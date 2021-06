5 loại thực phẩm đang âm thầm "đánh cắp" chất dinh dưỡng từ cơ thể bạn nhưng nhiều người không biết vẫn tiêu thụ hàng ngày

Chúng ta đều biết rằng để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, con người cần phải ăn đa dạng các loại thực phẩm khác nhau. Mỗi loại sẽ cung cấp một hoặc một số chất dinh dưỡng nhất định, từ vitamin, các khoáng chất, nước... Ăn càng nhiều, cơ thể càng được bổ sung nhiều chất cần thiết để sử dụng vào quá trình phát triển và duy trì hoạt động bình thường của các tế bào.

Tuy nhiên, không phải tất cả các thực phẩm đều như vậy, có một số loại thậm chí còn "bòn rút" chất dinh dưỡng từ cơ thể chúng ta. Đặc biệt là 5 loại thực phẩm này, bạn tiêu thụ chúng càng nhiều thì cơ thể càng thiếu chất.

1. Trà mạnh: Ảnh hưởng đến sự hấp thụ sắt

Trong trà có chứa axit tannic, nếu bạn uống nhiều trà mạnh (đặc), axit tannic trong đó sẽ phản ứng với nguyên tố sắt trong thực phẩm tạo thành chất mới khó hòa tan và khiến cơ thể khó hấp thụ được sắt.

Do đó, khi uống trà, để giữ gìn sức khỏe, bạn nên dùng lượng vừa phải sẽ tốt hơn, không nên uống quá đặc. Ngoài ra, các nguồn cung cấp sắt tốt nhất là gan động vật, huyết vịt, huyết lợn và thịt đỏ.

2. Muối: Lấy đi canxi và phá hủy vitamin C

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn quá nhiều muối có thể làm tăng bài tiết canxi qua nước tiểu và phá hủy vitamin C trong rau củ. Vì vậy, ngoài việc nấu ăn với ít muối, bạn cũng nên ăn ít thức ăn mặn, chẳng hạn như dưa chua, các sản phẩm thịt chế biến và đồ ăn nhẹ có muối.

Chỉ nên thêm (nêm nếm) muối khi rau củ đã được chế biến xong (tắt bếp) để giúp bảo vệ vitamin C. Ngoài ra, để cơ thể có đủ canxi, bạn cần bổ sung sữa, sữa chua, pho mát và các sản phẩm từ sữa khác, đậu phụ, các sản phẩm từ đậu nành khác và các loại rau lá xanh như bắp cải, cải bó xôi và cần tây.

3. Đồ ngọt: Tiêu thụ vitamin B

Bánh ngọt, đồ ăn nhẹ và đồ ngọt khác không chỉ có hàm lượng vitamin B thấp mà còn nó còn "ngốn" rất nhiều chất này trong quá trình trao đổi chất của cơ thể. Càng ăn nhiều thực phẩm như vậy càng dễ gây ra tình trạng thiếu vitamin B.

Vì thế, bạn nên ăn ít đồ ngọt, học cách đọc nhãn dinh dưỡng khi chọn thực phẩm chế biến, tiêu thụ ít đường trắng, đường cát, đường sucrose, fructose, glucose, dextrins, maltodextrin, siro tinh bột, siro fructose. Nếu đặc biệt thích ăn đồ ngọt, bạn nên chú ý bổ sung vitamin B và ăn các loại ngũ cốc thô, các loại hạt, gan động vật… vì chúng giàu vitamin này.

4. Rượu: Tiêu thụ vitamin B, ảnh hưởng đến chuyển hóa vitamin D

Uống nhiều rượu bia sẽ làm tiêu hao các vitamin tan trong nước được dự trữ trong cơ thể, đặc biệt là các vitamin nhóm B. Đồng thời, uống quá nhiều sẽ làm suy giảm chức năng gan, từ đó ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa vitamin D, không có lợi cho quá trình hấp thụ canxi.

Do đó, bạn tốt nhất đừng nên uống rượu bia hoặc hạn chế tiêu thụ càng nhiều càng tốt. Uống rượu không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho sức khỏe nhưng chỉ cần một chút cũng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, vì vậy an toàn nhất là không uống.

5. Khói thuốc: Tiêu thụ vitamin C

Các thành phần có hại như hắc ín trong khói thuốc sẽ làm cạn kiệt một lượng lớn vitamin C. Theo thống kê, hút một điếu thuốc lá làm mất đi khoảng 25mg vitamin C trong cơ thể con người, nếu hút thuốc lá thụ động thì lượng vitamin C thất thoát còn lớn hơn, thậm chí có thể lên tới 50mg.

Tốt nhất, bạn nên bỏ thuốc càng sớm càng tốt, đồng thời tránh xa khói thuốc. Những người có thói quen hút thuốc nên ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C như ớt xanh, rau bina, quả kiwi, quả chà là tươi và các loại rau quả tươi khác.

Nguồn và ảnh: Sohu, Eat This