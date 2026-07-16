50 cảnh sát ra quân phá chuyên án lớn, bắt Văn Anh Quốc SN 1990 liên quan 60 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô lớn, tổng số tiền giao dịch gần 60 tỷ đồng; riêng trong thời gian diễn ra World Cup 2026 lên đến khoảng 20 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Đặng Đoàn Ngọc Tuấn (sinh năm 1983) và Văn Anh Quốc (sinh năm 1990), cùng trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng có biểu hiện nghi vấn tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nên xác lập kế hoạch đấu tranh, tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Sau thời gian theo dõi, củng cố tài liệu, đến ngày 11/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an phường Thanh Khê huy động khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 7 tổ công tác đồng loạt triệu tập làm việc 7 đối tượng; thu giữ 8 điện thoại di động và hơn 700 trang tài liệu thể hiện lịch sử giao dịch cá độ bóng đá. Kết quả điều tra bước đầu xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc gần 60 tỷ đồng; riêng trong thời gian diễn ra World Cup 2026 (từ ngày 7/6 đến 11/7/2026) số tiền giao dịch khoảng 20 tỷ đồng.

Đấu tranh bước đầu, lực lượng Công an xác định các đối tượng gồm: Đặng Đoàn Ngọc Tuấn, Văn Anh Quốc, Đào Ngọc Kông Thiện (sinh năm 1987), Lê Nguyễn Thanh Lâm (sinh năm 1994), Lê Văn Lộc (sinh năm 1976), Đỗ Minh Đức (sinh năm 1978), cùng trú phường Thanh Khê và Nguyễn Điển Thuận (sinh năm 1990, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Kết quả điều tra cho thấy, từ khoảng tháng 4/2026 đến nay, Đặng Đoàn Ngọc Tuấn và Văn Anh Quốc sử dụng tài khoản cá độ bóng đá trên mạng, chia tách thành nhiều tài khoản Master (đại lý cấp 1), Agent (đại lý cấp 2) và Member (người chơi), sau đó giao cho các đối tượng trong đường dây quản lý, sử dụng để tổ chức và tham gia đánh bạc.

Các đối tượng tổ chức hoạt động theo phương thức khép kín, có sự phân công, phân cấp chặt chẽ; triệt để sử dụng các phương tiện điện tử, công nghệ cao trong quá trình điều hành. Đáng chú ý, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, sử dụng nhiều tài khoản trung gian để luân chuyển tiền thắng, thua nhằm che giấu dòng tiền, đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.