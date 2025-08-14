5 sáng kiến chiến lược CMC đề xuất tại Tọa đàm Hợp tác Khoa học Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc

Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC phát biểu tại Tọa đàm

Tham dự Tọa đàm có Tổng bí thư Tô Lâm, lãnh đạo cấp cao các Bộ ban ngành Việt Nam và Hàn Quốc, lãnh đạo các Viện, Trường, Tổ chức liên quan đến khoa học công nghệ của Hàn Quốc, và đại diện các doanh nghiệp hàng đầu của hai nước. Hai bên cùng trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm triển khai 12 công nghệ chiến lược, cũng như phương thức Chuyển đổi số toàn diện được đánh giá rất cao của Hàn Quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định vai trò then chốt của hợp tác khoa học công nghệ - một trụ cột quan trọng để nâng tầm quan hệ song phương Việt – Hàn. Tổng Bí thư kêu gọi đẩy mạnh hợp tác chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển, kết nối giữa nhà nước, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và trường đại học hai bên để cùng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia trong lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số và chuyển đổi AI, Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC – ông Nguyễn Trung Chính – đã có bài phát biểu đáng chú ý tại Tọa đàm, chia sẻ tầm nhìn, định hướng và các sáng kiến hợp tác nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong hơn 32 năm phát triển, CMC đã đồng hành cũng nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc như Samsung SDS, SK Telecom, LG, Hyundai IT, v.v. CMC vinh dự là GDC của Samsung SDS, triển khai hơn 125 dự án, với hơn 1.000 kỹ sư, tạo ra doanh thu khoảng 20 triệu USD. Năm 2019, Samsung SDS trở thành cổ đông chiến lược của CMC và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trung tâm dữ liệu, hạ tầng truyền dẫn, dịch vụ điện toán đám mây cho toàn bộ nhà máy của Samsung tại Việt nam và toàn cầu. Tính đến nay, tổng vốn đầu tư của Samsung SDS vào CMC đã đạt mức 1 tỷ USD. Năm 2024, CMC khai trương văn phòng CMC Korea tại Seoul – một cam kết hiện diện dài hạn, thúc đẩy hợp tác chiều sâu.

“Với bề dày kinh nghiệm và truyền thống hợp tác giữa hai bên, CMC sẵn sàng đóng vai trò là một trong các đại diện tiêu biểu của Việt Nam trong trụ cột hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa hai quốc gia. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng các đối tác Hàn Quốc trong việc mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao đang được cả hai Chính phủ ưu tiên thúc đẩy.” – Chủ tịch Nguyễn Trung Chính phát biểu.

Chủ tịch Nguyễn Trung Chính đã đề xuất 5 sáng kiến chiến lược được đánh giá cao tại Tọa đàm, bao gồm:

Thành lập Ủy ban liên chính phủ về hợp tác chiến lược giữa 2 quốc gia, trong đó lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm trọng tâm. Ủy ban sẽ đóng vai trò điều phối và thúc đẩy xây dựng một hệ sinh thái hợp tác toàn diện giữa hai nước, gắn kết chặt chẽ giữa ba chủ thể: viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp (mô hình "ba nhà") ở tầm quốc gia.

Thành lập trung tâm đào tạo tài năng xuất sắc (COE). Theo đó, mỗi quốc gia sẽ cử 5 trường đại học và 5 doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu để cùng tham gia đào tạo đội ngũ 1.000 kỹ sư công nghệ cao.

Đề xuất Việt Nam được Hàn Quốc hỗ trợ chuyển giao phát triển 11 công nghệ chiến lược, trong đó xác định 03 công nghệ ưu tiên gồm: Chip bán dẫn, Lõi trí tuệ nhận tạo (Core AI), và Điện toán hiệu năng cao (HPC).

Triển khai các đề tài nghiên cứu chung giữa CMC và các Đại học Hàn quốc về AI, Chip bán dẫn, và HPC.

Liên kết với các trường thành viên Liên minh Đại học Mở Trực tuyến Hàn Quốc (Open Cyber University of Korea) để triển khai chương trình trực tuyến ngành AI, cho phép sinh viên Việt Nam lấy tín chỉ Hàn Quốc từ xa và nhận song bằng.

Trước thềm Tọa đàm, CMC đã thiết lập một mạng lưới hợp tác rộng lớn với 14 doanh nghiệp, trường đại học, tổ chức giáo dục hàng đầu của Hàn Quốc - thể hiện sự sẵn sàng trong mong muốn làm cầu nối AI-X của CMC, tiêu biểu như:

Samsung C&T: Hợp tác đầu tư vào dự án Trung tâm Dữ liệu Siêu quy mô (Hyperscale Data Center) của CMC tại Tp. HCM – “Trái tim AI” của thành phố.

CoAsia Semi Korea: Hợp tác trong thiết kế AI chip và xây dựng phòng lab đào tạo bán dẫn.

TmaxSoft: Hợp tác về phát triển giải pháp phần mềm và mở rộng thị trường tại 2 nước.

Cùng nhiều đại học lớn như Busan University of Foreign Studies, Pukyong National University, Gwangju University, … trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, và trao đổi nhân lực.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Công nghệ CMC và Samsung C&T tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt – Hàn dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm & Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok

Các thỏa thuận này không chỉ khẳng định năng lực công nghệ và triển khai toàn cầu của CMC, mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong các lĩnh vực then chốt thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược của Việt Nam như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số, an ninh mạng, giáo dục & đào tạo .

Sự hiện diện của CMC tại các sự kiện cấp cao trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí Thư Tô Lâm thể hiện cam kết đóng góp tích cực vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt – Hàn. Với mạng lưới hợp tác chiến lược và hệ sinh thái mở C.OpenAI đang hoàn thiện, CMC đang từng bước khẳng định vai trò cầu nối AI-X giữa Việt Nam và Hàn Quốc, khẳng định vị thế và vai trò tiên phong của doanh nghiệp công nghệ Việt trong hành trình Chuyển đổi AI và toàn cầu hóa .