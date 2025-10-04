50 năm quan hệ Việt - Đức: Đối tác tin cậy, phát triển bền vững

Ngày 30/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh và Hội hữu nghị Việt – Đức TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 – 2025), đồng thời kỷ niệm 35 năm Ngày thống nhất nước Đức.

Theo ông Hồ Xuân Lâm – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh khẳng định quan hệ Đức – Việt đã không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực trong suốt 50 năm qua. Không chỉ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Âu, Đức còn đóng vai trò nổi bật với tư cách một trong những nhà tài trợ ODA hàng đầu.

Trong khi đó, bà Andrea Suhl – Tổng Lãnh sự Đức tại TP Hồ Chí Minh cho biết Đức sẵn sàng đồng hành trong giai đoạn phát triển mới, đặc biệt ở các lĩnh vực thế mạnh như giáo dục, năng lượng sạch, bảo vệ môi trường và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Bà cũng khẳng định rằng trong năm 2025, Hội hữu nghị Việt – Đức TP Hồ Chí Minh sẽ có nhiều hoạt động củng cố nền tảng quan hệ đối tác chiến lược của hai nước.

Bà Andrea Suhl gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Đức tại Việt Nam vào ngày 24/9 tại TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: GBA)

Song song với những thành tựu vĩ mô, các thương hiệu Đức cũng đang để lại dấu ấn rõ nét tại thị trường Việt Nam. Trong đó, Kobler – thương hiệu vật liệu xây dựng là minh chứng cho nỗ lực đồng hành của doanh nghiệp Đức cùng sự phát triển đô thị và đời sống Việt Nam.

Trong gần 3 năm qua, tập đoàn Kobler Đức đã rót vốn mạnh tay vào thị trường Việt Nam. Cụ thể, năm 2022, hãng đã đầu tư 25 triệu Euro cho nhà máy sản xuất sàn thạch anh tại Đà Nẵng trên diện tích 21.000m2. Trong năm 2025, Kobler thông báo tiếp tục rót thêm 3 triệu Euro cho việc nghiên cứu và tung ra các sản phẩm ưu việt mới với kỳ vọng cung cấp khoảng 3,5 triệu m2 sàn thạch anh mỗi năm.

Tại TP Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước và cũng là địa phương tiên phong trong hợp tác Đức – Việt, Kobler đã mở rộng hệ thống nhà phân phối và đại lý, đưa những sản phẩm sàn thạch anh chất lượng châu Âu vào hàng loạt công trình, góp phần kiến tạo không gian sống bền vững, hiện đại cho người dân thành phố.

Năm 2025, Kobler chính thức trở thành đối tác doanh nghiệp Vàng của Hiệp Hội Các Doanh Nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA). Đây là một bước tiến, thể hiện cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp tại Việt Nam theo đúng tinh thần "cùng nhau chung sức để tiếp tục tăng cường tình hữu nghị và quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Đức, vì lợi ích của cả hai quốc gia, vì một tương lai hòa bình và bền vững; cùng nhau hướng tới 50 năm hợp tác tiếp theo" mà bà Andrea Suhl - Tổng Lãnh sự Đức đã chia sẻ.