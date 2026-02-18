Mê mẩn đồi chè Mộc Châu mùa xuân

Giữa muôn sắc hoa của mùa xuân Tây Bắc, những đồi chè xanh non vẫn lặng lẽ tỏa sức hút riêng. Đó là vẻ đẹp không ồn ào, không phô trương, mà dịu dàng, bền bỉ như chính nhịp sống nơi cao nguyên. Một lần đến Mộc Châu mùa xuân, đứng giữa đồi chè mênh mang gió, ta sẽ hiểu vì sao sắc xanh ấy có thể làm lòng người an yên﻿ đến vậy.