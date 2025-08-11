5 món trong nhà tưởng vô hại nhưng âm thầm sinh sôi năng lượng xấu, khiến bạn rước họa vào người

Trong mỗi gia đình, luôn có những món đồ tưởng chừng vô hại nhưng thực tế lại âm thầm tích tụ rủi ro, từ ảnh hưởng đến sức khỏe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho đến làm suy giảm vận khí. Dù tiếc đến mấy, nếu trong nhà bạn vẫn còn giữ 5 món dưới đây thì đã đến lúc nên mạnh dạn bỏ đi. Loại bỏ chúng không chỉ giúp không gian sống sạch sẽ, gọn gàng hơn mà còn mở đường cho nguồn năng lượng mới, mang lại sự an yên và may mắn cho cả nhà.

1. Quần áo cũ lâu năm

Tủ đồ của nhiều người luôn có vài bộ quần áo đã sờn, bạc màu, ố vàng, rách hoặc quá chật/rộng nhưng vẫn được giữ lại vì tiếc. Thực tế, những món đồ này hầu như không bao giờ được mặc, chỉ chiếm chỗ và khiến tủ đồ bừa bộn. Theo phong thủy, đồ cũ mang theo năng lượng trì trệ. Khi bỏ chúng đi, không gian tủ đồ trở nên thoáng sạch, giúp luồng khí mới lưu thông tốt hơn. Với quần áo không mặc quá 2 năm, tốt nhất nên thanh lý hoặc cho đi.

2. Ổ cắm điện đã hỏng hoặc kém chất lượng

Ổ cắm lâu năm, đặc biệt là loại rẻ tiền hoặc không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ chập điện, cháy nổ. Nếu ổ cắm đã lỏng, phát ra tia lửa hoặc bị nóng khi cắm thiết bị, hãy thay mới ngay. Nên chọn sản phẩm từ thương hiệu uy tín, có thông số an toàn rõ ràng. Đừng vì tiếc vài chục nghìn mà đánh đổi sự an toàn của cả gia đình.

3. Đồ gỗ nhà bếp bị mốc

Thớt, muỗng, đũa hay thìa gỗ khi bị ẩm mốc sẽ sinh ra độc tố aflatoxin - chất có thể gây hại nghiêm trọng cho gan và hệ miễn dịch. Tốt nhất nên thay đũa gỗ khoảng 6 tháng/lần, thớt gỗ 6-8 tháng/lần, và bỏ ngay đồ dùng nếu thấy vết mốc hoặc mùi khó chịu. Ngoài ra, hãy rửa và phơi thật khô sau mỗi lần dùng để hạn chế nấm mốc.

4. Bộ bát đĩa có hoa văn nổi (men phủ trên bề mặt)

Nhiều bộ bát đĩa sứ in hoa văn bắt mắt thực chất thuộc loại men phủ trên bề mặt (men trên men). Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, lớp màu này có thể phai, ngấm vào thức ăn và gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra, bát đĩa đã sứt mẻ hoặc trầy xước cũng không nên tiếp tục sử dụng vì dễ tích tụ vi khuẩn và làm xước miệng khi ăn.

5. Nệm cũ bẩn

Nệm dùng lâu ngày sẽ tích tụ mồ hôi, tế bào da chết, bụi và vi khuẩn, tạo điều kiện cho mạt bụi sinh sôi. Nhiều gia đình vẫn dùng nệm hơn 10 năm mà chưa từng vệ sinh, điều này có thể gây dị ứng, ngứa ngáy hoặc bệnh về hô hấp. Theo khuyến nghị, nệm nên được vệ sinh định kỳ 6 tháng/lần và thay mới sau 8-10 năm sử dụng. Nếu nệm có mùi hôi, vết ố hoặc đã xẹp lún, hãy mạnh dạn đổi để đảm bảo giấc ngủ và sức khỏe.

Theo Toutiao