Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỉnh lớn thứ 2 Việt Nam yêu cầu công an vào cuộc chặn đầu cơ đất theo quy hoạch

29-01-2026 - 07:22 AM | Bất động sản

Tỉnh lớn thứ 2 Việt Nam yêu cầu công an vào cuộc chặn đầu cơ đất theo quy hoạch

Thời gian qua, Gia Lai xuất hiện việc mua bán, chuyển nhượng, gom đất tại một số khu vực nằm trong quy hoạch các dự án điện gió, điện mặt trời...

Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo tăng cường nắm tình hình, ngăn chặn hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất trong khu vực quy hoạch các dự án năng lượng trên địa bàn.

Cụ thể, thời gian qua tại địa phương xuất hiện thông tin liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng, gom đất tại một số khu vực nằm trong quy hoạch các dự án năng lượng, đặc biệt là các khu vực quy hoạch dự án điện gió, điện mặt trời...

Điều này tiềm ẩn nguy cơ đầu cơ đất đai, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại đông người, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và triển khai dự án theo quy hoạch được duyệt.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường chủ động nắm chắc tình hình quản lý, sử dụng đất đai, nhất là những nơi đã, đang và dự kiến quy hoạch các dự án năng lượng.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khuyến cáo người dân không tham gia mua bán, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng đất theo tin đồn, thông tin không chính thức.

Phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi tự ý phân lô, tách thửa, chuyển nhượng, mua bán đất không đúng quy định. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm, kịp thời báo cáo để xử lý theo thẩm quyền.

Theo Luật Đất đai 2024, đối với các dự án năng lượng, Nhà nước sẽ thu hồi đất để thực hiện hoặc nhà đầu tư lựa chọn phương án nhận quyền sử dụng đất theo quy định, không bắt buộc nhà đầu tư thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất với người sử dụng đất.

Ngoài ra, lãnh đạo Gia Lai yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo tăng cường theo dõi, xác minh thông tin liên quan đến hoạt động mua bán, môi giới, đầu cơ đất đai tại các khu vực quy hoạch dự án năng lượng. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có), nhất là tung tin sai sự thật, lừa đảo.


Thanh Phong

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Liệu thị trường bất động sản năm 2026 có xảy ra hiện tượng "đứt gãy"?

Liệu thị trường bất động sản năm 2026 có xảy ra hiện tượng "đứt gãy"? Nổi bật

So găng sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất, ga Thủ Thiêm và ga Sài Gòn: 'Tân binh' cửa ngõ bứt phá ngoạn mục

So găng sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất, ga Thủ Thiêm và ga Sài Gòn: 'Tân binh' cửa ngõ bứt phá ngoạn mục Nổi bật

Miền Tây sắp có siêu dự án lớn nhất lịch sử 6,2 tỷ USD do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư, đặt tại thành phố trực thuộc Trung ương

Miền Tây sắp có siêu dự án lớn nhất lịch sử 6,2 tỷ USD do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư, đặt tại thành phố trực thuộc Trung ương

07:21 , 29/01/2026
"Đại gia phố núi" vang bóng một thời nay nợ ngập đầu, lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ nhưng vẫn xin đầu tư cao tốc gần 77.000 tỷ đồng vừa nhận chỉ đạo "nóng"

"Đại gia phố núi" vang bóng một thời nay nợ ngập đầu, lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ nhưng vẫn xin đầu tư cao tốc gần 77.000 tỷ đồng vừa nhận chỉ đạo "nóng"

07:19 , 29/01/2026
Hà Nội sẽ di dời hàng trăm nghìn dân nội đô để tái cấu trúc đô thị: Cần giải bài toán an sinh

Hà Nội sẽ di dời hàng trăm nghìn dân nội đô để tái cấu trúc đô thị: Cần giải bài toán an sinh

07:18 , 29/01/2026
Ồ ạt phân lô bán nền, 'thổi giá' đất vùng ven Hà Nội 'ăn theo' thông tin quy hoạch

Ồ ạt phân lô bán nền, 'thổi giá' đất vùng ven Hà Nội 'ăn theo' thông tin quy hoạch

21:24 , 28/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên