Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 lý do bạn nên trồng sả trong nhà

Theo Minh Khang | 15-05-2026 - 10:45 AM | Sống

Sả được xem như “cây đa năng” khi vừa giúp đuổi côn trùng, thanh lọc không khí, vừa có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Dưới đây là 5 lý do bạn nên trồng một chậu sả trong nhà.

Đuổi muỗi và côn trùng tự nhiên

Tinh dầu trong sả chứa citral và geraniol – những hoạt chất có mùi thơm mà muỗi, kiến hay gián rất “sợ”. Vì vậy, nhiều gia đình thường trồng vài bụi sả quanh nhà để hạn chế côn trùng thay vì lạm dụng thuốc xịt hóa học.

Đặc biệt vào mùa hè hoặc thời điểm mưa nhiều, một chậu sả đặt gần cửa sổ hay trước hiên có thể giúp giảm đáng kể lượng muỗi bay vào nhà.

Ảnh minh họa.

Thanh lọc không khí, tạo cảm giác dễ chịu

Sả có mùi thơm nhẹ, dễ chịu và mang lại cảm giác thư giãn. Khi có gió, lá sả tỏa hương tự nhiên giúp không gian bớt bí bách, nhất là trong những căn hộ nhỏ hoặc phòng kín dùng điều hòa thường xuyên.

Nhiều người còn vò nhẹ vài lá sả rồi đặt trong phòng để khử mùi thức ăn hoặc mùi ẩm mốc.

Là “vị thuốc” dân gian quen thuộc

Trong Đông y, sả có tính ấm, thường được dùng để hỗ trợ giải cảm, giảm đầy bụng, kích thích tiêu hóa và giúp cơ thể thư giãn. Nước sả gừng hay sả chanh mật ong là những thức uống quen thuộc trong nhiều gia đình Việt.

Ngoài ra, tinh dầu sả còn được dùng để xông phòng, ngâm chân hoặc massage giúp giảm căng thẳng sau ngày dài làm việc.

Dễ trồng, ít tốn công chăm sóc

Sả là một trong những loại cây “dễ tính” nhất. Chỉ cần đất tơi xốp, có nắng và tưới nước vừa phải, cây sẽ phát triển tốt. Người sống ở thành phố hoàn toàn có thể trồng sả trong chậu, thùng xốp hoặc tận dụng gốc sả mua ngoài chợ để nhân giống.

Không cần chăm bón cầu kỳ, cây vẫn xanh tốt quanh năm và cho thu hoạch liên tục.

Có sẵn sả sạch cho bữa ăn hằng ngày

Tự trồng sả tại nhà giúp bạn yên tâm hơn khi chế biến món ăn. Từ các món kho, nướng, lẩu cho tới trà sả, chỉ cần vài nhánh là món ăn đã dậy mùi thơm hấp dẫn.

Đây cũng là cách nhiều gia đình tạo một “góc rau gia vị mini” ngay trong nhà, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm chi phí.

Lưu ý khi trồng sả trong nhà

- Nên đặt cây ở nơi có nắng từ 4–6 giờ/ngày.

- Không tưới quá nhiều nước vì sả dễ úng rễ.

- Thường xuyên tỉa lá già để cây mọc khỏe hơn.

- Nếu trồng trong chậu, nên thay đất định kỳ để cây không bị cằn.

Với đặc tính dễ trồng, dễ chăm sóc, đây là loại cây rất phù hợp cho cả nhà phố lẫn căn hộ chung cư.

7 loại cây rất nên trồng trên sân thượng

Theo Minh Khang

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
trồng sả

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
4 ngành học từng bị gán mác "vô dụng", nay bỗng hóa "mỏ vàng"

4 ngành học từng bị gán mác "vô dụng", nay bỗng hóa "mỏ vàng" Nổi bật

Công an cảnh báo khẩn tất cả những ai đăng ký mở tài khoản ngân hàng vì mục đích này

Công an cảnh báo khẩn tất cả những ai đăng ký mở tài khoản ngân hàng vì mục đích này Nổi bật

Ngỡ là cây dại ven đường, ai ngờ phần rễ bán tới 10 triệu/kg, vẫn có người mua

Ngỡ là cây dại ven đường, ai ngờ phần rễ bán tới 10 triệu/kg, vẫn có người mua

10:29 , 15/05/2026
Thất bại lớn nhất của cha mẹ chính là nuôi dạy nên 4 kiểu con cái này

Thất bại lớn nhất của cha mẹ chính là nuôi dạy nên 4 kiểu con cái này

10:20 , 15/05/2026
Lâm Đồng thu hồi thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty Pharmedic sản xuất

Lâm Đồng thu hồi thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty Pharmedic sản xuất

10:00 , 15/05/2026
Loại rau có tên liên quan đến động vật được ví như "nhân sâm xanh" vì tốt cho: Não, mắt, tim, dạ dày, da, dáng

Loại rau có tên liên quan đến động vật được ví như "nhân sâm xanh" vì tốt cho: Não, mắt, tim, dạ dày, da, dáng

09:58 , 15/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên