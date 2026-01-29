Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

An Cựu City (TP. Huế) “tăng tốc” năm 2026: Từ bệ phóng pháp lý đến mục tiêu nâng tầm đô thị Huế

29-01-2026 - 08:00 AM | Bất động sản

An Cựu City (TP. Huế) “tăng tốc” năm 2026: Từ bệ phóng pháp lý đến mục tiêu nâng tầm đô thị Huế

Việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 phân khu cao tầng An Cựu Tower giúp Khu đô thị An Cựu City hoàn thiện pháp lý quan trọng, đồng thời tạo đà cho lộ trình vận hành toàn khu trong năm 2026. Đây là bước đi chiến lược của chủ đầu tư IMG Huế nhằm định hình một chuẩn sống cao cấp mới ngay tâm điểm Cố đô.

Hoàn thiện pháp lý và lộ trình thực thi minh bạch

Việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho Tổ hợp khách sạn 5 sao và chung cư cao cấp An Cựu Tower là cột mốc then chốt, xác lập đầy đủ ranh giới đất và các chỉ tiêu kỹ thuật khắt khe. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có sự sàng lọc mạnh mẽ, bước tiến này không chỉ bảo chứng cho tính minh bạch của dự án mà còn là lời cam kết về giá trị tài sản bền vững dành cho giới đầu tư.

Song hành với thế mạnh pháp lý, Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế (IMGH) đã chủ động công bố "bản đồ" triển khai chi tiết cho năm 2026. Cụ thể, lộ trình được phân kỳ bài bản: hoàn thiện hạ tầng vào quý II; bàn giao sổ hồng cho phân khu shophouse An Cựu Galleria vào quý III; chính thức khởi công tháp An Cựu Tower vào quý IV. Cách tiếp cận dựa trên ba trụ cột: "Pháp lý vững - Tiến độ chuẩn - Chất lượng cao" đang giúp An Cựu City khẳng định vị thế dẫn dắt tại thị trường miền Trung.

An Cựu City (TP. Huế) “tăng tốc” năm 2026: Từ bệ phóng pháp lý đến mục tiêu nâng tầm đô thị Huế - Ảnh 1.

An Cựu City công bố ba cột mốc phát triển trong năm 2026

Cú hích từ những thương hiệu toàn cầu và giá trị cộng hưởng

Tọa lạc tại vị trí đắt giá của An Cựu City, khu đô thị trực diện trung tâm thương mại Aeon Mall Huế, An Cựu Tower có tổng diện tích xây dựng gần 85.000 m2, bao gồm tháp căn hộ 35 tầng và tháp khách sạn 22 tầng. Điểm nhấn của dự án là sự bắt tay với đơn vị thiết kế hàng đầu Nhật Bản - Nikken Sekkei và quá trình thương thảo với các tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng như Marriott, IHG, hay Hilton. Sự góp mặt của các "ông lớn" quốc tế kỳ vọng sẽ mang lại tiêu chuẩn vận hành 5 sao, góp phần đưa Huế trở thành điểm đến du lịch và lưu trú cao cấp.

An Cựu City (TP. Huế) “tăng tốc” năm 2026: Từ bệ phóng pháp lý đến mục tiêu nâng tầm đô thị Huế - Ảnh 2.

An Cựu Galleria và An Cựu Tower là hai mảnh ghép trọng tâm của An Cựu City

Bên cạnh đó, sự hình thành của cộng đồng cư dân tinh hoa tại An Cựu Tower sẽ tạo nên nguồn cầu ổn định, cộng hưởng trực tiếp vào giá trị kinh doanh cho phân khu shophouse An Cựu Galleria hiện hữu.

Hiện tại, chủ đầu tư đang triển khai chính sách ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng đang quan tâm đến shophouse An Cựu Galleria: Lộc vàng đầu xuân - tặng ngay 5 chỉ vàng, chỉ từ 1,5 tỷ sở hữu ngay, hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc 12 tháng, tổng ưu đãi đặc biệt lên đến 2,8 tỷ khi thanh toán nhanh…

Thông tin liên hệ: Dự án Khu đô thị mới An Cựu - Phường An Cựu, TP. Huế

Website: www.imgh.vn

Hotline: 0912 203 808

