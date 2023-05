5 loại đồ uống dưỡng gan

Gan chịu trách nhiệm cho một số các chức năng bao gồm đào thải độc tố, lưu trữ các chất dinh dưỡng, chuyển hóa và tổng hợp các yếu tố đông máu. Bên cạnh đó, gan tiết ra dịch mật giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa và trao đổi chất. Do đó, việc chăm sóc sức khỏe gan đúng cách là rất quan trọng để duy trì sức khỏe tổng thể của chúng ta.

Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng Rupali Datta nói: "Việc cung cấp thực phẩm lành mạnh và bổ dưỡng cho cơ thể đóng vai trò quan trọng giúp giúp nuôi dưỡng gan, khiến gan khỏe mạnh hơn”.

Dưới đây là 5 loại đồ uống được các chuyên gia gợi ý, rất tốt cho sức khỏe của gan và có thể thúc đẩy quá trình thanh lọc, thải độc của cơ thể một cách dễ dàng.

5 loại đồ uống giúp 'dưỡng gan' hiệu quả

1. Cà phê

Cà phê là một trong những loại đồ uống phổ biến trên thế giới, được nhiều người ưa chuộng. Cà phê đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể chẳng hạn như tăng sự tỉnh táo, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và kéo dài tuổi thọ.

Bên cạnh đó, một số nghiên cứu cũng giải thích rằng uống cà phê với liều lượng phù hợp có thể giúp tăng cường sức khỏe của gan. Rupali Datta giải thích thêm: "Các nghiên cứu thực nghiệm đã chỉ ra rằng tiêu thụ cà phê vừa phải thực sự giúp giữ cho gan luôn khỏe mạnh".

Bác sĩ y khoa, chuyên gia về gan Jamile Wakim-Fleming nói với trang Cleveland Clinic: “Có rất nhiều bằng chứng cho thấy cà phê tốt cho gan, đặc biệt là với những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu”.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người uống cà phê có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) thấp hơn. Các báo cáo cũng chỉ ra rằng cà phê dường như làm giảm sự tích tụ chất béo trong gan. Các chất chống oxy hóa có trong cà phê cũng có tác dụng giúp bảo vệ gan. Các hợp chất trong cà phê cũng tác động đến men gan giúp loại bỏ các chất gây ung thư gan ra khỏi cơ thể.

Bác sĩ Wakim-Fleming khuyến khích mọi người nên uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày để giúp ngăn ngừa các vấn đề về gan.

2. Trà xanh

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nutritional Biochemistry chỉ ra rằng trà xanh có thể giúp tăng cường sức khỏe của gan. Trà được coi là có lợi cho sức khỏe, nhưng bằng chứng đã chỉ ra rằng nó có thể có những lợi ích đặc biệt cho gan.

Một đánh giá dựa trên 15 nghiên cứu cho thấy rằng trà xanh làm giảm nồng độ men gan ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Một đánh giá năm 2017 cho thấy những người ít khi uống trà xanh có khả năng phát triển ung thư gan cao hơn, còn những người uống từ 4 tách trà mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư gan thấp hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn khuyến cáo mọi người nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng trà xanh như một chất bổ sung để tăng cường sức khỏe cho gan.

3. Nước

Theo Mayo Clinic, nước đóng một vai trò quan trọng để gan có thể hoạt động bình thường, góp phần giúp kiểm soát gan nhiễm mỡ. Khi cơ thể bị mất nước, nó có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và khả năng phân hủy chất béo của cơ thể, làm tăng nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ.

Một nghiên cứu trên 16.000 người trưởng thành, được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Châu Âu chỉ ra rằng những người uống nhiều nước có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu thấp hơn.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người đàn ông uống từ 4-7 cốc nước mỗi ngày có tỷ lệ mắc gan nhiễm mỡ không do rượu thấp hơn.

4. Nước ép quả me rừng (Amla)

Quả Amla hay còn gọi là quả lý gai, quả me rừng rất tốt cho sức khỏe. Nước ép quả me rừng chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc tính chống viêm, vitamin C và một số chất dinh dưỡng thiết yếu. Những chất dinh dưỡng này giúp loại bỏ độc tố và hỗ trợ sức khỏe gan.

Nước ép quả me rừng có thể giúp cải thiện chức năng gan hiệu quả. Một nghiên cứu trên chuột nhận thấy rằng việc cho những con chuột ăn hoặc uống nước ép me rừng làm tăng mức độ của một số protein quan trọng liên quan đến quá trình trao đổi chất, có thể giúp ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ do chế độ ăn nhiều đường gây ra.

Một nghiên cứu khác trên động vật khác cũng chỉ ra rằng sử dụng chiết xuất quả me rừng làm giảm trọng lượng cơ thể và mỡ bụng đồng thời cải thiện bệnh gan nhiễm mỡ ở những con chuột có chế độ ăn nhiều chất béo.

5. Nước ép củ dền

Củ dền luôn được mệnh danh là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Củ dền chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng như folate, pectin, betalain và betaine. Ngoài ra, củ dền cũng chứa hàm lượng chất xơ, khoáng chất như mangan, kali, vitamin A và vitamin C phong phú.

Các chất dinh dưỡng này giúp bảo vệ gan khỏi tình trạng viêm và stress oxy hóa, đồng thời tăng cường khả năng loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Đặc biệt, chất chống oxy hóa betaine trong nước ép củ dền có khả năng giúp ngăn ngừa hoặc giảm lượng chất béo lắng đọng trong gan. Betaine cũng có thể giúp bảo vệ gan của bạn khỏi độc tố.

Do đó, việc thêm củ dền vào chế độ ăn, bao gồm cả sử dụng nước ép củ dền có thể giúp bảo vệ chức năng gan hiệu quả.