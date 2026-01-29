Vượt qua hàng loạt đối thủ, khách "chốt deal" căn hộ cao cấp Alumi giá 4 tỷ đồng trên sóng livestream

Phiên livestream căn hộ cao cấp chuẩn 5 sao tại Tổ hợp Alumi - dự án Alluvia City chứng kiến màn đặt giá quyền mua đầy kịch tính

Với bảo chứng từ uy tín từ chủ đầu tư Xuân Cầu Holdings cùng sức hút lan tỏa của đại đô thị sinh thái khoáng nóng Alluvia City, phiên livestream trên nền tảng NobleGo tối 27/1 đã chứng kiến hai vòng đặt giá kịch tính, tạo nên một cuộc đua giành quyền đặt mua bất động sản đầy sôi động.

Căn hộ cao cấp Alumi chốt quyền mua với giá 4 tỷ đồng

Tâm điểm của phiên livestream là căn hộ 1PN+ diện tích 49,68 m², tọa lạc tại tầng 6, tòa Alumi Premium 3, sản phẩm nhanh chóng trở thành "điểm nóng" ngay khi lên sóng. Sau hai vòng đặt giá, khách hàng Hương Giang đã vượt qua nhiều đối thủ để xác lập quyền mua với mức 4 tỷ đồng, phản ánh rõ sức hút của dòng căn hộ cao cấp tại một trong những dự án được quan tâm bậc nhất khu Đông Hà Nội hiện nay.

Phiên livestream khép lại trong không khí hứng khởi khi khách hàng Kim Xuân trở thành người may mắn nhận giải thưởng 50 triệu đồng từ minigame Noble Lucky Watch, tạo nên một cái kết giàu cảm xúc cho một đêm "săn" bất động sản số đầy bất ngờ.

Căn hộ 1PN+ thiết kế tối ưu công năng, được bàn giao cơ bản liền tường với hệ nội thất và thiết bị cao cấp từ các thương hiệu châu Âu danh tiếng

Lý giải quyết định tham gia đặt giá, anh M.T cho biết yếu tố then chốt không chỉ nằm ở thiết kế hay vị trí, mà ở tiện ích khoáng nóng tự nhiên được tích hợp trực tiếp trong không gian sống giàu năng lượng ngay bên sông Hồng. Theo anh, đây là dòng sản phẩm khó có thể sao chép trên thị trường, đặc biệt khi được đặt trong một tổng thể quy hoạch bài bản, đồng bộ, cùng hạ tầng khu Đông đang bước vào giai đoạn tăng tốc kỷ lục.

"Ở góc độ người mua ở thực, tôi ưu tiên giá trị sử dụng lâu dài và tính bền vững của dự án. Trong bối cảnh Hà Nội triển khai tái cấu trúc đô thị, với chủ trương di dời khoảng 860.000 dân nội đô, Alumi rõ ràng là một trong những tọa độ an cư có lợi thế đáng chú ý nhất hiện nay", anh T. nhận định.

Tổ hợp Alumi thuộc đô thị sinh thái khoáng nóng Alluvia City gồm 7 tòa tháp cao 39 tầng, trong đó 4 tòa Alumi Premium với hơn 2.000 căn hộ cao cấp vừa ra mắt thị trường vào cuối năm 2025

Vì sao Alumi hấp dẫn cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư?

Trên thực tế, sức hút của Alumi không đến từ một yếu tố đơn lẻ, mà là sự cộng hưởng của nhiều giá trị nền tảng. Đó là những giải pháp thiết kế hoàn hảo giúp căn hộ luôn ngập tràn ánh sáng và gió sông mát lành, kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng thời thượng được quy hoạch bài bản: tầng 1 và 2 là không gian thương mại với siêu thị, nhà hàng, dịch vụ cao cấp; tầng 3 dành riêng cho tiện ích cư dân như bể tắm onsen, bể sục Jacuzzi, khu bể bơi, vui chơi trẻ em, sinh hoạt cộng đồng, thư viện, cầu cảnh quan liên tòa…; trong khi tầng 20 được thiết kế thông tầng như một Sky Garden – khu vườn xanh giữa tầng không đưa thiên nhiên trở lại trung tâm trải nghiệm sống.

Sky Garden tầng 20 - Khoảng trời xanh mát giữa tầng không, nơi cư dân thả mình thư giãn và ôm trọn tầm nhìn khoáng đạt hướng trục cảnh quan sông Hồng

Đặc biệt, hệ giá trị này không gói gọn trong nội khu mà được nối dài bởi hệ sinh thái quy mô từ đại đô thị Alluvia City. Từ trung tâm trải nghiệm khoáng nóng Alluvia Onsen Center đến bến du thuyền thượng lưu, từ chuỗi giải trí ven sông đến hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế… tất cả hòa quyện để tạo nên một tâm điểm đa trải nghiệm, thiết lập đặc quyền sống "All-in-One" đích thực.

Trải nghiệm khoáng nóng tự nhiên mỗi ngày, đặc quyền chỉ có tại Alumi - Alluvia City

Trong đó, yếu tố mấu chốt tạo nên sức hút khó cưỡng của Alumi chính là mạch khoáng nóng tự nhiên – "DNA" đặc hữu kế thừa từ Alluvia City, một đặc quyền nghỉ dưỡng chuẩn resort giúp thư giãn và tái tạo Thân - Tâm - Trí 365 ngày cho cư dân.

Hội tụ những giá trị vượt trội, Alumi càng gia tăng sức nóng nhờ vị trí chiến lược ngay sát Vành đai 3.5, kết nối với cầu Ngọc Hồi, rút ngắn thời gian tới phố Cổ chỉ còn 25 phút. Tọa độ đắt giá này không chỉ sở hữu khả năng kết nối thuận tiện mà còn bảo chứng cho tiềm năng sinh lời bền vững, khi trực tiếp đón đầu nhu cầu lưu trú khổng lồ từ sân vận động PVF hay phân hiệu Đại Học Bách Khoa Hà Nội tại Hưng Yên.

Livestream NobleGo của Sunshine Group được phát định kỳ hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng NOBLEX App được phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Tập đoàn Sunshine), tiếp sóng trên trang Fanpage của VTV Times. Tải và cài đặt NOBLEX App tại đây Hướng dẫn tham gia đặt giá trênNobleGo Fanpage: https://www.facebook.com/NOBLEXGROUPOfficial Website: https://noblex.vn/

Ánh Dương