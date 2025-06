6/6 - Ngày đặc biệt của hơn 76.000 học sinh lớp 9 TP.HCM

Ngày 6/6, 76.435 thí sinh lớp 9 TP.HCM chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với môn thi đầu tiên Ngữ văn. Kỳ thi lớp 10 năm 2025 tại TP.HCM diễn ra trong 2 ngày 6 - 7/6 tại 142 điểm thi gồm 132 điểm thường và 10 điểm chuyên, tổng cộng 3.277 phòng thi.

2025 là năm đầu tiên học sinh lớp 9 sẽ thi tuyển sinh lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vậy nên, đề thi sẽ có nhiều thay đổi so với các năm trước. Theo quy định, thí sinh sẽ dự thi ba môn Văn, Toán (120 phút/môn) và Ngoại ngữ 90 phút (theo ngoại ngữ 1 đang học tại trường), riêng thí sinh thi chuyên/tích hợp sẽ làm thêm bài thi chuyên/tích hợp.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc và an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã huy động 9.548 giáo viên coi thi cùng 1.846 nhân viên hỗ trợ, đồng thời tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi vào ngày 4/6 và áp dụng quy trình bảo mật, an ninh.

Năm nay, điểm xét tuyển vào các lớp đại trà là tổng điểm ba môn cộng điểm khuyến khích, ưu tiên (nếu có). Với các lớp chuyên, công thức là tổng điểm ba môn nói trên theo hệ số 1, cộng điểm bài thi môn chuyên hệ số 2. Riêng trung tâm giáo dục thường xuyên, THCS-THPT Thạnh An của huyện Cần Giờ, xét tuyển bằng học bạ.

TP.HCM có 944 học sinh lớp 9 được tuyển thẳng lên lớp 10 năm 2025. Theo quy định của Sở GD-ĐT TPHCM, đối tượng được tuyển thẳng lớp 10 năm học 2024-2025 tại TPHCM gồm: Học sinh là người khuyết tật (có giấy chứng nhận theo quy định). Học sinh THCS đạt giải cấp quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các bộ và cơ quan ngang bộ tổ chức trên quy mô toàn quốc đối với các cuộc thi, kỳ thi, hội thi về văn hóa, văn nghệ, thể thao; cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật. Học sinh THCS đạt giải trong các cuộc thi quốc tế do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định chọn cử. Trong đó, học sinh THCS đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (do Bộ GD-ĐT tổ chức), hoặc học sinh đạt giải quốc tế các môn học thuộc Chương trình giáo dục phổ thông, sẽ được phép đăng ký nguyện vọng tuyển thẳng vào tất cả các trường THPT tại TPHCM (trừ các trường chuyên).

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập năm học 2025 - 2026, mười trường THPT có tỉ lệ chọi cao nhất TP.HCM lần lượt là Trường Trần Đại Nghĩa (quận 1), Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức), Vĩnh Lộc (quận Bình Tân), Phạm Văn Sáng (huyện Hóc Môn), Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3), Võ Trường Toản (quận 12), Ngô Quyền (quận 7), Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn) và Thủ Đức (TP Thủ Đức).