh trong trung và dài hạn. Tuy nhiên cơ hội sở hữu các sản phẩm tại Bạch Đằng 1288 đang dần khép lại khi nguồn cung ngày càng thu hẹp. Sự cộng hưởng giữa lợi thế nội tại của sản phẩm, chính sách tài chính thông minh và sự hữu hạn của quỹ hàng đã đưa Bạch Đằng 1288 thành tài sản chiến lược mà những người am hiểu thị trường sẽ không để vụt qua thêm lần thứ hai.

Đến thời điểm hiện tại dự án đã có sổ đỏ từng căn và sẵn sàng bàn giao vào quý 1/2026.

