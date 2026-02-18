Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Những mẫu nhà ống đẹp được yêu thích năm 2026

18-02-2026

Năm 2026, thiết kế nhà ống không chỉ dừng lại ở việc tối ưu diện tích mà còn hướng đến không gian sống xanh, thông minh và cá nhân hóa.

Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng thu hẹp tại các đô thị lớn, nhà ống vẫn là loại hình nhà ở phổ biến tại Việt Nam. Trong năm 2026, nhiều phong cách kiến trúc mới đã xuất hiện, mang đến diện mạo hiện đại, tiện nghi và giàu cảm xúc cho kiểu nhà đặc trưng này.

Nhà ống tối giản

Những mẫu nhà ống đẹp được yêu thích năm 2026- Ảnh 1.

(Ảnh: Nhadepktv)

Mẫu nhà ống tối giản đang trở thành xu hướng nổi bật và được nhiều gia đình yêu thích trong năm 2026 nhờ vẻ đẹp tinh tế, hiện đại và phù hợp với nhịp sống đô thị. Thiết kế tập trung vào những đường nét gọn gàng, hạn chế chi tiết trang trí rườm rà, ưu tiên gam màu trung tính như trắng, be, xám kết hợp vật liệu tự nhiên để tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoáng đãng.

Không gian bên trong được bố trí khoa học, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên thông qua giếng trời, cửa kính lớn và các khoảng thông tầng.

Nhờ đó, nhà ống tối giản không chỉ giúp tiết kiệm chi phí xây dựng mà còn mang lại môi trường sống thoải mái, dễ bảo trì và bền vững theo thời gian.

Nhà ống xanh

Những mẫu nhà ống đẹp được yêu thích năm 2026- Ảnh 2.

(Ảnh: 3bdesign)

Một trong những thay đổi rõ nét của nhà ống năm 2026 là sự xuất hiện ngày càng nhiều của thiết kế xanh. Thay vì chỉ bố trí cây cảnh trang trí, kiến trúc mới hướng tới việc đưa thiên nhiên trở thành một phần cấu trúc ngôi nhà.

Ban công xanh, tường cây hoặc sân thượng trồng rau cũng trở thành điểm nhấn quen thuộc.

Nhà ống lệch tầng

Những mẫu nhà ống đẹp được yêu thích năm 2026- Ảnh 3.

(Ảnh: Xaynhapho)

Diện tích hạn chế khiến việc tổ chức không gian trở thành bài toán quan trọng. Vì vậy, nhà ống lệch tầng vẫn là mẫu được nhiều gia đình trẻ lựa chọn trong năm 2026.

Thiết kế lệch tầng giúp tăng chiều sâu thị giác, tạo sự thông thoáng giữa các khu vực mà không cần mở rộng diện tích xây dựng. Các khoảng lệch tầng còn giúp ánh sáng lan tỏa tốt hơn, giảm cảm giác bí bách.

Nhà ống tân cổ điển

Những mẫu nhà ống đẹp được yêu thích năm 2026- Ảnh 4.

(Ảnh: Duraflex)

Bên cạnh phong cách hiện đại, nhà ống tân cổ điển vẫn giữ sức hút riêng. Tuy nhiên, khác với trước đây, thiết kế năm 2026 đã tiết chế hoa văn và tập trung vào tỷ lệ kiến trúc.

Mặt tiền thường sử dụng cột giả, phào chỉ nhẹ và gam màu trung tính nhằm tạo vẻ sang trọng mà không gây nặng nề. Nội thất ưu tiên vật liệu cao cấp như đá, gỗ tự nhiên hoặc kim loại mạ, mang đến cảm giác đẳng cấp nhưng vẫn phù hợp đời sống đô thị.

Nhà ống mái bằng

Những mẫu nhà ống đẹp được yêu thích năm 2026- Ảnh 5.

(Ảnh: 3bdesign)

Mẫu nhà ống mái bằng tiếp tục được ưa chuộng trong năm 2026 nhờ vẻ ngoài hiện đại, khỏe khoắn và khả năng tối ưu công năng sử dụng.

Thiết kế mái bằng giúp tổng thể ngôi nhà trở nên vuông vức, gọn gàng, phù hợp với kiến trúc đô thị và những khu đất có chiều ngang hạn chế. Điểm nổi bật của xu hướng mới là tận dụng phần mái làm sân thượng, khu vườn nhỏ hoặc không gian thư giãn ngoài trời, góp phần tăng diện tích sinh hoạt cho gia đình.

Ngoài ra, nhà ống mái bằng còn dễ kết hợp các vật liệu hiện đại như kính, bê tông thô, lam chắn nắng, giúp cải thiện khả năng chống nóng và tiết kiệm năng lượng.

Với chi phí xây dựng hợp lý và tính thẩm mỹ bền vững, đây được xem là lựa chọn phù hợp cho nhiều gia đình trẻ trong năm 2026.

Theo Bằng Lăng (tổng hợp)/VTC News

VTC News

