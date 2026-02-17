Từ mồng 1 tháng Giêng có 3 con giáp được cát tinh hỗ trợ, quý nhân che chở, sự nghiệp thăng hoa rạng rỡ

Trong năm Bính Ngọ 2026, ngay từ khoảnh khắc khởi đầu của tháng Giêng (Nhâm Dần), có 3 con giáp sở hữu vận trình số đỏ bậc nhất nhờ sự hội tụ của bộ 3 Tam hợp hoặc Nhị hợp cùng các đại cát tinh chiếu mệnh.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp "vàng" và chiến lược tối ưu tài vận cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé:

1. Con giáp tuổi Tuất: Tam Hợp Hóa Lộc - Tài Vận Đỉnh Cao

Tuổi Tuất chính là "ngôi sao may mắn" lớn nhất trong tháng Giêng năm Bính Ngọ nhờ cục diện Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất). Năng lượng Mộc của tháng sinh Hỏa của năm, rồi Hỏa lại sinh Thổ của bản mệnh Tuất, tạo nên một chu trình tương sinh hoàn hảo cho con giáp này. Có thể nói, tháng Giêng, người tuổi nhìn đâu cũng thấy tiền, công danh sự nghiệp đều vô cùng rạng rỡ, viên mãn.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Bạn đón nhận nguồn tài lộc dồi dào từ cả công việc chính và các nguồn thu phụ. Cát tinh Thái Dương và Kim Quỹ giúp bạn không chỉ kiếm được tiền mà còn giữ được tiền chặt chẽ. Những dự án đầu tư cũ bỗng dưng mang lại lợi nhuận lớn, hoặc bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ từ người thân.

- Cách tối ưu tài lộc: Hãy mạnh dạn triển khai các kế hoạch đầu tư vào các ngày Mùng 4 hoặc Mùng 8 tháng Giêng. Nên đặt một vật phẩm bằng Gốm sứ hoặc Thạch anh vàng ở hướng Đông Nam của phòng khách để kích hoạt dòng khí tài lộc.

2. Con giáp tuổi Hợi: Nhị Hợp Hữu Lộc - Quý Nhân Phù Trợ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Hợi cũng là con giáp bước vào tháng Giêng với vị thế cực kỳ thuận lợi nhờ mối quan hệ Nhị Hợp (Dần – Hợi). Thủy của Hợi được Mộc của tháng tiết chế bớt sự trì trệ, biến thành năng lượng hành động mạnh mẽ. Nếu biết tận dụng nguồn năng lượng tuyệt vời này, con giáp tuổi Hợi sẽ phất lên như diều gặp gió, tài lộc dư dả đến tận cuối tháng Giêng.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Bản mệnh gặp vận "Thiên lộc", tiền bạc thường đến một cách tự nhiên thông qua các cuộc gặp gỡ, tiệc tùng đầu xuân. Quý nhân phương xa có thể mang đến những thông tin kinh doanh quý báu hoặc những khoản quà biếu giá trị. Đặc biệt, người làm kinh doanh sẽ thấy doanh số tăng vọt ngay từ những ngày khai xuân.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Hợi hãy ưu tiên sử dụng ví tiền hoặc trang phục có màu Xanh dương hoặc Đen. Việc tham gia các hoạt động phóng sinh hoặc từ thiện vào ngày mùng 1 sẽ giúp bạn "mở kho tích đức", khiến tài lộc chảy về bền vững suốt cả năm.

3. Con giáp tuổi Dần: Bản Mệnh Vượng Khí - Làm Chủ Vận Trình

Nằm trong tháng bản mệnh lại có sự tương trợ của năm Ngọ (Tam Hợp), tuổi Dần là con giáp sở hữu nguồn năng lượng bứt phá không ai bì kịp. Bạn như "Hổ mọc thêm cánh" trong tháng đầu năm này, làm gì hầu như cũng thu được kết quả viên mãn ngoài sự mong đợi.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Tài vận của con giáp tuổi Dần gắn liền với quyền lực và sự quyết đoán. Nhờ sự chiếu rọi của sao Tướng Tinh, bạn dễ dàng giành được những hợp đồng lớn hoặc vị trí quan trọng mang lại nguồn thu nhập cao. Tiền bạc đổ về từ sự chủ động và khả năng dẫn dắt của bạn.

- Cách tối ưu tài lộc: Hãy khai bút hoặc mở hàng vào Giờ Thìn (7h-9h) của ngày mùng 1 hoặc mùng 2 Tết. Ngoài ra, để giữ lộc luôn ở bên mình, con giáp tuổi Dần có thể cân nhắc việc mang theo một vật phẩm phong thủy hình Ngọ hoặc Tuất bằng gỗ trầm hương bên mình để tạo thế Tam Hợp vững chắc, bảo vệ túi tiền trước các hung tinh nhỏ.

* Lời khuyên chung cho "Top 3" con giáp số đỏ:

Dù đang ở vận thế rực rỡ, các bạn nên nhớ quy luật "Lộc bất tận hưởng". Việc chia sẻ một phần may mắn của mình thông qua các bao lì xì cho người già, trẻ nhỏ hoặc đóng góp cho cộng đồng trong tháng Giêng sẽ giúp vận may này kéo dài và gia tăng sức mạnh cho những tháng tiếp theo. Cuối cùng, dù bạn có là con giáp nào thì sự tự tin và một tâm thế lạc quan sẽ luôn mang đến may mắn cho các bạn. Chúc các bạn một năm mới Bính Ngọ an khang, thịnh vượng!

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.