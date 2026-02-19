5 loại cây trồng trong nhà mang tới sung túc, may mắn năm 2026

Dưới đây là những loại cây không chỉ làm đẹp không gian, mà còn được tin là mang đến tài lộc và năng lượng tích cực cho gia đình vào năm 2026.

Cây khế : Ngôi sao năm cánh của bình an và giải nhiệt

Quả khế với hình dáng ngôi sao độc đáo thường được xem là biểu tượng của sự tròn đầy và hài hòa. Trong phong thủy, cây khế sai quả được ví như "lộc rơi đầy cành", mang lại may mắn và thuận lợi cho gia chủ.

Về mặt sức khỏe, khế chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp giải nhiệt, làm mát cơ thể trong những ngày nắng nóng. Nước khế ép được dùng để hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng. Trong y học dân gian, lá khế còn được nấu nước tắm để làm dịu da, hỗ trợ giảm ngứa và viêm nhẹ.

Cây khế.

Cây cam : Sắc vàng của thịnh vượng và tăng đề kháng

Cây cam với những chùm quả tròn, màu vàng cam rực rỡ luôn gợi cảm giác ấm áp, phấn chấn. Theo quan niệm phong thủy, cam tượng trưng cho sự thành công và phát triển, đặc biệt phù hợp đặt ở phòng khách hoặc hiên nhà để "đón lộc".

Dưới góc nhìn dinh dưỡng, cam nổi tiếng giàu vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phòng cảm cúm và cải thiện sức khỏe làn da. Vỏ cam phơi khô, còn gọi là trần bì trong Đông y, thường được dùng để hỗ trợ tiêu hóa, giảm ho và làm ấm cơ thể.

Cây quất : Lộc nhỏ, ý nghĩa lớn

Quất là loại cây quen thuộc mỗi dịp Tết, với dáng nhỏ xinh nhưng sai quả. Trong phong thủy, quất tượng trưng cho sự sung túc, khởi đầu mới thuận lợi và gia đình sum vầy.

Quả quất nhỏ nhưng giàu tinh dầu và vitamin C, thường được ngâm mật ong để làm siro trị ho, đau họng và cảm lạnh. Tinh dầu từ vỏ quất còn có tác dụng làm ấm, giúp thông mũi và giảm căng thẳng khi hít thở.

Phật thủ : Bàn tay của phúc lành và dược liệu dân gian

Hình dáng đặc biệt như bàn tay Phật khiến phật thủ trở thành biểu tượng của phúc lộc, che chở và bình an. Cây thường được trưng trong nhà để cầu mong sự an yên, may mắn và sức khỏe.

Cây phật thủ.

Trong y học cổ truyền, phật thủ được xem là vị thuốc có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi và điều hòa khí huyết. Hương thơm của quả còn giúp thư giãn tinh thần, tạo cảm giác dễ chịu cho không gian sống.

Sơn trà : Quả đỏ của vượng khí và tim mạch

Sơn trà, còn gọi là táo mèo, thường được biết đến với những chùm quả nhỏ màu đỏ, mang vẻ đẹp mộc mạc. Theo quan niệm phong thủy, sắc đỏ của sơn trà tượng trưng cho năng lượng dương, sự hanh thông và sức sống.

Về mặt sức khỏe, sơn trà được dùng phổ biến trong các bài thuốc hỗ trợ tiêu hóa, giảm mỡ máu và tốt cho tim mạch. Nước sơn trà ngâm hoặc trà sơn trà còn được nhiều người ưa chuộng như một thức uống thanh lọc, giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn.

Khế, cam, quất, phật thủ và sơn trà không chỉ làm đẹp không gian sống bằng sắc màu và hương thơm, mà còn mang trong mình những giá trị sức khỏe đáng quý. Sự hiện diện của chúng trong ngôi nhà như một lời nhắc về sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên, nơi mỗi chậu cây không chỉ là vật trang trí, mà còn là biểu tượng của niềm tin, hy vọng và một cuộc sống lành mạnh, an yên.