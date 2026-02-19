Sửa đổi, bổ sung về ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Thông tin từ UBND TP.Hà Nội, Phó Chủ thịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND ngày 13/2/2026 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2025/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 của UBND TP.Hà Nội về việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn TP.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/2/2026.

Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 của Quyết định số 33/2025/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư: Nhà chung cư không có thang máy giá tối thiểu là 700 đồng/m2/tháng, giá tối đa là 5.000 đồng/m2/tháng; Nhà chung cư có tháng máy giá tối thiểu là 1.200 đồng/m2/tháng, giá tối đa là 16.500 đồng/m2/tháng. Trong khung giá này chưa bao gồm: Bảo hiểm cháy nổ; mức thù lao của các thành viên của Ban quản trị; các khoản thu được từ kinh doanh dịch vụ cao cấp như tắm hơi, bể bơi, truyền hình cáp, internet, hoặc các dịch vụ cao cấp khác.

Đồng thời, sửa đổi khoản 2 Điều 4 của Quyết định này về trách nhiệm của UBND các xã, phường: Chủ trì kiểm tra hoạt động của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, Ban quản trị nhà chung cư trong quản lý tài chính về dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công trên địa bàn quản lý, giải quyết các tranh chấp có liên quan đến các hoạt động trong tòa nhà.

Đôn đốc, kiểm tra chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, Ban quản trị nhà chung cư thuộc tài sản công trên địa bàn quản lý: báo cáo tình hình quản lý tài chính về dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư, thực hiện trách nhiệm quản lý vận hành nhà chung cư.

Báo cáo về các vướng mắc, phát sinh tranh chấp trong lĩnh vực quản lý dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công tại địa phương gửi Sở Xây dựng chủ trì tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính, Thuế TP.Hà Nội báo cáo UBND TP.

Giải quyết các tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư không thuộc tài sản công, về việc bàn giao, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở số 27/2023/QH15.



