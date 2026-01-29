Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

'Đất vàng' bỏ hoang giữa trung tâm TPHCM thành công viên đông vui dịp Tết

29-01-2026 - 07:30 AM | Bất động sản

Khu “đất vàng” tại số 8 đường Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa, TPHCM), từng bị bỏ hoang nhiều năm, nay đã trở thành một công viên sinh hoạt cộng đồng xanh mát, thu hút đông đảo người dân thành phố và khách nước ngoài đến vui chơi, thư giãn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Công viên này được cải tạo từ khu đất cũ của Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, sau hơn 20 ngày thi công và bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Không gian công viên được thiết kế theo chủ đề “Rừng sinh thái trong lòng đô thị”, với nhiều mảng cây xanh, tiểu cảnh, đường dạo bộ, khu vui chơi, quảng trường và các tiện ích phục vụ mọi lứa tuổi.

Ngay từ những ngày đầu mở cửa, công viên đã tạo sức hút với người dân, du khách. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến chơi, giới trẻ tranh thủ chụp ảnh check-in với các linh vật và tiểu cảnh Tết. Người cao tuổi đi bộ, tập thể dục, còn du khách nước ngoài cũng dừng chân thư giãn và tìm hiểu không khí văn hóa dịp Tết ngay giữa trung tâm thành phố.

Sau khi TPHCM ban hành chủ trương chỉnh trang các khu đất chưa triển khai dự án thành công viên, vườn hoa phục vụ cộng đồng, khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng đã được lựa chọn là địa điểm đầu tiên triển khai. Công trình cũng là một trong những dự án được đẩy nhanh tiến độ, nhanh chóng hoàn thiện và chính thức đưa vào sử dụng, tạo nên một không gian xanh mở phục vụ người dân và du khách ngay giữa lõi đô thị.

Ngay từ khi công viên chưa chính thức khai trương, nhiều người dân và du khách đã tò mò ghé thăm, chụp ảnh và dạo bộ trong không gian mới mẻ này.

Lần đầu ghé thăm TPHCM dịp Tết, chị Nguyễn Thu Hà (du khách đến từ Hà Nội) tỏ ra thích thú khi bắt gặp một công viên rộng rãi ngay giữa trung tâm. “Người dân ra đây vui chơi, tập thể dục, trẻ con chạy nhảy khắp nơi, tạo nên một không khí Tết rất đời thường mà ấm áp. Đây là hình ảnh đẹp của thành phố mà tôi sẽ nhớ sau chuyến đi này,” chị Hà bộc bạch.

Không chỉ người dân thành phố, công viên còn thu hút nhiều du khách nước ngoài dừng chân tham quan, chụp ảnh, tận hưởng không gian xanh và cảm nhận nhịp sống giữa trung tâm TPHCM.

Nhiều du khách thích thú ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại công viên, xem đây là điểm dừng chân đáng nhớ trong hành trình khám phá TPHCM.

Anh Trần Minh Tuấn (28 tuổi, nhân viên văn phòng) cùng bạn bè đến tham quan và chụp ảnh cho biết công viên là điểm đến lý tưởng trong dịp Tết. “Không gian ở đây rộng rãi, nhiều cây xanh, lại nằm ngay trung tâm nên rất tiện. Mấy ngày Tết không đi xa thì ra đây dạo mát, chụp hình check-in cũng rất thoải mái,” anh Tuấn nói.

Công nhân vẫn đang tiếp tục thi công các hạng mục để phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2026

Khu đất số 8 đường Võ Văn Tần thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, có diện tích khoảng 14.400 m2, tọa lạc tại vị trí đắc địa với bốn mặt tiền Pasteur-Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần. Dự án có tổng mức đầu tư 1.850 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2028. Tuy nhiên, trong nhiều năm trước, khu đất này trong tình trạng bỏ trống, quây kín tôn giữa trung tâm thành phố.


Theo Anh Nhàn

Tiền Phong

