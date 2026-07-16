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Tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch chuyển khoản, nhận tiền sau sẽ bị phạt đến 250 triệu đồng

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Theo Nghị định 340/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến tài khoản thanh toán sẽ chịu mức phạt cao hơn so với quy định trước đây.

Theo Nghị định 340/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến tài khoản thanh toán sẽ chịu mức phạt cao hơn so với quy định trước đây.

Cụ thể, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt từ 100 - 150 triệu đồng.

Nếu vi phạm liên quan đến từ 10 tài khoản thanh toán trở lên, mức phạt tăng lên 150 - 200 triệu đồng. Cùng mức phạt này là hành vi sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo để mở hoặc sử dụng tài khoản thanh toán, trong trường hợp chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt cao nhất, từ 200 - 250 triệu đồng, được áp dụng đối với một số hành vi như mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh; lợi dụng tài khoản hoặc dịch vụ thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật, giao dịch khống hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Ngoài ra, mức phạt này cũng được áp dụng đối với hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm đối với đơn vị chấp nhận thanh toán theo quy định.

Bên cạnh tiền phạt, người vi phạm còn có thể bị buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm vào ngân sách Nhà nước.

Do đó, người dân cần đặc biệt lưu ý trong quá trình quản lý và sử dụng tài khoản ngân hàng, không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản hoặc thông tin tài khoản; đồng thời chỉ sử dụng tài khoản thanh toán cho các giao dịch hợp pháp, đúng quy định.

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

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