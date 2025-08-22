5 món hàng giá rẻ lừa dối nhất quả đất, đụng vào chỉ tổ nuôi bệnh trong người

Thời buổi ai cũng thích mua hàng online vì tiện lợi chỉ cần ngồi ở nhà cầm điện thoại bấm vài cái là có người mang tới tận cửa. Đặc biệt mức giá trên mạng thường rẻ hơn hẳn, mẫu mã lại phong phú từ con ốc vít cho tới bàn ghế tủ giường đều có đủ. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau những món hời tưởng như tiết kiệm lại tiềm ẩn vô số mối nguy hại khôn lường. Có những sản phẩm càng rẻ càng không nên ham. Dù bạn có giỏi tính toán, có quen thói tiết kiệm đến đâu thì cũng tuyệt đối đừng dại dột rước về nhà. Bởi chỉ một lần sơ suất, cái giá phải trả có thể là sức khỏe thậm chí cả tính mạng. Sau đây là 5 loại hàng rẻ mà chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không nên mua kẻo hối hận không kịp.

1. Bộ đồ ăn inox rẻ tiền

Nhiều người nghĩ mua vài chiếc thìa hay cái nồi inox trên mạng chỉ mấy chục nghìn là hời. Thế nhưng khi kiểm tra mới té ngửa phần lớn sản phẩm rẻ tiền đều làm từ loại inox kém chất lượng, thậm chí không đạt chuẩn an toàn thực phẩm. Những sản phẩm này khi tiếp xúc với đồ chua hay nóng sẽ giải phóng kim loại nặng, theo thức ăn đi thẳng vào cơ thể. Hậu quả lâu dài là gan thận bị tổn thương, hệ miễn dịch suy yếu. Muốn mua inox chuẩn phải xem rõ tiêu chuẩn sản xuất, chỉ khi đạt GB4806.9-2016 mới an toàn.

2. Ốp điện thoại siêu rẻ

Ốp điện thoại vài nghìn đồng bao ship tưởng như vô hại nhưng lại là ổ độc chất. Điều tra thị trường cho thấy nhiều mẫu ốp rẻ chứa chì, cadimi vượt chuẩn gấp hàng chục, thậm chí hàng nghìn lần. Nguyên liệu sản xuất thường là nhựa tái chế từ chai lọ, mạch điện cũ hoặc rác thải y tế. Khi gặp nhiệt độ cao các chất độc hại này bốc hơi nhanh gấp nhiều lần formaldehyde. Cầm chiếc điện thoại dán sát da mỗi ngày chính là đưa độc chất ngấm thẳng vào cơ thể.

3. Giấy vệ sinh và khăn giấy không nhãn mác

Nghe thì khó tin nhưng nhiều loại giấy giá rẻ bán tràn lan trên mạng còn bẩn hơn cả bồn cầu trong nhà. Nguyên liệu sản xuất không phải bột giấy chuẩn mà là giấy mốc, bìa cũ, thậm chí rác thải đã hư hỏng được nghiền lại. Để đánh lừa mắt người dùng, nhà sản xuất cho thêm hóa chất tẩy trắng, bột huỳnh quang cùng đủ loại phụ gia độc hại. Kết quả là khăn giấy thì lẫn vi khuẩn, giấy vệ sinh thì đầy chất tồn dư. Sử dụng lâu dài gây kích ứng da, viêm nhiễm và còn tiềm ẩn nguy cơ ung thư.

4. Quần áo siêu rẻ trên mạng

Một chiếc áo vài chục nghìn tưởng chẳng ảnh hưởng gì nhưng thực chất lại chứa hiểm họa lớn. Nhiều kết quả kiểm định cho thấy một số lô quần áo rẻ chứa chất nhuộm có gốc amin thơm hay liên quan đến hợp chất gây ung thư. Hàm lượng độc tố vượt chuẩn hàng trăm lần. Mặc quần áo này lâu ngày, chất độc sẽ thẩm thấu qua da gây hại cho gan, thận và hệ nội tiết. Vậy nên mua quần áo nhất định phải chọn nơi uy tín, có nhãn mác và chứng nhận rõ ràng.

5. Gối cao su non giá dưới 200 nghìn

Gối cao su non thật có giá khá cao bởi nguyên liệu tự nhiên đắt đỏ. Vì vậy những chiếc gối quảng cáo là cao su non nhưng chỉ vài trăm nghìn chắc chắn là hàng kém chất lượng. Phần lớn được làm từ nhựa tổng hợp pha thêm hóa chất, thậm chí sử dụng phế liệu tái chế. Chỉ sau thời gian ngắn sử dụng gối sẽ vàng ố, bở vụn, bụi bay mù mịt. Người nằm trên gối này dễ bị viêm đường hô hấp, dị ứng và đau mỏi cổ vai.



