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Hiện tượng lạ trên thị trường vàng sáng nay

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Trong khi giá vàng thế giới tăng do căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất, giá vàng trong nước sáng 16/7 lại đồng loạt giảm 300.000 đồng/lượng tại nhiều thương hiệu, nới rộng chênh lệch giữa hai thị trường.

Tại SJC và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng sáng nay được niêm yết ở mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết thấp hơn ở chiều mua nhưng cao hơn ở chiều bán, ở mức 143,5 - 148,5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng được giao dịch ở 144,7 - 148,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết ở mức 144,2 - 147,7 triệu đồng/lượng, là mức giá bán ra cao nhất trong khảo sát.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn được giao dịch ở 143,2 - 147,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở 143,5 - 147,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý giao dịch vàng nhẫn ở mức 143,5 - 147,0 triệu đồng/lượng.

Như vậy so với cùng thời điểm hôm qua, giá vàng hôm nay ở nhiều thương hiệu giảm nhẹ ở mức 300.000 đồng mỗi lượng.

Hiện tượng lạ trên thị trườn vàng sáng nay - Ảnh 2.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay. Ảnh: BTMH

Diễn biến trái chiều với giá vàng trong nước, giá vàng thế giới sáng 16/7 tăng nhẹ, tiếp tục giữ trên mốc 4.000 USD/ounce trong bối cảnh Fed duy trì lãi suất hiện tại. Giá vàng giao ngay tăng 0,23%, lên gần 4.060,90 USD/ounce, sau khi dao động trong vùng 4.016,60-4.081,50 USD, vẫn dưới ngưỡng kháng cự 4.091-4.104 USD/ounce.

Đà tăng được hỗ trợ khi chứng khoán Mỹ đi lên nhờ lạm phát hạ nhiệt và lợi nhuận tích cực của nhóm tài chính, trong khi căng thẳng tại eo biển Hormuz cùng giá dầu tăng cao tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trú ẩn và làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới hiện vẫn thấp hơn 18,5-19,3 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng miếng và vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong nước.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn ngày 16/7

Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

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