Giới phân tích: Bitcoin có thể đã vượt qua giai đoạn bán tháo tồi tệ nhất

Theo Trading View, giá Bitcoin sáng 15/7 là 64.719 USD, giảm 0,4% trong 24 giờ qua nhưng tăng 2,2% trong một tuần qua.

Diễn biến giá Bitcoin. Ảnh: Trading View.

Theo CoinDesk, dù đã lao dốc khoảng 28% từ đầu năm đến nay, thị trường Bitcoin đang xuất hiện các dấu hiệu cho thấy tâm lý bán tháo kéo dài nhiều tháng qua có thể đang dần hạ nhiệt.

Dấu hiệu đầu tiên thể hiện ở diễn biến giá. Trong cuối tuần qua, dù căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, kéo giá dầu thô trên sàn Hyperliquid tăng mạnh, Bitcoin vẫn trụ vững quanh mốc 62.000 USD/BTC. Đây là diễn biến hoàn toàn trái ngược với tháng 3 và tháng 4, khi các cú sốc địa chính trị tương tự kết hợp với đà tăng của giá dầu từng khiến đồng tiền số lớn nhất thế giới giảm sâu.

Một số nhà phân tích thị trường tin rằng đợt bán tháo hoảng loạn kéo dài nhiều tháng của Bitcoin có thể sắp kết thúc, với áp lực bán ra trên thị trường đang giảm dần.

Theo Binance, nhà giao dịch OTC Jasper De Maere của Wintermute cho biết, bất chấp sự leo thang gần đây của căng thẳng Mỹ-Iran và tình hình căng thẳng ở eo biển Hormuz, Bitcoin vẫn duy trì ở mức trên 62.000 USD, cho thấy áp lực bán ra từ "những người yếu thế" trước đây phần lớn đã biến mất.

Thêm vào đó, quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ đã ghi nhận dòng vốn ròng 197,4 triệu USD vào tuần trước, chấm dứt tám tuần liên tiếp dòng vốn ròng chảy ra, phản ánh thêm áp lực bán ra đang suy yếu. Nhà phân tích Dessislava Ianeva của Nexo, trích dẫn dữ liệu của Glassnode, chỉ ra rằng lượng bán ròng trung bình hàng ngày trên thị trường Bitcoin giao ngay trong tháng 6 là khoảng 2.000 BTC, đã giảm xuống còn khoảng 53 BTC trong tháng 7, khiến đây trở thành một trong những tháng yên tĩnh nhất kể từ năm 2026.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng cảnh báo rằng sự phục hồi hiện tại của Bitcoin chủ yếu được thúc đẩy bởi thị trường phái sinh, với áp lực mua vào giao ngay vẫn còn tương đối yếu. Việc công bố dữ liệu CPI tháng 6 của Mỹ trong tuần này và lời khai trước Quốc hội của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh vẫn có thể là những chất xúc tác quan trọng ảnh hưởng đến xu hướng thị trường.



