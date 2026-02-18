Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Những tuổi sẽ gặp “vận lớn” nếu đầu tư, mua bán bất động sản trong năm Bính Ngọ 2026

18-02-2026 - 12:41 PM | Bất động sản

Chuyên gia cho rằng, năm 2026 tuổi Dần và tuổi Tuất (1962, 1970, 1974, 1982, 1986, 1994, 1998…) là những tuổi tam hợp với địa chi Ngọ của năm, đúng nhịp hỏa vượng sẽ có nhiều cơ hội trong kinh doanh đầu tư, trong đó có bất động sản.

Những tuổi sẽ gặp “vận lớn” nếu đầu tư, mua bán bất động sản trong năm Bính Ngọ 2026- Ảnh 1.

Chuyên gia phong thủy Phạm Cương cho biết, năm 2026 – Bính Ngọ là một năm mà tuổi Dần và tuổi Tuất (1962, 1970, 1974, 1982, 1986, 1994, 1998…) là những tuổi tam hợp với địa chi Ngọ của năm, đúng nhịp hỏa vượng sẽ có nhiều cơ hội trong kinh doanh đầu tư, trong đó có bất động sản. Nếu giữ được kỷ luật tốt, tuổi Dần và tuổi Tuất sẽ dễ có một năm bứt phá mạnh.

Ngoài ra, tuổi Mùi với địa chi nhị hợp với Ngọ (1967, 1979, 1991, 2003…) cũng là một tuổi đầu tư tốt trong năm Bính Ngọ.

Xét về mặt thiên can, những tuổi có thiên can là Bính – Tân (năm sinh có đuôi là số 6 hoặc số 1: 1966, 1976, 1986, 1996, 1961, 1971, 1981, 1991…) thường dễ gặp vận về tài chính, lợi nhuận đến nhanh nếu vào đúng sóng tăng mạnh. Nhóm tuổi Đinh – Kỷ (năm sinh có đuôi là số 7 hoặc số 9: 1967, 1977, 1987, 1997, 1969, 1979, 1989, 1999..) cũng rất ổn, mạnh về đầu tư trung và dài hạn, càng kỷ luật càng có kết quả.

Thông trên chỉ mang tính chất tham khảo, thực tế để đầu tư bất động sản thành công cần rất nhiều yếu tố. Nhà đầu tư cần lưu ý một số điều quan trọng để đảm bảo giao dịch thành công. Đầu tiên, cần kiểm tra kỹ lưỡng các giấy tờ pháp lý của bất động sản, xác minh sổ đỏ, quy hoạch và các yếu tố pháp lý khác để tránh mua phải bất động sản có tranh chấp hoặc nằm trong diện quy hoạch. Nếu vay ngân hàng để mua, nhà đầu tư cũng cần tính toán tài chính cẩn thận để tránh áp lực trả nợ.

Thanh Phong

Nhịp Sống Thị Trường

