Quy định mới về quản lý vận hành nhà chung cư: Sửa đổi khung giá dịch vụ và trách nhiệm của UBND cấp xã

Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Phó Chủ thịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2025/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 của Quyết định số 33/2025/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 của UBND thành phố Hà Nội về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư:

- Nhà chung cư không có thang máy giá tối thiểu là 700 đồng/m 2 /tháng, giá tối đa là 5.000 đồng/m 2 /tháng;

- Nhà chung cư có tháng máy giá tối thiểu là 1.200 đồng/m 2 /tháng, giá tối đa là 16.500 đồng/m 2 /tháng.

Trong khung giá này chưa bao gồm: Bảo hiểm cháy nổ; mức thù lao của các thành viên của Ban quản trị; các khoản thu được từ kinh doanh dịch vụ cao cấp như tắm hơi, bể bơi, truyền hình cáp, internet, hoặc các dịch vụ cao cấp khác.

Trách nhiệm của UBND các xã, phường trong quản lý vận hành nhà chung cư

Đồng thời, sửa đổi khoản 2 Điều 4 quy định trách nhiệm của UBND các xã, phường:

(1) Chủ trì kiểm tra hoạt động của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, Ban quản trị nhà chung cư trong quản lý tài chính về dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công trên địa bàn quản lý, giải quyết các tranh chấp có liên quan đến các hoạt động trong tòa nhà;

(2) Đôn đốc, kiểm tra chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, Ban quản trị nhà chung cư thuộc tài sản công trên địa bàn quản lý: báo cáo tình hình quản lý tài chính về dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư, thực hiện trách nhiệm quản lý vận hành nhà chung cư;

(3) Báo cáo về các vướng mắc, phát sinh tranh chấp trong lĩnh vực quản lý dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công tại địa phương gửi Sở Xây dựng chủ trì tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính, Thuế thành phố Hà Nội báo cáo UBND Thành phố;

(4) Giải quyết các tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư không thuộc tài sản công, về việc bàn giao, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở số 27/2023/QH15.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/02/2026.

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 12/02/2026 về phát triển nhà ở xã hội thành phố Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu 120.000 căn giai đoạn 2026-2030.

Giai đoạn 2026-2030, Thành phố xác định tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố tại Thông báo số 358-TB/ĐU của Đảng ủy UBND Thành phố về chủ trương thông qua và ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội thành phố Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu 120.000 căn giai đoạn 2026-2030; trên cơ sở báo cáo kết quả rà soát, đề xuất của Sở Xây dựng, UBND Thành phố xác định chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030: dự kiến triển khai 148 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, tổng quy mô sử dụng đất khoảng 568,3 ha với khoảng 135.602 căn hộ.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang (với tổng nhu cầu khoảng 62.800 căn) song song với phát triển nhà ở xã hội để bổ sung quỹ nhà ở xã hội của Thành phố, đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu được giao.

Các chỉ tiêu nhà ở xã hội nêu trên là dự kiến và sẽ được xác định cụ thể khi lập, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án đầu tư theo quy định; đảm bảo hoàn thành tối thiểu 120.000 căn theo chỉ tiêu đã được Thành ủy Thành phố giao tại Kế hoạch 355-KH/TU trong giai đoạn 2026-2030; phù hợp với chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo định hướng tại điều chỉnh Chương trình phát triển thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 đã được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, HĐND Thành phố thông qua; đồng thời, dự phòng đối với trường hợp các dự án chưa đảm bảo tiến độ được duyệt do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng.

Giai đoạn 2026-2035: Triển khai hoàn thành khoảng 500.000 căn nhà ở xã hội. Các dự án nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành giai đoạn sau 2030, các dự án tiếp tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư theo khoản 1 Điều 7 Nghị định số 192/2025/NĐ-CP của Chính phủ và đề xuất thực hiện tại các vị trí ô đất công bố công khai theo khoản 2 Điều 7 Nghị định số 192/2025/NĐ-CP của Chính phủ, các dự án chuyển đổi từ loại hình nhà ở khác thành nhà ở xã hội sẽ được rà soát, cập nhật vào Kế hoạch này.

Các giải pháp về cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện

Triển khai Nghị quyết 201/2025/QH15 của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ số 192/2025/NĐ-CP và 261/2025/NĐ-CP, Nghị quyết số 70/2025/NQ-HĐND của HĐND Thành phố quy định một số nội dung về sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách trong Luật Thủ đô (sửa đổi) về việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ so với Luật nhà ở phù hợp với thành phố Hà Nội và sử dụng đa mục tiêu, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được quyết định cơ cấu diện tích căn hộ nhà ở xã hội; Nhà ở xã hội theo hướng áp dụng suất đầu tư và tiêu chuẩn của nhà ở thương mại, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được quyết định nhằm đảm bảo sử dụng đa mục tiêu và theo nhu cầu thị trường; Nhà xã hội sẽ được điều chỉnh về số lượng và mục tiêu sử dụng theo nhu cầu thực tế của thị trường; Nhà ở xã hội cho thuê được đầu tư xây dựng phục vụ đa mục tiêu: các đối tượng nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, tạm cư phục vụ giải phóng mặt bằng và cải tạo chung cư cũ.

Phát triển nhà xã hội phục vụ tạm cư tại các khu vực độc lập thông qua nhiều hình thức đầu tư: sử dụng vốn đầu tư công hoặc đặt hàng nhà đầu tư xây dựng.

Tiếp tục rà soát, lập danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cập nhật vào Kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố và Kế hoạch này. Tổ chức thực hiện hỗ trợ các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được vay vốn ưu đãi theo quy định Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ.

Tạo điều kiện để người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, công nhân tại các khu công nghiệp có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi chương trình cho vay nhà ở xã hội giải ngân qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội.

Đồng thời, khẩn trương triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đã có chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền; chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư đối với các dự án đã có báo cáo thẩm định trình UBND Thành phố.

Đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Thực hiện nghiêm công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án.

Tổ chức thẩm định, lựa chọn chủ đầu tư; rà soát quy hoạch, đề xuất vị trí ô đất để thực hiện công bố thông tin dự án các đợt tiếp theo theo quy định.

Thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sau khi các dự án được cấp có thẩm quyền quyết định giao chủ đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu.

Đối với các dự án đã lựa chọn được chủ đầu tư chưa hoàn thành GPMB: chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí kinh phí và phối hợp UBND cấp xã (nơi có dự án) tổ chức thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Huy động tối đa các nguồn lực của xã hội, trong đó có nguồn vốn của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp cùng tham gia phát triển nhà ở xã hội.

Bố trí vốn ngân sách (thông qua mô hình Quỹ nhà ở Thành phố được thành lập hoặc tích hợp vào chức năng, nhiệm vụ của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố) để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào các dự án xây dựng nhà ở xã hội và đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng khung trong các khu nhà ở xã hội, đảm bảo đồng bộ với xây dựng công trình nhà ở phục vụ người dân.

Ưu tiên sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện đầu tư xây dựng hoặc mua lại quỹ nhà ở xã hội tại các dự án để cho thuê tại các quỹ đất gần các khu vực công nghiệp.