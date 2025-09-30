5 năm nữa, Việt Nam có thể có thêm một số TP thuộc trung ương

Theo dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đề ra đề án xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương , đề án xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực phát triển các công trình hạ tầng chiến lược trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030.

Đồng thời, tỉnh triển khai các dự án: Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (1.254ha), khu đô thị mới Cam Lâm (10.365ha), khu đô thị mới cao cấp Tu Bông (2.579,23ha), khu đô thị đa năng cao cấp Đầm Môn (1.440,29ha), khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang (227ha), các dự án khu đô thị quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo quy hoạch được duyệt.

Từ ngày 1/7, tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Khánh Hòa sáp nhập thành tỉnh Khánh Hòa mới với diện tích 8.555,86km2; dân số hơn 2,24 triệu người. Sau sắp xếp, tỉnh Khánh Hòa có 65 đơn vị hành chính cấp xã (48 xã, 16 phường, 1 đặc khu).

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 16 đã nhấn mạnh xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, t rở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030 , trở thành vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế vào năm 2045, là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của quốc gia, tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tại Đồng Nai , mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025-2030 tại các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần 1 có đề cập xây dựng Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu đến 2030 cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương . Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân 10%/năm trở lên…

Từ 1/7, sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai thành tỉnh Đồng Nai. Đơn vị hành chính tỉnh Đồng Nai mới sau sắp xếp, sáp nhập có diện tích hơn 12.700km2 , quy mô dân số hơn 4,2 triệu người.

Sau sáp nhập tỉnh thành năm 2025, Việt Nam có 6 thành phố trực thuộc trung ương bao gồm: TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng (tỉnh Hải Dương và TP. Hải Phòng), TP. Huế, TP. Đà Nẵng (tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng), TP. Hồ Chí Minh (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh) và TP. Cần Thơ (tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang và TP. Cần Thơ).