Điểm sàn xét tuyển các trường công lập có khối ngành sức khoẻ ở TP.HCM năm 2026

Tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM , Y khoa và Răng - Hàm - Mặt là hai ngành có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cao nhất, ở mức 23 điểm.

Kế đến là Dược học và Y học cổ truyền, với mức điểm sàn 20, thấp hơn 3 điểm so với nhóm ngành đào tạo bác sĩ.

Phần lớn các ngành còn lại thuộc khối sức khỏe có mức điểm sàn 18 điểm. Nhóm này bao gồm Y học dự phòng, Công nghệ dược phẩm, Hóa dược, Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng.

Thấp nhất trong nhóm ngành sức khỏe là Y tế công cộng, với 17 điểm, thấp hơn 6 điểm so với hai ngành có điểm sàn cao nhất.

Điểm sàn các ngành của Đại học Y Dược TP.HCM năm 2026.

Năm nay, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (ĐHQG TP.HCM) tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển tổng hợp với thang điểm 100.

Điểm xét tuyển được tính từ 30% kết quả thi tốt nghiệp THPT, 50% điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM và 20% điểm học tập THPT, đồng thời cộng điểm ưu tiên, điểm cộng (nếu có). Phương thức này hướng đến việc đánh giá năng lực thí sinh trên nhiều tiêu chí, thay vì phụ thuộc vào kết quả của một kỳ thi.

Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT, nhóm ngành đào tạo bác sĩ có mức điểm sàn cao nhất là 22 điểm. Trong khi đó, ngành Điều dưỡng có mức điểm sàn thấp nhất trong số các ngành được trường công bố, ở mức 18 điểm.

Điểm sàn Trường Đại học Khoa học Sức khoẻ năm 2026.

Tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ngành Y khoa và Răng-Hàm-Mặt có điểm sàn cao nhất trường, với 22,5 điểm, tăng 1,5 so với năm ngoái. Đây là mức điểm tối thiểu để thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường, chưa tính điểm cộng, ưu tiên.

So với năm ngoái, điểm sàn hầu hết ngành tăng 0,5-1,5 điểm. Cao nhất là hai ngành Y khoa và Răng-Hàm-Mặt, với 22,5 điểm. Thấp nhất là ngành mới mở: Tâm lý học với 15,5.

Năm nay, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển hơn 2.100 sinh viên, tăng hơn 200 so với năm trước. Hai phương thức là tuyển thẳng và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Bên cạnh 5 tổ hợp cũ B00 (Toán, Hóa, Sinh), B03 (Toán, Ngữ văn, Sinh học), A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) và B08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh), trường xét thêm hai tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) và D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh).

Điểm sàn Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2026.

Trong đó, khối D01 áp dụng với ngành Y học cổ truyền, D07 với ngành Khúc xạ nhãn khoa.

Trường không áp dụng điểm chênh lệch giữa các tổ hợp. Nếu xét tổ hợp có môn Tiếng Anh, thí sinh phải dùng điểm thi tốt nghiệp THPT, không quy đổi chứng chỉ. Nếu nhiều thí sinh cùng mức điểm xét tuyển, tiêu chí phụ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Năm ngoái, chuẩn đầu vào của trường khoảng 18 đến 25,55 điểm, cao nhất là ngành Y khoa.