Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giới phân tích: Bitcoin có thể đã vượt qua giai đoạn bán tháo tồi tệ nhất

| | Smart Money

Giới phân tích: Bitcoin có thể đã vượt qua giai đoạn bán tháo tồi tệ nhất

Bất chấp căng thẳng địa chính trị leo thang, Bitcoin vẫn giữ ổn định và ghi nhận dòng tiền quay trở lại các quỹ ETF, làm dấy lên kỳ vọng rằng làn sóng bán tháo kéo dài nhiều tháng có thể đang đi đến hồi kết.

Theo Trading View, giá Bitcoin sáng 15/7 là 64.719 USD, giảm 0,4% trong 24 giờ qua nhưng tăng 2,2% trong một tuần qua.

Giới phân tích: Bitcoin có thể đã vượt qua giai đoạn bán tháo tồi tệ nhất - Ảnh 1.

Diễn biến giá Bitcoin. Ảnh: Trading View.

Theo CoinDesk, dù đã lao dốc khoảng 28% từ đầu năm đến nay, thị trường Bitcoin đang xuất hiện các dấu hiệu cho thấy tâm lý bán tháo kéo dài nhiều tháng qua có thể đang dần hạ nhiệt.

Dấu hiệu đầu tiên thể hiện ở diễn biến giá. Trong cuối tuần qua, dù căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, kéo giá dầu thô trên sàn Hyperliquid tăng mạnh, Bitcoin vẫn trụ vững quanh mốc 62.000 USD/BTC. Đây là diễn biến hoàn toàn trái ngược với tháng 3 và tháng 4, khi các cú sốc địa chính trị tương tự kết hợp với đà tăng của giá dầu từng khiến đồng tiền số lớn nhất thế giới giảm sâu.

Một số nhà phân tích thị trường tin rằng đợt bán tháo hoảng loạn kéo dài nhiều tháng của Bitcoin có thể sắp kết thúc, với áp lực bán ra trên thị trường đang giảm dần.

Theo Binance, nhà giao dịch OTC Jasper De Maere của Wintermute cho biết, bất chấp sự leo thang gần đây của căng thẳng Mỹ-Iran và tình hình căng thẳng ở eo biển Hormuz, Bitcoin vẫn duy trì ở mức trên 62.000 USD, cho thấy áp lực bán ra từ "những người yếu thế" trước đây phần lớn đã biến mất.

Thêm vào đó, quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ đã ghi nhận dòng vốn ròng 197,4 triệu USD vào tuần trước, chấm dứt tám tuần liên tiếp dòng vốn ròng chảy ra, phản ánh thêm áp lực bán ra đang suy yếu. Nhà phân tích Dessislava Ianeva của Nexo, trích dẫn dữ liệu của Glassnode, chỉ ra rằng lượng bán ròng trung bình hàng ngày trên thị trường Bitcoin giao ngay trong tháng 6 là khoảng 2.000 BTC, đã giảm xuống còn khoảng 53 BTC trong tháng 7, khiến đây trở thành một trong những tháng yên tĩnh nhất kể từ năm 2026.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng cảnh báo rằng sự phục hồi hiện tại của Bitcoin chủ yếu được thúc đẩy bởi thị trường phái sinh, với áp lực mua vào giao ngay vẫn còn tương đối yếu. Việc công bố dữ liệu CPI tháng 6 của Mỹ trong tuần này và lời khai trước Quốc hội của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh vẫn có thể là những chất xúc tác quan trọng ảnh hưởng đến xu hướng thị trường.


Theo Thế Trần

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
bitcoin

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Có 5 tỷ gửi tiết kiệm ngân hàng, mỗi tháng nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Có 5 tỷ gửi tiết kiệm ngân hàng, mỗi tháng nhận được bao nhiêu tiền lãi? Nổi bật

Tin vui cho nhiều người tham gia bảo hiểm nhân thọ Manulife, AIA, Dai-ichi,... thuộc trường hợp sau đây

Tin vui cho nhiều người tham gia bảo hiểm nhân thọ Manulife, AIA, Dai-ichi,... thuộc trường hợp sau đây Nổi bật

Hiện tượng lạ trên thị trường vàng sáng nay

Hiện tượng lạ trên thị trường vàng sáng nay

11:00 , 16/07/2026
Từ tháng 7, ngân hàng sẽ đóng các tài khoản có số dư dưới 20.000 đồng trong trường hợp sau

Từ tháng 7, ngân hàng sẽ đóng các tài khoản có số dư dưới 20.000 đồng trong trường hợp sau

11:00 , 16/07/2026
Công an triệu tập Nguyễn Thị Thùy Duyên SN 1994 và chồng để điều tra về số tiền giao dịch 8 tỷ đồng

Công an triệu tập Nguyễn Thị Thùy Duyên SN 1994 và chồng để điều tra về số tiền giao dịch 8 tỷ đồng

09:50 , 16/07/2026
Điều tra hàng loạt giao dịch tới 800 triệu đồng, công an bắt Hoàng Tuấn Nhật SN 2004

Điều tra hàng loạt giao dịch tới 800 triệu đồng, công an bắt Hoàng Tuấn Nhật SN 2004

09:25 , 16/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên