5 thứ người EQ cao nhìn thấy là xóa

Cuộc sống vốn đầy rẫy những điều khiến con người dễ rơi vào cảm xúc tiêu cực, từ những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày cho tới những vấn đề lớn hơn mang tính hệ thống. Tuy nhiên, những người có EQ cao – trí tuệ cảm xúc nhạy bén luôn biết cách “xóa” những thứ khiến họ mất năng lượng, để tập trung vào những điều thực sự quan trọng.

1. Lời nói và hành động tiêu cực của người khác

Người EQ cao hiểu rằng không phải mọi lời chê bai, công kích hay thái độ khó chịu đều đáng để mình bận tâm. Họ biết phân biệt đâu là phản hồi mang tính xây dựng và đâu là sự tiêu cực vô nghĩa. Khi gặp những lời nói làm mình bực bội, thay vì phản ứng ngay lập tức, họ chọn “xóa” bằng cách bỏ qua hoặc học hỏi nếu cần, không để cảm xúc bị chi phối. Chính việc này giúp họ duy trì sự bình tĩnh, giữ mối quan hệ tốt đẹp và tránh những căng thẳng không cần thiết.

2. Quá khứ tiêu cực

Mỗi người đều có những kỷ niệm không vui, những thất bại hay sai lầm từng khiến bản thân tổn thương. Nhưng người EQ cao hiểu rằng chìm đắm trong quá khứ chỉ khiến mình mất thời gian, năng lượng và cơ hội trong hiện tại. Họ chọn cách học từ trải nghiệm, rút ra bài học và bỏ đi những cảm xúc nặng nề liên quan đến lỗi lầm cũ. Thói quen “xóa” quá khứ tiêu cực giúp họ nhẹ nhàng hơn, dễ dàng đón nhận cơ hội mới và nhìn cuộc sống bằng ánh sáng tích cực hơn.

3. Sự lo lắng thái quá về tương lai

Ai cũng có những lúc hoang mang, sợ hãi trước điều chưa xảy ra, nhưng người EQ cao không để nỗi sợ chi phối quyết định của mình. Thay vì mất ngủ, suy nghĩ miên man hay vẽ ra kịch bản tồi tệ nhất, họ học cách tập trung vào những gì mình có thể kiểm soát, lên kế hoạch hợp lý và chấp nhận rằng một số việc sẽ tự nhiên diễn ra theo cách của nó. Khi nhìn thấy lo lắng vô nghĩa, họ sẽ “xóa” bằng cách thở sâu, sắp xếp ưu tiên và hành động thay vì chỉ nghĩ, từ đó duy trì được năng lượng tích cực và sự sáng suốt.

Người EQ cao không giữ phiền muộn vô nghĩa.

4. Lời phán xét và định kiến vô ích

Cả từ chính mình lẫn người khác, những lời phán xét hoặc định kiến không giá trị chỉ làm giảm tự tin và cản trở sự phát triển cá nhân. Người EQ cao nhận thức rõ rằng không phải mọi ý kiến đều phản ánh đúng thực tế hay có giá trị với bản thân. Họ học cách xóa đi những suy nghĩ tự phán xét quá khắt khe và không để những lời đồn, bình luận cay nghiệt hay quan niệm lỗi thời ảnh hưởng tới cách nhìn của mình. Việc loại bỏ định kiến và sự phán xét giúp họ linh hoạt, khoan dung hơn và mở lòng với trải nghiệm mới.

5. Mối quan hệ độc hại

Không phải tất cả mối quan hệ đều mang lại giá trị tích cực. Người EQ cao biết rõ ai là người khiến họ cảm thấy mệt mỏi, áp lực hay bị tổn thương mà không hề mang lại lợi ích. Họ sẽ chọn cách hạn chế tiếp xúc, hoặc trong những trường hợp cần thiết, chấm dứt hẳn mối quan hệ đó. Quyết định này không xuất phát từ sự ích kỷ, mà là cách bảo vệ năng lượng cá nhân, để tập trung vào những kết nối lành mạnh, đầy cảm hứng và hỗ trợ cho sự phát triển.

Có thể thấy, người EQ cao không phải là người tránh né mọi khó khăn hay thách thức, mà họ biết chọn lọc những gì đáng để bận tâm và loại bỏ những thứ gây lãng phí cảm xúc. Họ hiểu rằng cuộc sống quá ngắn để dành thời gian cho những phiền muộn vô nghĩa, những lời nói tiêu cực hay những nỗi sợ không cần thiết. Việc “xóa” những thứ này không đồng nghĩa với sự thờ ơ hay lạnh lùng, mà là cách họ giữ sự bình tĩnh, tỉnh táo và duy trì năng lượng tích cực. Khi ai đó nhìn thấy một người điềm tĩnh, kiên định trước sóng gió, rất có thể họ đang áp dụng nguyên tắc này hàng ngày, âm thầm “xóa” những phiền nhiễu không đáng có.

Thói quen này cũng giúp họ trở nên hiệu quả hơn trong công việc, mối quan hệ và cuộc sống cá nhân. Bởi khi không bị cuốn theo cảm xúc tiêu cực, người EQ cao dễ dàng ra quyết định sáng suốt, truyền cảm hứng cho người khác và duy trì sự kiên định với mục tiêu dài hạn. Họ biết cách cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, không để cảm xúc chi phối hành động nhưng cũng không kìm nén chúng quá mức. Chính sự cân bằng này tạo ra sức mạnh nội tại, giúp họ ứng phó với áp lực một cách điềm tĩnh và khôn ngoan.

Tóm lại, năm thứ mà người EQ cao nhìn thấy là xóa – lời nói và hành động tiêu cực, quá khứ tệ hại, sự lo lắng thái quá, định kiến vô ích và mối quan hệ độc hại – chính là những “rác” cảm xúc cần loại bỏ để duy trì sự bình an, năng lượng và hiệu quả trong cuộc sống. Họ không chỉ “xóa” để tránh phiền muộn, mà còn để tạo không gian cho những trải nghiệm tích cực, cơ hội mới và mối quan hệ thực sự có giá trị. Đây là một bí quyết không chỉ giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn, mà còn mở ra con đường phát triển bản thân bền vững và hạnh phúc thực sự.