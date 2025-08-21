Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

6 câu bố mẹ càng hay nói thì con lớn lên càng xuất sắc

21-08-2025 - 22:09 PM | Sống

Những lời nói này, khi được lặp lại đủ nhiều, trở thành “tiếng nói nội tâm” của trẻ.

Rất nhiều nghiên cứu tâm lý học và giáo dục trẻ em cho thấy: những gì trẻ nghe thường xuyên từ bố mẹ sẽ dần trở thành “giọng nói nội tâm” của con khi lớn lên. Nếu bố mẹ gieo vào con những lời khích lệ, niềm tin và tình yêu thương, con sẽ mang chúng làm hành trang suốt đời. Ngược lại, nếu trẻ thường xuyên bị chê trách, so sánh hay quát mắng, chúng sẽ dễ hình thành mặc cảm, tự ti và sợ sai. Vì thế, những lời nói tích cực không chỉ là sự an ủi nhất thời, mà còn là nền móng giúp trẻ phát triển xuất sắc.

6 câu bố mẹ càng hay nói thì con lớn lên càng xuất sắc- Ảnh 1.

1. Con làm được mà!

Đây là câu khích lệ đơn giản nhưng có sức mạnh lớn. Mỗi lần trẻ đứng trước thử thách – từ việc tập đi xe đạp, làm bài toán khó, hay tham gia một cuộc thi – khi nghe bố mẹ tin tưởng mình, trẻ sẽ có thêm dũng khí. Lâu dần, niềm tin đó biến thành sự tự tin nội tại, khiến con không ngại khó khăn.

2. Bố mẹ tin tưởng con

Trẻ cần cảm giác được trao quyền. Khi biết bố mẹ tin tưởng, con sẽ học cách chịu trách nhiệm, dám thử và dám sai. Chính niềm tin này nuôi dưỡng khả năng lãnh đạo và sự độc lập – yếu tố quan trọng để trẻ thành công.

3. Con rất đặc biệt

Trong một thế giới đầy cạnh tranh, so sánh là điều khó tránh. Nhưng khi trẻ luôn được nhắc rằng con là duy nhất, không ai thay thế, chúng sẽ hiểu giá trị bản thân không nằm ở việc “hơn người khác” mà ở việc phát huy tốt nhất khả năng của chính mình. Đây là nền tảng để con lớn lên với sự tự tin bền vững.

6 câu bố mẹ càng hay nói thì con lớn lên càng xuất sắc- Ảnh 2.

4. Lần này không được thì lần sau mình làm lại

Nhiều trẻ ngại sai, sợ thất bại, và đó là lý do chúng không dám bước ra khỏi vùng an toàn. Khi bố mẹ nhấn mạnh rằng sai lầm chỉ là một phần của học tập, trẻ sẽ học cách kiên cường, biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã – kỹ năng quan trọng để đạt được thành tích xuất sắc lâu dài.

5. Bố mẹ luôn ở bên con

Cảm giác được bảo vệ, che chở là nền tảng để trẻ mạnh mẽ đối mặt với thế giới. Khi biết rằng dù thành công hay thất bại, bố mẹ vẫn yêu thương và đồng hành, con sẽ có tâm thế vững vàng, không bị gục ngã trước áp lực.

6 câu bố mẹ càng hay nói thì con lớn lên càng xuất sắc- Ảnh 3.

6. Cảm ơn con

Nghe lời cảm ơn từ bố mẹ giúp trẻ hiểu rằng mọi nỗ lực của mình đều có giá trị. Con sẽ học cách biết ơn và trân trọng người khác. Đây là chìa khóa để trẻ phát triển nhân cách tử tế, khiêm nhường và được yêu mến trong mọi môi trường.

Những lời nói này, khi được lặp lại đủ nhiều, trở thành “tiếng nói nội tâm” của trẻ. Đến khi trưởng thành, mỗi lần gặp thử thách, trong đầu con sẽ vang lên: “Mình làm được mà! Sai cũng không sao, vì mình còn cơ hội sửa. Bố mẹ tin tưởng mình.” Và chính điều đó giúp trẻ xuất sắc hơn, không chỉ trong học tập mà cả trong cách sống, cách làm người.

Bố mẹ tuyệt đối tránh 5 câu này nếu không muốn con mất tự tin và ảnh hưởng tính cách

Theo Bảo Minh

