50 triệu đồng chữa bệnh khiến tôi nhận ra: Dù con cái hiếu thảo đến đâu, tuổi già vẫn cần độc lập tài chính

Chỉ một khoản viện phí 50 triệu đồng đã thay đổi suy nghĩ của tôi

Hai tuần nằm viện gần đây đã khiến tôi nhìn lại gần như toàn bộ những quyết định tài chính mình từng đưa ra.

Năm nay tôi 62 tuổi, nghỉ hưu đã tám năm. Suốt thời trẻ, vợ chồng tôi sống khá chắt chiu. Mỗi tháng, sau khi trang trải sinh hoạt và nuôi con ăn học, chúng tôi đều cố gắng dành dụm một khoản. Sau hàng chục năm, số tiền tiết kiệm tích lũy được khoảng 500 triệu đồng – khoản mà tôi luôn nghĩ sẽ là "lá chắn" cho tuổi già.

Nhưng cách đây 5 năm, khi con trai kết hôn, mọi kế hoạch đã thay đổi.

Con dâu tương lai mong muốn mua nhà và thanh toán phần lớn bằng tiền mặt để giảm áp lực vay ngân hàng. Nhìn con lo lắng, tôi và chồng gần như không đắn đo. Chúng tôi quyết định rút gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm nhiều năm để hỗ trợ con.

Khi ấy, tôi chỉ nghĩ rất đơn giản: "Tiền trước sau gì cũng để lại cho con. Cho sớm để con ổn định cuộc sống còn ý nghĩa hơn."

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải hối hận vì quyết định đó. Cho đến ngày bác sĩ yêu cầu đóng ngay khoảng 50 triệu đồng để điều trị.

Con trai không từ chối, nhưng cũng không thể giúp ngay

Khoản viện phí không quá lớn, nhưng với tôi lúc đó lại là cả một vấn đề.

Lương hưu đủ để chi tiêu hàng tháng, nhưng số tiền dự phòng gần như không còn sau lần hỗ trợ con mua nhà. Tôi gọi điện cho con trai.

Con nghe máy rất nhanh. Sau khi biết tình hình, con lập tức nói: "Mẹ cứ yên tâm, để con lo".

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của con dành cho mình.

Nhưng vài tiếng sau, con gọi lại với giọng ái ngại: "Mẹ cho con thêm chút thời gian. Tiền tiết kiệm nhà con chưa đủ, con phải xoay thêm".

Lúc đó tôi mới biết, dù hai vợ chồng con đều đi làm, phần lớn thu nhập hàng tháng đều dành cho khoản trả góp, nuôi con nhỏ, học phí và các chi phí sinh hoạt. Muốn lấy ngay 50 triệu đồng cũng không hề dễ dàng.

Đến hôm sau, con mới gom đủ tiền. Nhìn con tất tả vay mượn, xoay xở khắp nơi, tôi thấy thương nhiều hơn là trách. Bởi tôi hiểu, con không thiếu hiếu thảo. Con chỉ đang sống giữa những áp lực tài chính giống như rất nhiều gia đình trẻ hiện nay.

Sai lầm của nhiều cha mẹ là coi con cái như "quỹ dự phòng"

Nằm trên giường bệnh, tôi nghĩ rất nhiều.

Tôi nhận ra sai lầm lớn nhất của mình không phải là giúp con mua nhà. Sai lầm nằm ở chỗ tôi đã trao đi gần như toàn bộ "tấm đệm an toàn" của tuổi già.

Rất nhiều bậc cha mẹ có suy nghĩ giống tôi. Họ tin rằng chỉ cần con ngoan ngoãn, biết yêu thương bố mẹ thì sau này mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng thực tế, hiếu thảo và khả năng tài chính là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Con cái có thể rất muốn giúp bố mẹ, nhưng không phải lúc nào cũng có sẵn tiền để giúp ngay.

Đặc biệt trong bối cảnh giá nhà, chi phí nuôi con, giáo dục và sinh hoạt đều tăng cao, nhiều gia đình trẻ gần như không có nhiều khoản tiết kiệm dự phòng.

Nếu cha mẹ cũng không còn quỹ riêng, cả hai thế hệ đều dễ rơi vào thế bị động khi biến cố xảy ra.

Độc lập tài chính không phải vì nghi ngờ con, mà để giảm gánh nặng cho con

Sau lần xuất viện, tôi và chồng thống nhất với nhau một nguyên tắc mới. Nếu sau này còn khả năng hỗ trợ con, chúng tôi vẫn sẽ giúp nhưng sẽ không bao giờ đưa hết toàn bộ số tiền mình có.

Ít nhất, hai vợ chồng luôn giữ lại một khoản dành riêng cho sức khỏe, một quỹ dự phòng đủ chi tiêu trong nhiều tháng và một khoản tiết kiệm chỉ sử dụng khi có việc khẩn cấp.

Khoản tiền ấy không phải để phòng con bất hiếu mà để phòng những rủi ro của cuộc sống. Đó cũng là cách giúp con không phải gánh thêm áp lực khi cha mẹ tuổi cao sức yếu.

Tuổi già an tâm không chỉ nhờ lương hưu mà còn nhờ quỹ dự phòng

Theo nhiều chuyên gia tài chính cá nhân, một trong những nguyên tắc quan trọng khi bước vào tuổi nghỉ hưu là luôn duy trì một quỹ dự phòng cho các tình huống y tế và biến cố bất ngờ. Bởi chi phí chữa bệnh thường đến rất nhanh, trong khi khả năng tạo thêm thu nhập ở giai đoạn này đã giảm đáng kể.

Việc hỗ trợ con cái là điều đáng trân trọng, nhưng không nên đánh đổi bằng toàn bộ sự an toàn tài chính của chính mình. Một khoản tiết kiệm được giữ lại không chỉ giúp người già chủ động hơn trước bệnh tật, mà còn tránh để con cái rơi vào cảnh vừa lo chăm sóc cha mẹ, vừa phải chạy vạy tiền bạc.

Bài học tôi hiểu ra sau tuổi 60

Sau lần nhập viện, tôi không còn nghĩ rằng yêu con là phải cho con tất cả.

Tình yêu của cha mẹ không nằm ở việc trao hết tài sản, mà ở việc giúp con yên tâm rằng bố mẹ vẫn có thể tự chăm sóc bản thân khi cần thiết.

50 triệu đồng viện phí không phải là khoản tiền quá lớn. Nhưng chính số tiền ấy đã dạy tôi một bài học mà có lẽ nhiều người chỉ nhận ra khi đã quá muộn: Dù con cái hiếu thảo đến đâu, tuổi già vẫn cần một nền tảng tài chính độc lập. Bởi tiền bạc không thể thay thế tình thân, nhưng lại có thể bảo vệ sự bình yên của cả gia đình trong những thời điểm khó khăn nhất.