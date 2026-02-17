Kiến trúc hiện đại gặp gỡ truyền thống căn nhà 90m2 ở góc phố Hà Nội

Trên diện tích khiêm tốn 90m2, công trình được nâng niu qua từng đường nét thiết kế, từ mái dốc chéo gợi nhớ nhà xưa đến những khoảng sân hiên tận hưởng ánh sáng và gió trời.

Không gian bên trong là sự giao thoa hài hòa giữa các khối đóng – mở, mở ra cảm giác rộng rãi dù vẫn giữ được sự riêng tư ấm cúng. Những chi tiết gỗ và kính được chọn lựa tỉ mỉ, giúp mỗi góc nhìn đều tràn đầy tinh tế và nhẹ nhàng.