Sổ tiết kiệm đáo hạn mà quên rút, tiền lãi có bị mất không?

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Không rút đúng ngày, tiền lãi có bị mất?

Với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, nếu khách hàng không rút tiền đúng ngày đáo hạn thì tiền gốc và khoản lãi đã phát sinh trong kỳ hạn gửi trước đó không bị mất. Đây vẫn là quyền lợi của người gửi tiền theo thỏa thuận với ngân hàng.

Tuy nhiên, cách xử lý khoản tiền sau ngày đáo hạn sẽ phụ thuộc vào hình thức gửi tiết kiệm, điều khoản của từng ngân hàng và lựa chọn của khách hàng khi mở sổ. Thông thường, có hai trường hợp phổ biến.

Trường hợp thứ nhất, ngân hàng tự động tái tục khoản tiền gửi. Khi đó, số tiền gốc, hoặc cả gốc và lãi nếu khách hàng chọn hình thức nhập lãi vào gốc, sẽ được chuyển sang một kỳ hạn mới tương ứng với kỳ hạn ban đầu. Lãi suất áp dụng cho kỳ hạn mới thường là lãi suất ngân hàng đang niêm yết tại thời điểm tái tục, không nhất thiết giống mức lãi suất của kỳ hạn cũ.

Trường hợp thứ hai, nếu khách hàng không đăng ký tái tục, hoặc sản phẩm tiết kiệm không có cơ chế tự động gia hạn, khoản tiền sau đáo hạn có thể được chuyển sang tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiền gửi không kỳ hạn. Khi đó, từ sau ngày đáo hạn, khoản tiền này thường chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn, thấp hơn đáng kể so với lãi suất tiền gửi có kỳ hạn.

Điểm dễ bị thiệt không phải là “mất lãi”, mà là giảm hiệu quả sinh lời

Điều người gửi tiền cần lưu ý là việc quên ngày đáo hạn thường không làm mất khoản lãi đã được hưởng trong kỳ gửi trước, nhưng có thể khiến khoản tiền nhàn rỗi không được tối ưu hóa.

Ví dụ, nếu sổ tiết kiệm đến hạn nhưng không được tái tục sang kỳ hạn mới, số tiền nằm trong tài khoản không kỳ hạn trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần sẽ chỉ sinh lãi ở mức rất thấp. Ngược lại, nếu sổ đã được tự động tái tục nhưng sau đó khách hàng cần rút tiền trước hạn, phần tiền rút trước hạn có thể chỉ được áp dụng lãi suất không kỳ hạn theo quy định và thỏa thuận với ngân hàng.

Vì vậy, người gửi không nên chỉ quan tâm đến ngày gửi tiền mà cần theo dõi cả ngày đáo hạn, phương thức nhận lãi và điều kiện tái tục.