Từ tháng 7, ngân hàng sẽ đóng các tài khoản có số dư dưới 20.000 đồng trong trường hợp sau

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa thông báo sẽ thực hiện đóng một số tài khoản thanh toán không hoạt động theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo thông báo, NCB sẽ đóng các tài khoản thanh toán đáp ứng đồng thời hai điều kiện. Thứ nhất, tài khoản không phát sinh giao dịch liên tục từ 24 tháng trở lên, tính đến ngày 30/6/2026. Thứ hai, tài khoản có số dư nhỏ hơn mức phí quản lý tài khoản không hoạt động theo biểu phí của ngân hàng, tương đương dưới 20.000 đồng (chưa bao gồm VAT).

NCB cho biết việc đóng tài khoản dự kiến được triển khai từ tháng 7/2026 đến hết tháng 8/2026.

Ngân hàng khuyến nghị những khách hàng vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng tài khoản cần liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch NCB trước thời điểm ngân hàng thực hiện đóng tài khoản để được hướng dẫn và hỗ trợ. Sau thời điểm trên, NCB sẽ tiến hành đóng tài khoản theo quy định mà không gửi thông báo riêng đến từng khách hàng.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) cũng đã phát đi thông báo về kế hoạch đóng tài khoản thanh toán đối với một số khách hàng cá nhân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định nội bộ của ngân hàng.

Cụ thể, LPBank sẽ đóng các tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân không còn số dư và không phát sinh giao dịch liên tục trong vòng 12 tháng. Theo ngân hàng, các tài khoản không đáp ứng điều kiện về số dư tối thiểu hoặc thời gian hoạt động theo quy định sẽ được đưa vào diện đóng theo kế hoạch đã thông báo.

Để tiếp tục duy trì tài khoản, LPBank đề nghị khách hàng kích hoạt lại tài khoản trước thời điểm ngân hàng thực hiện đóng bằng một trong hai cách: thực hiện ít nhất một giao dịch tài chính chủ động như nộp tiền, chuyển khoản hoặc các giao dịch tài chính khác; hoặc đăng nhập và thực hiện giao dịch trên ứng dụng ngân hàng số LPBank.

Theo thông báo, nếu không nhận được phản hồi từ khách hàng chậm nhất đến hết ngày 29/7/2026, LPBank sẽ thực hiện đóng các tài khoản thuộc diện áp dụng vào ngày 30/7/2026.

Sau khi tài khoản đã được đóng, khách hàng vẫn có nhu cầu sử dụng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc đến chi nhánh, phòng giao dịch LPBank gần nhất để được hỗ trợ mở lại hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ theo quy định.