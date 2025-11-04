5 thứ trong nhà nên coi như rác mà vứt bỏ, nếu không có ngày gia đình gặp nguy

Nhiều người thường nghĩ rằng việc giữ lại một chút đồ cũ, hộp rỗng hay túi nilon biết đâu sau này cần đến là cách tiết kiệm, khéo vun vén. Nhưng càng sống lâu trong căn nhà đầy đồ thừa, chúng ta càng nhận ra: có những thứ không chỉ chiếm chỗ mà còn làm nặng nề không khí, bừa bộn tâm trí và đôi khi còn ảnh hưởng cả vận khí của ngôi nhà.

Nhà ở lâu năm mà không dọn dẹp, không bỏ bớt đồ, chẳng khác nào tự chặn dòng chảy năng lượng. Không gian tích tụ bụi bẩn, đồ đạc chất chồng khiến vận khí trì trệ, con người cũng dễ mệt mỏi, uể oải hơn. Dưới đây là 5 món đồ nên mạnh dạn xem như rác để vứt bỏ, vì giữ lại chỉ khiến cuộc sống thêm phiền toái.

1. Túi nilon, túi giấy, túi vải - càng giữ càng chật nhà

Túi nilon, túi giấy, túi vải từ các đơn hàng online, cửa hàng quần áo hay quán cà phê luôn được giữ lại với lý do để dành khi cần. Nhưng càng ngày, chúng càng nhiều hơn, nhét đầy ngăn tủ, kẹt góc bếp, nằm lăn lóc trong phòng khách.

Sự thật là phần lớn chúng ta chẳng bao giờ dùng hết chỗ túi đó. Túi nilon để lâu sẽ giòn và mục, không còn bền; túi giấy dễ ẩm mốc, phai màu; túi vải thì dính bụi và ố bẩn. Việc tích trữ quá nhiều chỉ khiến không gian chật chội, tù túng, năng lượng trong nhà bị nặng nề. Giữ lại khoảng mười đến mười lăm cái để dùng khi cần là đủ, phần còn lại nên mạnh dạn bỏ đi. Căn nhà sẽ trở nên gọn gàng, và chính tâm trạng của bạn cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

2. Hộp nhựa, dụng cụ đựng đồ ăn - tích cho tiện nhưng toàn vi khuẩn

Nhiều gia đình có thói quen giữ lại hộp nhựa đựng thức ăn từ cửa hàng với suy nghĩ có thể tận dụng sau này. Thế nhưng, đa phần những hộp này được làm từ nhựa tái chế, chất lượng kém, chỉ dùng được vài lần là xuống cấp.

Nhựa cũ, đặc biệt là loại đã trầy xước, khi tiếp xúc với đồ nóng hoặc dầu mỡ có thể sinh ra chất độc như BPA, gây ảnh hưởng đến gan, nội tiết và hệ miễn dịch. Chưa kể, việc chồng chất hàng chục hộp nhựa trong tủ bếp khiến không gian thêm ngột ngạt và bừa bộn. Thay vì giữ nhựa cũ, hãy đầu tư vài hộp thủy tinh hoặc inox bền, dễ vệ sinh và an toàn cho sức khỏe.

3. Bao bì, hộp quà đẹp - tưởng để đựng đồ, hóa ra chỉ đựng bụi

Những hộp bánh kẹo, hộp quà Tết hay hộp mỹ phẩm đẹp mắt thường khiến nhiều người tiếc không nỡ vứt. Ban đầu nghĩ sẽ tận dụng để đựng vật dụng nhỏ, nhưng thực tế rất hiếm khi dùng đến. Chúng chiếm chỗ trong tủ, bám bụi và theo phong thủy, việc giữ lại những vật rỗng là điều không nên vì tượng trưng cho hao tài, thất thoát năng lượng.

Nếu thật sự muốn giữ, chỉ nên chọn vài hộp chắc chắn, phần còn lại hãy mạnh dạn bỏ đi. Một căn nhà thoáng đãng, gọn gàng không chỉ giúp giảm bớt việc dọn dẹp mà còn giúp năng lượng tích cực lưu thông, mang lại cảm giác dễ chịu và may mắn hơn.

4. Ly, cốc, chén đĩa thừa - càng nhiều càng bừa

Nhiều người thích sưu tầm ly cốc, mua thêm mỗi khi thấy mẫu mới hoặc giữ lại cốc tặng kèm khi mua hàng. Lâu dần, tủ bếp đầy ắp ly chén, có món còn chưa dùng lần nào. Thực tế, mỗi người chỉ cần một đến hai chiếc là đủ dùng hàng ngày.

Những chiếc ly cốc thừa để lâu không dùng sẽ bám bụi, bốc mùi ẩm mốc, thậm chí bị nứt vỡ. Theo quan niệm phong thủy, đồ sứt mẻ mang năng lượng tiêu cực, dễ ảnh hưởng đến vận khí của gia chủ. Hãy mạnh dạn bỏ những món không cần thiết, chỉ giữ lại bộ đồ ăn và ly tách mình thực sự yêu thích, thường xuyên sử dụng.

5. Lọ, chai, hũ thủy tinh - giữ mãi chỉ thêm rối

Hũ mứt, chai nước, lọ gia vị sau khi dùng hết thường được giữ lại để phòng khi cần. Nhưng rồi, cả tủ toàn lọ trống không, chai mất nắp, hũ mốc meo chẳng dùng đến bao giờ. Chúng chiếm diện tích, tích bụi và thậm chí trở thành nơi trú ngụ của côn trùng nhỏ.

Nếu cần, chỉ nên giữ lại vài hũ còn lành, có nắp kín và dễ vệ sinh. Phần còn lại hãy bỏ ngay. Việc dọn bớt lọ chai này không chỉ giúp giải phóng không gian mà còn giúp thanh lọc năng lượng trong nhà, để dòng khí lưu thông tốt hơn.

Dọn bớt đồ là dọn cả năng lượng

Một ngôi nhà không cần phải có nhiều đồ, chỉ cần gọn gàng và ngăn nắp. Mỗi món đồ tồn tại đều chiếm một phần năng lượng trong không gian sống. Giữ lại đồ cũ, hư hỏng hay không còn giá trị sử dụng chẳng khác nào giữ lại năng lượng tù đọng - thứ khiến con người trở nên mệt mỏi, chậm chạp và bức bối.

Hãy tập thói quen dọn nhẹ mỗi tháng một lần, bỏ bớt, sắp xếp lại, chỉ giữ những thứ thật sự cần và khiến bạn cảm thấy vui khi nhìn thấy. Một căn nhà thoáng sạch, ít đồ không chỉ giúp tâm trí thư thái mà còn là bước đầu tiên để thu hút vận may, tài khí và bình an vào cuộc sống.