Siêu dự án 1.000ha, lớn nhất Đồng Nai được "tái sinh", chủ đầu tư dự kiến tuyển dụng 15.000 nhân lực

17-02-2026 - 22:00 PM | Bất động sản

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ USD, có vị trí đắc địa.

Siêu dự án 1.000ha, lớn nhất Đồng Nai được "tái sinh", chủ đầu tư dự kiến tuyển dụng 15.000 nhân lực- Ảnh 1.

Thông tin từ Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland) cho biết, đơn vị vừa gửi văn bản đến UBND tỉnh và Sở Nội vụ đề xuất phối hợp tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm phục vụ các dự án tại Khu đô thị sinh thái Aqua City.

Hiện Novaland đang triển khai Khu đô thị sinh thái Aqua City tại phường Long Hưng và phường Tam Phước. Trong giai đoạn thi công cao điểm và đưa các hạng mục vào vận hành, các dự án cần một lực lượng lao động rất lớn, đa dạng ngành nghề như: kỹ sư, giám sát, công nhân kỹ thuật xây dựng; nhân sự quản lý dự án; vận hành - bảo trì; dịch vụ - tiện ích đô thị; an ninh, cảnh quan, vệ sinh môi trường và nhiều vị trí hỗ trợ khác. Tổng nhu cầu tuyển dụng dự kiến khoảng 15.000 người.

Siêu dự án 1.000ha, lớn nhất Đồng Nai được "tái sinh", chủ đầu tư dự kiến tuyển dụng 15.000 nhân lực- Ảnh 2.

Công nhân làm việc tại dự án Aqua City. Ảnh: ĐVCC

Trên cơ sở đó, Novaland đề xuất phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm nhằm quảng bá các vị trí đang cần tuyển cho dự án Aqua City. Tập đoàn mong muốn ưu tiên sử dụng nguồn lao động tại chỗ, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm ổn định cho người dân địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực của tỉnh. Đây cũng là cam kết thể hiện trách nhiệm xã hội và định hướng phát triển bền vững của tập đoàn.

Cũng theo tập đoàn, với quy mô lớn và tiến độ triển khai nhanh, việc chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực phù hợp là yếu tố then chốt để bảo đảm dự án được thi công đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư theo các cam kết với lãnh đạo tỉnh.

Siêu dự án 1.000ha, lớn nhất Đồng Nai được "tái sinh", chủ đầu tư dự kiến tuyển dụng 15.000 nhân lực- Ảnh 3.

Dự án Aqua City tại phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Lộc

Aqua City là dự án bất động sản lớn nhất tỉnh Đồng Nai với quy mô hơn 1.000 ha. Aqua City được xem là dự án mấu chốt, mang tính sống còn của Novaland. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ USD, có vị trí đắc địa khi nằm ven sông Đồng Nai, đối diện với Vinhomes Grand Park.

Dự án phát triển theo mô hình đô thị sinh thái bền vững. 70% diện tích được dành cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và tiện ích nội khu. Khi hoàn thành, Aqua City sẽ là nơi an cư của khoảng 60.000 cư dân.

Tuy nhiên từ năm 2021, toàn bộ dự án phải tạm ngừng vì các vấn đề về quy hoạch và chưa thống nhất về quỹ đất nhà ở xã hội.

Đến tháng 6/2025 vừa qua, dựa án này được "tái sinh" khi các dự án thành phần của đô thị Aqua City gồm: Khu đô thị Aqua City và Aqua Waterfront City mới được phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Đến nay, hơn 1.000 căn nhà phố và biệt thự đã được bàn giao cho khách hàng, nhiều hộ dân đã vào sinh sống; gần 2.400 sản phẩm đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán; nhiều tiện ích đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Dự kiến trong năm 2026, dự án sẽ hoàn thiện toàn bộ; giai đoạn 2026 - 2027 sẽ bàn giao khoảng 9,2 ngàn sản phẩm cho khách hàng.

Dự kiến cụm dự án Aqua City sẽ nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2025 - 2028 là 23.000 tỷ đồng, riêng năm 2025 là 500 tỷ đồng. Đây được xem là nguồn thu lớn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Đồng Nai.

Theo Pha Lê

Thanh niên Việt

