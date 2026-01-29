Hưng Yên đón làn sóng an cư từ Hà Nội

Xu hướng dịch chuyển dân số từ vùng đô thị trung tâm ra đô thị vệ tinh

Theo thống kê của Công an TP. Hà Nội, năm 2007 dân số Hà Nội có khoảng hơn 3,3 triệu người. Đến năm 2024, con số này đã tăng lên 8,6 triệu người (theo báo cáo của Chi cục Dân số Hà Nội tháng 1/2025).

Tốc độ gia tăng dân số nhanh trong thời gian ngắn đã tạo áp lực ngày càng lớn lên hệ thống hạ tầng đô thị, từ giao thông, giáo dục, y tế cho đến môi trường sống. Tình trạng ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông kéo dài, cùng với việc quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm khiến việc phát triển các dự án nhà ở mới gặp nhiều hạn chế.

Trước thực trạng đó, xu hướng giãn dân ra khỏi nội đô trở thành tất yếu. Đặc biệt, tầng lớp trung lưu đô thị (từ 40 tuổi trở lên) đang là nhóm cư dân chính tạo nên làn sóng dịch chuyển này, bởi họ hội tụ nhiều yếu tố để thay đổi chuẩn sống.

Những năm gần đây, người dân đang giãn dần khỏi nội đô theo 3 hướng chính: phía Đông và Bắc thủ đô (ra Long Biên, Đông Anh), phía Nam (Thanh Trì, Thường Tín…), và một số đô thị vệ tinh lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên.

Trong đó, Hưng Yên là điểm đến thu hút đông cư dân tìm đến vì sự phát triển kinh tế - hạ tầng vượt trội và lối sống đô thị tương đồng với thủ đô. Một số dự án BĐS lớn như quần thể đô thị Vinhomes Ocean Park 2 - 3 (ở Văn Giang, Văn Lâm) là minh chứng rõ nét, thu hút làn sóng cư dân từ nội thành Hà Nội chuyển về sinh sống.

Nhờ vị trí chiến lược nằm ở cửa ngõ phía Đông thủ đô, Hưng Yên có lợi thế khoảng cách rất gần với trung tâm Hà Nội. Đây cũng là điểm giao thương quan trọng ở khu vực Bắc Bộ, với các trục đường huyết mạch như Quốc lộ 5, Quốc lộ 38, cao tốc Hải Phòng - Hà Nội, tuyến đường sắt Bắc - Nam… liên kết trực tiếp với các tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm ở khu vực Bắc Bộ.

Sau sáp nhập, GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) của tỉnh Hưng Yên năm 2025 tăng 8,78%, thuộc top 10 cả nước. Theo Sở Tài chính, trong tháng 10/2025, Hưng Yên thu hút hơn 1,1 tỷ USD từ 44 dự án đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn. Toàn tỉnh hiện có gần 3.700 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký tương đương 43 tỷ USD, chứng minh tiềm năng phát triển đa ngành mạnh mẽ của tỉnh.

Quỹ đất của địa phương cũng được mở rộng hơn sau hợp nhất, đảm bảo cơ sở phát triển hạ tầng đồng bộ trong tương lai và đáp ứng làn sóng dịch chuyển dân số từ vùng trung tâm.

Sự trỗi dậy của nhu cầu "an dưỡng" - động lực chính của làn sóng dịch chuyển dân cư

Khi tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng, cư dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận cũng có sự phân hóa nhu cầu sống rõ rệt. Riêng với nhóm trung lưu, họ đã chạm ngưỡng ổn định về nhiều mặt (tài chính, gia đình…) nên nhu cầu thay đổi chỗ ở, rời khỏi thành thị đông đúc là tất yếu.

Ở tuổi ngoài 40, nhiều người mong muốn được an cư tại môi trường trong lành, gần gũi thiên nhiên, ít khói bụi, ồn ào để nghỉ ngơi và đảm bảo sức khỏe. Họ muốn sống trong cộng đồng dân cư văn minh, an toàn, đồng điệu về lối sống và tuổi tác, ở nơi hội tụ đầy đủ các tiện ích vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa hoặc chăm sóc sức khỏe mà không cần đi xa.

Không chỉ tìm kiếm một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi kiểu truyền thống, thế hệ trung lưu đương đại đang có nhiều tiêu chí mới mẻ hơn, như một căn nhà mang lợi ích đầu tư kép: vừa nghỉ dưỡng, vừa có tiềm năng tăng giá trong tương lai, vừa là tài sản bền vững để lại cho con cháu.

Nắm bắt nhu cầu đó, dự án đô thị nghỉ dưỡng cao cấp Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên do Tập đoàn Onsen Fuji phát triển, đã ra đời như một giải pháp kiến tạo lối sống an dưỡng đẳng cấp, đón đầu xu thế "wellness living" đang lan rộng khắp các đô thị. Dự án đã khởi công vào cuối tháng 12/2025, sẽ đáp ứng nhu cầu dịch chuyển của cư dân đô thị trung tâm về vùng ven đô.

Dự án đô thị nghỉ dưỡng Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên

Đặc biệt, dự án này tận dụng nguồn khoáng nóng quý hiếm ở địa phương, với các sản phẩm đặc trưng như khu căn hộ, khu tắm bùn - khoáng nóng và shophouse thương mại theo mô hình đô thị xanh khép kín. Với hệ tiện ích nội khu đa dạng, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chủ động ngay tại nơi ở gắn với mạch khoáng nóng tự nhiên.

Ngoài dự án trên, Hưng Yên cũng đang thu hút nhiều dự án đô thị nghỉ dưỡng cao cấp khác như Trump International Hưng Yên, Alluvia City Văn Giang… Đây là dấu hiệu cho thấy bước chuyển mình rõ nét của địa phương trong việc đón đầu xu hướng "wellness living", góp phần định hình diện mạo mới cho thị trường bất động sản và đô thị kiểu mới tại Hưng Yên.

Có thể nói, Hưng Yên đang nắm bắt cơ hội vàng để trở thành tọa độ an cư lý tưởng phía Đông Hà Nội, đón đầu làn sóng dịch chuyển cư dân tinh hoa. Dòng tiền đầu tư bất động sản cũng dịch chuyển dần về Hưng Yên, là đòn bẩy mạnh mẽ giúp địa phương vươn tầm thành đô thị vệ tinh hàng đầu trong quy hoạch vùng Thủ đô.

