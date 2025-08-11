Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 món trong nhà tưởng vô hại nhưng âm thầm sinh sôi năng lượng xấu, khiến bạn rước họa vào người

11-08-2025 - 15:35 PM | Sống

Để lâu trong nhà 5 món đồ này, không sớm thì muộn rủi ro cũng sẽ kéo đến.

Trong mỗi gia đình, luôn có những món đồ tưởng chừng vô hại nhưng thực tế lại âm thầm tích tụ rủi ro, từ ảnh hưởng đến sức khỏe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho đến làm suy giảm vận khí. Dù tiếc đến mấy, nếu trong nhà bạn vẫn còn giữ 5 món dưới đây thì đã đến lúc nên mạnh dạn bỏ đi. Loại bỏ chúng không chỉ giúp không gian sống sạch sẽ, gọn gàng hơn mà còn mở đường cho nguồn năng lượng mới, mang lại sự an yên và may mắn cho cả nhà.

1. Quần áo cũ lâu năm 

Tủ đồ của nhiều người luôn có vài bộ quần áo đã sờn, bạc màu, ố vàng, rách hoặc quá chật/rộng nhưng vẫn được giữ lại vì tiếc. Thực tế, những món đồ này hầu như không bao giờ được mặc, chỉ chiếm chỗ và khiến tủ đồ bừa bộn. Theo phong thủy, đồ cũ mang theo năng lượng trì trệ. Khi bỏ chúng đi, không gian tủ đồ trở nên thoáng sạch, giúp luồng khí mới lưu thông tốt hơn. Với quần áo không mặc quá 2 năm, tốt nhất nên thanh lý hoặc cho đi.

5 món trong nhà tưởng vô hại nhưng âm thầm sinh sôi năng lượng xấu, khiến bạn rước họa vào người- Ảnh 1.

2. Ổ cắm điện đã hỏng hoặc kém chất lượng 

Ổ cắm lâu năm, đặc biệt là loại rẻ tiền hoặc không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ chập điện, cháy nổ. Nếu ổ cắm đã lỏng, phát ra tia lửa hoặc bị nóng khi cắm thiết bị, hãy thay mới ngay. Nên chọn sản phẩm từ thương hiệu uy tín, có thông số an toàn rõ ràng. Đừng vì tiếc vài chục nghìn mà đánh đổi sự an toàn của cả gia đình.

5 món trong nhà tưởng vô hại nhưng âm thầm sinh sôi năng lượng xấu, khiến bạn rước họa vào người- Ảnh 2.

3. Đồ gỗ nhà bếp bị mốc 

Thớt, muỗng, đũa hay thìa gỗ khi bị ẩm mốc sẽ sinh ra độc tố aflatoxin - chất có thể gây hại nghiêm trọng cho gan và hệ miễn dịch. Tốt nhất nên thay đũa gỗ khoảng 6 tháng/lần, thớt gỗ 6-8 tháng/lần, và bỏ ngay đồ dùng nếu thấy vết mốc hoặc mùi khó chịu. Ngoài ra, hãy rửa và phơi thật khô sau mỗi lần dùng để hạn chế nấm mốc.

5 món trong nhà tưởng vô hại nhưng âm thầm sinh sôi năng lượng xấu, khiến bạn rước họa vào người- Ảnh 3.

4. Bộ bát đĩa có hoa văn nổi (men phủ trên bề mặt) 

Nhiều bộ bát đĩa sứ in hoa văn bắt mắt thực chất thuộc loại men phủ trên bề mặt (men trên men). Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, lớp màu này có thể phai, ngấm vào thức ăn và gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra, bát đĩa đã sứt mẻ hoặc trầy xước cũng không nên tiếp tục sử dụng vì dễ tích tụ vi khuẩn và làm xước miệng khi ăn.

5 món trong nhà tưởng vô hại nhưng âm thầm sinh sôi năng lượng xấu, khiến bạn rước họa vào người- Ảnh 4.

5. Nệm cũ bẩn 

Nệm dùng lâu ngày sẽ tích tụ mồ hôi, tế bào da chết, bụi và vi khuẩn, tạo điều kiện cho mạt bụi sinh sôi. Nhiều gia đình vẫn dùng nệm hơn 10 năm mà chưa từng vệ sinh, điều này có thể gây dị ứng, ngứa ngáy hoặc bệnh về hô hấp. Theo khuyến nghị, nệm nên được vệ sinh định kỳ 6 tháng/lần và thay mới sau 8-10 năm sử dụng. Nếu nệm có mùi hôi, vết ố hoặc đã xẹp lún, hãy mạnh dạn đổi để đảm bảo giấc ngủ và sức khỏe.

5 món trong nhà tưởng vô hại nhưng âm thầm sinh sôi năng lượng xấu, khiến bạn rước họa vào người- Ảnh 5.

Theo Toutiao

4 món đồ tiện lợi "đỉnh nóc", đến nhà sản xuất còn chưa biết hết công năng!

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng chuyển khoản thừa 200 triệu đồng, PGĐ chi nhánh Agribank Mỹ Đình lập tức báo công an: 1 người đàn ông được mời lên trụ sở để làm rõ

Ngân hàng chuyển khoản thừa 200 triệu đồng, PGĐ chi nhánh Agribank Mỹ Đình lập tức báo công an: 1 người đàn ông được mời lên trụ sở để làm rõ Nổi bật

Loài cá dai thịt, không tanh mà lại ít béo, toàn sống ở vùng nước sạch: Từng có giá 2 triệu đồng/kg mà vẫn tranh nhau mua

Loài cá dai thịt, không tanh mà lại ít béo, toàn sống ở vùng nước sạch: Từng có giá 2 triệu đồng/kg mà vẫn tranh nhau mua Nổi bật

“Báu vật sống” của rừng: Việt Nam ghi nhận cá thể bạch tạng quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ

“Báu vật sống” của rừng: Việt Nam ghi nhận cá thể bạch tạng quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ

14:40 , 11/08/2025
Mẹ bỉm tiết kiệm thêm 75 triệu/năm vì quyết tâm thay đổi 1 quan điểm trong việc chăm sóc con nhỏ

Mẹ bỉm tiết kiệm thêm 75 triệu/năm vì quyết tâm thay đổi 1 quan điểm trong việc chăm sóc con nhỏ

14:25 , 11/08/2025
Bật điều hòa vào mấy giờ thì tốn ít điện nhất? Câu trả lời từ thử nghiệm của chuyên gia gây bất ngờ

Bật điều hòa vào mấy giờ thì tốn ít điện nhất? Câu trả lời từ thử nghiệm của chuyên gia gây bất ngờ

13:58 , 11/08/2025
Có biểu hiện nhỏ xíu ở mắt nhưng lại là “lời kêu cứu” của thận, bỏ qua coi chừng chạy thận lúc nào chẳng hay

Có biểu hiện nhỏ xíu ở mắt nhưng lại là “lời kêu cứu” của thận, bỏ qua coi chừng chạy thận lúc nào chẳng hay

13:33 , 11/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên