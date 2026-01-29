Tỉnh lớn thứ 2 Việt Nam yêu cầu công an vào cuộc chặn đầu cơ đất theo quy hoạch

Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo tăng cường nắm tình hình, ngăn chặn hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất trong khu vực quy hoạch các dự án năng lượng trên địa bàn.

Cụ thể, thời gian qua tại địa phương xuất hiện thông tin liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng, gom đất tại một số khu vực nằm trong quy hoạch các dự án năng lượng, đặc biệt là các khu vực quy hoạch dự án điện gió, điện mặt trời...

Điều này tiềm ẩn nguy cơ đầu cơ đất đai, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại đông người, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và triển khai dự án theo quy hoạch được duyệt.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường chủ động nắm chắc tình hình quản lý, sử dụng đất đai, nhất là những nơi đã, đang và dự kiến quy hoạch các dự án năng lượng.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khuyến cáo người dân không tham gia mua bán, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng đất theo tin đồn, thông tin không chính thức.

Phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi tự ý phân lô, tách thửa, chuyển nhượng, mua bán đất không đúng quy định. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm, kịp thời báo cáo để xử lý theo thẩm quyền.

Theo Luật Đất đai 2024, đối với các dự án năng lượng, Nhà nước sẽ thu hồi đất để thực hiện hoặc nhà đầu tư lựa chọn phương án nhận quyền sử dụng đất theo quy định, không bắt buộc nhà đầu tư thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất với người sử dụng đất.

Ngoài ra, lãnh đạo Gia Lai yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo tăng cường theo dõi, xác minh thông tin liên quan đến hoạt động mua bán, môi giới, đầu cơ đất đai tại các khu vực quy hoạch dự án năng lượng. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có), nhất là tung tin sai sự thật, lừa đảo.



