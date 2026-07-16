Công an cảnh báo: Giao dịch rút tiền mặt có thể bị điều tra nếu thuộc trường hợp này

Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phát đi cảnh báo về tình trạng lợi dụng máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS) để thực hiện các giao dịch "quẹt thẻ lấy tiền mặt" hoặc "đáo hạn thẻ tín dụng" trái quy định. Theo cơ quan công an, hành vi này không phát sinh mua bán hàng hóa, dịch vụ thực tế, vi phạm các quy định hiện hành về thanh toán và tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý cũng như an ninh tài chính cho khách hàng, cơ sở kinh doanh và toàn hệ thống ngân hàng.

Các đối tượng thường sở hữu hoặc thuê máy POS từ ngân hàng, sau đó quảng cáo công khai trên mạng xã hội hoặc các hội nhóm với những lời mời chào như "quẹt thẻ lấy tiền mặt", "đáo hạn thẻ tín dụng", "rút tiền nhanh, phí thấp".

Khi khách hàng có nhu cầu, đối tượng sẽ thực hiện giao dịch quẹt thẻ như một giao dịch mua bán thông thường, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ. Sau khi nhận tiền mặt, khách hàng phải trả cho đối tượng một khoản phí theo thỏa thuận. Đây là giao dịch khống, vi phạm các quy định về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hành vi này tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng. Đối với chủ thẻ, người sử dụng có nguy cơ bị lộ thông tin bảo mật, dữ liệu giao dịch, dễ phát sinh tranh chấp do không có chứng từ mua bán thực tế. Đồng thời, ngân hàng có thể kiểm soát, hạn chế hoặc khóa thẻ khi phát hiện các giao dịch bất thường.

Đối với các cơ sở kinh doanh, việc sử dụng máy POS sai mục đích có thể dẫn đến bị thu hồi thiết bị, chấm dứt hợp đồng thanh toán, xử phạt hành chính hoặc bị điều tra nếu có dấu hiệu tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, các giao dịch giả tạo này còn có nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo, hợp thức hóa doanh thu hoặc tiếp tay cho hoạt động tín dụng đen.

Để phòng ngừa, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các quảng cáo rút tiền, đáo hạn thẻ, các giao dịch giá trị lớn thiếu hóa đơn hoặc cơ sở kinh doanh có doanh số POS bất thường, không phù hợp với ngành nghề đăng ký. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh chỉ nên sử dụng máy POS để thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ phát sinh thực tế. Tuyệt đối không tham gia các dịch vụ quẹt thẻ lấy tiền mặt, không cho thuê hoặc mượn máy POS sai mục đích.

Người dân nên thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch và thông báo ngay cho ngân hàng khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Việc sử dụng máy POS đúng mục đích không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi cá nhân mà còn góp phần phòng ngừa tội phạm công nghệ cao và gian lận tài chính.

﻿Khi phát hiện các hành vi trái quy định, người dân cần kịp thời phản ánh tới ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được xử lý theo quy định, góp phần xây dựng môi trường thanh toán an toàn, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi﻿