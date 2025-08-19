5 mẫu túi nam thời thượng giúp quý ông nâng tầm phong cách trong mọi hoàn cảnh

Túi nam – từ vật dụng đựng đồ đến tuyên ngôn phong cách

Ngày nay, túi nam không chỉ còn là nơi cất giữ vật dụng cá nhân mà đã trở thành biểu tượng phong cách của quý ông hiện đại. Nếu như thế kỷ 19, túi xách nam xuất hiện với công năng đơn thuần để chứa thư từ, tài liệu, thì nay, chúng đã tiến hóa thành phụ kiện thời trang không thể thiếu.

Với sự đa dạng về kiểu dáng và chất liệu – từ túi đeo chéo da, tote nam, balo thanh lịch cho đến túi trống mạnh mẽ hay túi đeo hông cá tính – mỗi thiết kế đều mang một sắc thái riêng, phù hợp với từng phong cách sống.

Hãy cùng khám phá 5 mẫu túi nam thời thượng giúp phái mạnh tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh.

Túi xách da đeo chéo – tiện dụng và sang trọng

Túi da đeo chéo là lựa chọn hoàn hảo cho quý ông bận rộn. Với thiết kế gọn gàng, quai đeo linh hoạt cùng chất liệu da sang trọng, mẫu túi này vừa thời thượng vừa bền bỉ.

Điểm cộng lớn nhất là dễ phối đồ: chỉ cần kết hợp cùng áo sơ mi, quần chinos hoặc blazer smart-casual, bạn đã có một diện mạo vừa thanh lịch, vừa năng động. Các gam màu trung tính như đen, nâu, navy luôn là sự lựa chọn an toàn nhưng đầy cuốn hút.

Túi tote nam – phong cách hiện đại đầy công năng

Nếu như trước đây tote gắn liền với phái đẹp, thì nay, túi tote nam trở lại mạnh mẽ như một tuyên ngôn mới của thời trang nam giới. Với thiết kế hình chữ nhật rộng rãi, chất liệu da cao cấp, canvas dày dặn hoặc nylon kỹ thuật, túi tote vừa nam tính vừa tinh tế.

Đây là lựa chọn lý tưởng cho quý ông công sở thường xuyên mang theo tài liệu, laptop, hay đơn giản là đồ tập gym. Tote màu đen, espresso hoặc xám than dễ dàng kết hợp với suit hoặc blazer, giúp bạn giữ trọn phong độ từ phòng họp đến quán cà phê cuối ngày.

Balo nam – thanh lịch trong từng chi tiết

Không còn gắn liền với hình ảnh học sinh, balo nam hiện đại đã trở thành một phụ kiện đẳng cấp. Với các thiết kế từ da thật, da thuộc cao cấp hoặc vải canvas chống nước, balo ngày nay mang đến vẻ ngoài tinh gọn, sang trọng.

Dù diện suit công sở, áo len cổ lọ hay quần tây, một chiếc balo màu đen tuyền hoặc navy sẽ giúp tổng thể của bạn trở nên chỉn chu mà vẫn trẻ trung. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho quý ông đề cao sự thực tế và gu thẩm mỹ tinh tế.

Túi trống nam – lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến đi

Còn gọi là duffle bag, túi trống là biểu tượng của sự mạnh mẽ và nam tính. Với thiết kế hình trụ ngang, túi trống mang đến không gian chứa đồ rộng rãi, cực kỳ phù hợp cho những chuyến công tác ngắn ngày, tập gym hay dạo phố cuối tuần.

Chất liệu da thật hoặc canvas cao cấp giúp túi vừa bền chắc vừa sang trọng. Một chiếc túi trống màu nâu cognac hoặc xanh navy sẽ dễ dàng phối cùng bomber jacket hay quần jeans, mang đến vẻ ngoài năng động và lịch lãm.

Túi đeo hông – nhỏ gọn, cá tính và thời thượng

Từ vật dụng quen thuộc của dân du lịch, túi đeo hông nay đã được nâng tầm thành phụ kiện cá tính cho outfit hàng ngày. Với thiết kế gọn nhẹ, đeo sát người, mẫu túi này giúp bạn mang theo điện thoại, ví, tai nghe một cách tiện lợi mà vẫn rảnh tay.

Các chất liệu phổ biến như da sần, canvas chống nước hoặc nylon cao cấp đem lại diện mạo thể thao nhưng không kém phần tinh tế. Túi đeo hông phù hợp cho streetstyle trẻ trung, đồng thời giúp phái mạnh khẳng định phong cách phóng khoáng, tự tin.

Một chiếc túi không chỉ là nơi cất giữ đồ đạc, mà còn là tuyên ngôn phong cách của quý ông hiện đại. Từ túi đeo chéo, tote, balo, túi trống đến túi đeo hông – mỗi thiết kế đều mang một giá trị thẩm mỹ riêng, đồng hành cùng bạn trong công việc, những chuyến đi và cả cuộc sống thường nhật.

Hãy chọn cho mình một chiếc túi nam phù hợp, để không chỉ tiện dụng mà còn nâng tầm hình ảnh, khẳng định cá tính và phong độ trong mọi hoàn cảnh.