6 cựu lãnh đạo, cán bộ vừa bị khởi tố trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội là ai?

Báo Người lao động đưa tin, tối 31/1, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và quyết định khởi tố bị can đối với 6 người là cán bộ, cựu lãnh đạo phường liên quan đến vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Các bị can cùng bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

6 cựu cán bộ bị khởi tố từng công tác trong lực lượng thanh tra xây dựng, UBND phường Khương Đình và Công an phường Khương Đình.

Trong số các bị can này, có 3 bị can bị bắt tạm giam, 3 bị can được cho tại ngoại và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Chung cư mini tại phố Khương Hạ cháy trong đêm gây hậu quả vô cùng thương tâm. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Báo Kinh tế đô thị dẫn thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, danh tính các bị can bị khởi tố bao gồm:

Nguyễn Đình Quân, nguyên Tổ trưởng Tổ TTXD UBND phường Khương Đình, giai đoạn 2014-2016, hiện là Tổ trưởng Tổ TTXD UBND phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Chu Xuân Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình, giai đoạn 2015 - 2020, hiện là Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Nam.

Nguyễn Thị Kim Trang, nguyên cán bộ địa chính xây dựng UBND phường Khương Đình, giai đoạn 2010 - 2018, hiện là cán bộ địa chính xây dựng UBND phường Thanh Xuân Bắc.

Trần Trọng Khang, nguyên Đội trưởng Đội TTXD UBND quận Thanh Xuân, giai đoạn 2013 - 2016, hiện đã nghỉ hưu.

Phạm Tần Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình, giai đoạn từ 2018 đến nay.

Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Phó trưởng Công an phường Khương Đình.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cũng đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can Nguyễn Đình Quân, Trần Trọng Khang, Chu Xuân Sơn; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với các bị can Nguyễn Thị Kim Trang, Phạm Tần Anh, Nguyễn Tuấn Anh. Ra Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can nêu trên để phục vụ công tác điều tra.

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.

Trước đó, đêm 12 rạng sáng 13/9/2023, chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ quận Thanh Xuân bị cháy làm 56 người tử vong, 37 người bị thương. Chung cư mini này được chủ đầu tư là ông Nghiêm Quang Minh (trú Yên Hòa, quận Giấy, Hà Nội) xây thành 9 tầng và 1 tầng tum. Công an TP Hà Nội đã khởi tố đối với bị can Minh về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Theo tìm hiểu của báo Lao động, giấy phép xây dựng của quận Thanh Xuân cấp tháng 3/2015 cho công trình xây nhà ở riêng lẻ là 6 tầng, diện tích xây dựng tầng một 167 m2, mật độ 70%, tổng chiều cao 20,2 m. Thực tế, chủ đầu tư đã biến công trình nhà ở thấp tầng thành chung cư mini cao 10 tầng, diện tích xây dựng 230 m2, chia thành 45 căn hộ để bán.

Báo Công an TPHCM đưa tin, sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng, gồm: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân, Đảng ủy phường Khương Đình nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.