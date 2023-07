5 thành phố trực thuộc tỉnh có mật độ dân số cao nhất Việt Nam

Cụ thể, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương hiện có mật độ dân số cao nhất Việt Nam, khoảng 8.326 người/km2. Thành phố Dĩ An có diện tích tự nhiên 600ha với 7 phường, dân số hiện tại cán mốc trên 500 nghìn người.

Dĩ An nằm ở khu vực trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giáp ranh với thành phố Thuận An, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) và thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh).

Trên thực tế, Dĩ An có vị trí thuận lợi tại giao điểm các trục hành lang kinh tế quan trọng như: Hành lang kinh tế động lực Bắc – Nam (gắn với Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc – Nam); hành lang kinh tế động lực Đông Tây kết nối cửa khẩu quốc tế Mộc Bài Quốc lộ 22; đường vành đai qua Thành phố Hồ Chí Minh đến nhóm cảng hàng hóa đường thủy Hồ Chí Minh.

Ngày 27/3/2023, thành phố Dĩ An đã được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bình Dương. Điều này trở thành động lực để thành phố Dĩ An đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025, xứng đáng là đô thị vệ tinh của tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương hiện có mật độ dân số cao thứ 2 Việt Nam, khoảng 7.453 người/km2. Thành phố Thuận An nằm ở phía Nam của tỉnh Bình Dương; phía Đông giáp thành phố Dĩ An, phía Bắc giáp thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, phía Tây giáp quận 12, phía Nam giáp quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, thành phố Thuận An luôn là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bình Dương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 143,88 triệu đồng/người/năm. Lĩnh vực kinh tế chuyển biến tích cực theo cơ cấu công nghiệp, dịch vụ- thương mại, nông nghiệp; năm 2018, tỷ lệ công nghiệp — xây dựng chiếm 79,48%,thương mại - dịch vụ — du lịch chiếm 20,44% và nông lâm nghiệp chiếm 0,08%.

Thành phố Nam Định thuộc tỉnh Nam Định có mật độ dân số cao thứ 3 Việt Nam, khoảng 5.100 người/km2. Thành phố Nam Định nằm ở phía Bắc của tỉnh Nam Định, thuộc trung tâm khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng.

Thành phố Nam Định là trung tâm kinh tế của tỉnh Nam Định, có vị trí quan trọng và thuận lợi của vùng tam giác kinh tế nơi tiếp giáp với nhiều đầu mối giao thông trong và ngoài tỉnh; cách Thủ đô Hà Nội 50 km về phía Tây Bắc,cách cảng Hải Phòng 80 km về phía Đông Bắc và được bao quanh một số tỉnh lị khác như: Thái Bình (19 km); Ninh Bình (28 km), Phủ Lý (30 km); thành phố nằm trong vùng ảnh hưởng của địa bàn kinh tế trọng điểm các tỉnh phía Bắc gồm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Thành phố Hải Dương thuộc tỉnh Hải Dương có mật độ dân số cao thứ 4 Việt Nam, khoảng 4.556 người/km2. Thành phố Hải Dương là trung tâm kinh tế, kỹ thuật, giáo dục, khoa học, y tế, dịch vụ của tỉnh Hải Dương, nằm trong vùng thủ đô Hà Nội và tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Thành phố Hải Dương là trung tâm công nghiệp, thương mại và dịch vụ của tỉnh, đồng thời là một trong những trung tâm về công nghiệp của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.Thành phố Hải Dương hiện là 1 đô thị trong vùng Thủ đô Hà Nội. Cùng với các thành phố Thái Nguyên, Việt Trì, thành phố Hải Dương sẽ được đầu tư để trở thành một trong 3 đô thị cấp trung tâm vùng (đô thị cấp 1) và là một trung tâm công nghiệp của toàn vùng.

Thành phố Vĩnh Long thuộc tỉnh Vĩnh Long có mật số dân số cao thứ 5 Việt Nam, khoảng 4.258 người/km2. Thành phố Vĩnh Long trực thuộc tỉnh Vĩnh Long với vai trò nằm ở vị trí trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, trên trục Quốc lộ 1, đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ; có thể kết nối với tuyến hải vận quốc tế thông qua cảng biển Cái Cui và sân bay quốc tế Cần Thơ.

Kết hợp với các tuyến Quốc lộ 1, 53, 57, 80, cầu Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận; thành phố Vĩnh Long có điều kiện thông thương dễ dàng với toàn bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như với thành phố Hồ Chí Minh và một số nước Đông Nam Á.