5 thói quen càng chăm làm, càng trông trẻ ra đến 10 tuổi, ngừa đủ bệnh nguy hiểm

Không ai có thể ngăn quá trình lão hoá tự nhiên nhưng vẫn có những thói quen giúp bạn trông trẻ hơn, cải thiện sức khoẻ từ trong ra ngoài. Trang tin về sức khỏe Eat this not that đã phỏng vấn các chuyên gia về cách để trẻ ra 10 tuổi và đây là những thói quen hàng đầu được gợi ý:‏

Ăn thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hoá

Ăn các loại quả mọng giúp bạn trẻ ra nhiều tuổi so với tuổi thật

‏Bác sĩ da liễu Mỹ Debra Jaliman nêu bật tác dụng chống lão hoá, làm đẹp da của các loại quả như lựu, việt quất, kỷ tử, nam việt quất, dâu tây, dâu tằm. Các chất chống oxy hóa trong quả mọng còn có tác động tích cực đến não bộ, giảm hoặc trì hoãn bệnh thoái hóa thần kinh liên quan đến tuổi tác và suy giảm nhận thức, ngừa nhiều loại ung thư.‏

‏Bên cạnh đó, Jaliman khuyên mọi người nên tránh thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhiều đường. "Điều quan trọng để có vẻ bề ngoài trẻ ra nhiều tuổi là chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế lượng đường. Đường tinh luyện sẽ làm sợi collagen trong da bị cứng lại, đứt gãy. Việc ăn nhiều đường còn làm tăng tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể, đẩy nhanh quá trình lão hoá, dẫn đến nếp nhăn trên da", bác sĩ Jaliman cho biết.‏

Bôi kem chống nắng thường xuyên

‏Annie Gonzalez, Bác sĩ da liễu Mỹ khẳng định việc để làn da tiếp xúc với tia cực tím mà không có "hàng rào" bảo vệ sẽ đẩy nhanh quá trình lão hoá, gây ra nếp nhăn, da thô ráp và các đốm đồi mồi. Bôi kem chống nắng thường xuyên là giải pháp cho tình trạng này, giúp bạn trông trẻ ra cả chục tuổi.‏

‏Dùng kem chống nắng đúng cách còn có thể phòng căn bệnh ung thư da nguy hiểm. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo kem chống nắng chỉ số SPF tối đa 50-60 bảo vệ da tốt nhất. Ngoài ra, việc uống đủ nước cũng giúp da ẩm mượt, bảo vệ da khỏi tình trạng viêm nhiễm như mụn trứng cá, phát ban.‏

Ngủ đủ giấc

Ngủ đủ giấc để làn da và tâm trí tràn đầy sức sống

‏Niket Sonpal, một bác sĩ nội khoa và tiêu hóa ở thành phố New York (Mỹ) nhận định giấc ngủ là một trong những phương pháp chống lão hóa tốt nhất. "Da lão hoá nhanh hơn và khó phục hồi tốt trước các tác nhân gây stress khi bạn thiếu ngủ. Ngủ kém còn có thể gây ra nếp nhăn, sưng mắt, da nhợt nhạt hơn. ‏

‏Những yếu tố này theo thời gian khiến bạn trông luôn rất mệt mỏi và già hơn. Trên thực tế, cơ thể sẽ tự phục hồi khi bạn đang ngủ và giấc ngủ ngon sẽ mang đến nhiều lợi ích cho sức khoẻ tổng thể", bác sĩ Niket Sonpal cho biết. Ngủ đủ giấc còn giúp giảm căng thẳng, ổn định đường huyết, tránh các bệnh tim mạch và tiểu đường.‏

Cười nhiều hơn

‏Theo Sanam Hafeez, Nhà tâm lý học thần kinh, giảng viên Đại học Columbia (Mỹ), việc mỉm cười thường xuyên giúp bạn trông trẻ ra đến 10 tuổi, tràn đầy sức sống hơn so với khuôn mặt giận dữ, cau có. Cười thường xuyên giúp làn da của bạn trông mịn màng và săn chắc hơn đồng thời tăng lưu lượng máu và tuần hoàn trong cơ thể.‏

‏Nụ cười là biểu hiện của tinh thần thoải mái và vui vẻ. Hoạt động cười sẽ giải phóng hormone hạnh phúc endorphin và các chất thư giãn tự nhiên khác như oxytocin và dopamine. Mỉm cười cũng đã được chứng minh là có tác dụng tăng cường chức năng miễn dịch và giảm mức độ căng thẳng trong hệ thần kinh, giảm huyết áp và giảm mức cortisol (hormone căng thẳng) để sức khỏe thể chất tổng thể tốt hơn.‏

Duy trì tư thế thẳng lưng

Ảnh minh họa

‏Gbolahan Okubadejo, Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình và cột sống ở New York (Mỹ) cho biết tư thế tốt giúp bạn cao, gầy và trẻ ra. "Chúng ta đã dành quá nhiều thời gian khom lưng trước bàn làm việc hoặc cúi đầu xem điện thoại. Vậy nên bạn cần rèn luyện tư thế thẳng lưng, tăng cường sự tự tin và mang lại vẻ bề ngoài trẻ trung, tích cực. Tập thể dục cũng là cách dễ dàng để cải thiện tư thế bạn có thể tham khảo ", Okubadejo nói.

Theo Eat This Not That