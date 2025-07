Mẹ kết hợp với giáo viên đánh cắp đề thi, toàn bộ điểm số của học sinh giỏi nhất trường bị hủy bỏ, buộc thôi học

Ngày 15/7, Tòa án Chi nhánh Andong thuộc Tòa án Địa phương Daegu (Hàn Quốc) đã tiến hành thẩm vấn nghi phạm trước khi bắt giữ đối với A – một phụ huynh ngoài 40 tuổi, và C – một nam nhân viên nhà trường ngoài 30 tuổi. Sau đó, tòa đã phát lệnh bắt giữ cả hai với lý do “có khả năng tiêu hủy chứng cứ và bỏ trốn”.

Theo thông tin từ cảnh sát, vào khoảng 1 giờ 20 phút rạng sáng ngày 4/7, bà A đã cùng với giáo viên hợp đồng C đột nhập vào một trường trung học ở Andong để đánh cắp đề thi. Cả hai biết rằng đề thi đã in sẽ được lưu giữ tạm thời tại văn phòng giáo vụ hoặc phòng in, nên đã chọn thời điểm đêm khuya để lén lút đột nhập vào khuôn viên trường.

Lợi dụng việc giáo viên C quen thuộc với cấu trúc nhà trường và từng đăng ký dấu vân tay trong hệ thống an ninh nội bộ, cho nên hai người đã dùng dấu vân tay của C để vào văn phòng giáo vụ. Tuy nhiên, hành vi của họ đã nhanh chóng bị phát hiện do hệ thống an ninh nhà trường được kích hoạt.

Ảnh Yonhap news

Ông B là nhân viên quản lý cơ sở vật chất của ngôi trường trên, ông bị tình nghi đã làm ngơ và tiếp tay cho hành vi đột nhập của bà A và giáo viên C. Theo điều tra, B đã hỗ trợ bằng cách không khóa cửa lớp học nơi lưu giữ đề thi, cũng như xóa dữ liệu camera an ninh nhằm xóa dấu vết phạm tội.

Cảnh sát xác nhận có sự trao đổi tài sản giữa phụ huynh A và giáo viên C, cho thấy mối quan hệ không đơn thuần giữa hai người.

Giáo viên C là người vẫn còn làm việc theo dạng hợp đồng tại ngôi trường này cho đến năm ngoái và đã bị bắt giữ vào ngày 14/7. Cảnh sát phát hiện rằng, từ thời con gái bà A còn học trung học cơ sở, C đã dạy kèm riêng cho cô bé. Tuy nhiên, theo luật hiện hành của Hàn Quốc, giáo viên hợp đồng và các nhân viên giáo dục khác bị cấm thực hiện hoạt động dạy thêm ngoài giờ.

Hiện tại, con gái của bà A cũng đã bị khởi tố với cáo buộc cản trở công vụ nhưng không bị tạm giam. Cô bị nghi ngờ đã nhận đề thi đánh cắp từ mẹ mình là bà A và giáo viên C, sau đó sử dụng để làm bài trong kỳ thi. Ngay trong ngày xảy ra vụ việc, nhà trường đã tổ chức họp nội bộ và thống nhất xử lý: toàn bộ điểm số của cô học sinh sẽ bị hủy và đồng thời ra quyết định buộc thôi học.

Được biết, trong suốt thời gian học tại trường, con gái bà A là học sinh có thành tích xuất sắc, thường xuyên giữ vị trí số một toàn khối trong các kỳ thi.

Sau khi thông tin vụ trộm đề thi bị phanh phui, dư luận Hàn Quốc không khỏi chấn động. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ và so sánh câu chuyện như bước ra từ phim truyền hình:

“Nghe nói là muốn để con vào được Đại học Y Seoul, y như phim Sky Castle ngoài đời thật vậy.”

“Thi được thủ khoa nhờ ăn cắp đề thì có giá trị gì? Tất cả điểm thi trước đây cũng nên bị điều tra lại.”

“Học sinh đứng thứ hai toàn trường chắc đã phải chịu thiệt thòi biết bao nhiêu năm nay.”

Vụ việc gây rúng động dư luận khi cho thấy một bộ phận phụ huynh sẵn sàng “liên thủ” để tiếp tay cho con cái vào được trường top, bất chấp đạo đức và pháp luật.