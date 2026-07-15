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Công an hỗ trợ người dân xác minh một giao dịch chuyển khoản 400 triệu đồng

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Ngày 14/7, Công an phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị vừa phối hợp xác minh, hỗ trợ người dân hoàn trả thành công 400 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm.

Trước đó, Công an phường Lý Thường Kiệt tiếp nhận trình báo của chị Đinh Thị Phúc, sinh năm 1982, trú tại tổ dân phố Thi Sơn 1, phường Lý Thường Kiệt về việc tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được số tiền 400 triệu đồng từ một tài khoản lạ.

Xác định đây là khoản tiền được chuyển nhầm, chị Phúc đã chủ động đề nghị lực lượng Công an hỗ trợ xác minh để trả lại cho chủ tài khoản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Lý Thường Kiệt đã nhanh chóng phối hợp tiến hành xác minh, đối chiếu thông tin.

Qua đó xác định người chuyển nhầm là chị Phạm Thị H. ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa. Lực lượng Công an đã hướng dẫn hai bên thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn trả toàn bộ số tiền 400 triệu đồng cho chủ tài khoản.

Sau khi nhận lại đầy đủ số tiền, chị Phạm Thị H. bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Lý Thường Kiệt và Công an xã Lưu Vệ trong quá trình xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc. Đồng thời, chị cũng gửi lời cảm ơn tới chị Đinh Thị Phúc vì sự trung thực và nghĩa cử đẹp khi chủ động trả lại số tiền chuyển nhầm.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
giao dịch

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