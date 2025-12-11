6 dấu hiệu nhận biết thịt bò "phù phép", rẻ mấy cũng không mua

Thịt bò là món nhiều gia đình ưu tiên, nhưng cũng là mặt hàng bị “phù phép” nhiều nhất ngoài chợ. Một số tiểu thương dùng thủ thuật để biến thịt heo thành thịt bò, làm thịt cũ trông như mới, hoặc tẩm màu cho bắt mắt. Dưới đây là sáu dấu hiệu bạn cần nhớ để không bao giờ rơi vào bẫy thịt bò giả, thịt bò kém chất lượng, dù giá có rẻ đến đâu.

Thịt bò tươi thường có màu đỏ tự nhiên, hơi sẫm nhưng nhìn khô ráo và đều màu. Nếu miếng thịt đỏ rực, bóng loáng hoặc đỏ kiểu lem nhem như vừa quét màu, khả năng cao đã bị tẩm phẩm hoặc nhuộm bằng phụ gia. Khi đi chợ, bạn nên yêu cầu người bán cắt một lát mới để quan sát mặt cắt. Nếu bên trong màu nhạt nhưng bên ngoài đỏ đậm, đó là dấu hiệu nhuộm màu.

Thịt bò thật có thớ dọc, rõ ràng, hơi khô và săn. Ngược lại, thịt heo pha phẩm màu thành “bò giả” thường có thớ mịn hơn, bóng bóng và mềm quá mức. Khi dùng tay ấn nhẹ, thịt bò tươi đàn hồi nhanh, còn thịt bị phù phép thì lõm lâu, bề mặt hơi nhớt hoặc dính tay. Đây là mẹo đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả khi đứng trước quầy thịt.

Mùi thịt bò rất đặc trưng, không gắt, không hắc. Nếu miếng thịt có mùi tanh kiểu thịt heo, mùi lạ như hóa chất, hoặc mùi nồng hắc như máu cũ, đó là dấu hiệu thịt đã qua xử lý. Khi đi chợ, bạn nên đứng gần để ngửi thoáng qua, không cần cầm lên. Thịt bò tươi bao giờ cũng có mùi nhẹ và dễ chịu.

Mỡ bò tươi màu trắng ngà hoặc hơi vàng nhạt. Nhưng nếu bạn thấy miếng mỡ trắng tinh như mỡ heo hoặc vàng đậm như bị nhuộm, hãy cảnh giác. Nhiều nơi tẩm phẩm để biến mỡ heo thành mỡ bò hoặc làm thịt cũ trông béo đẹp hơn. Hãy nhớ rằng mỡ bò thật thường hơi cứng, cắt ra không mềm nhũn.

Tiểu thương bán bò với giá “mềm bất thường” thường có lý do. Thịt có thể là bò già, bò bệnh, thịt cũ, thịt heo nhuộm màu hoặc thịt đông lạnh rã đông nhiều lần. Khi đi chợ, bạn nên tham khảo giá ở ít nhất hai sạp trước khi mua. Nếu một nơi rẻ hơn 30 đến 40 phần trăm so với mức bình thường, bạn nên tỉnh táo mà bỏ qua.

Thịt bò tươi không tiết nhiều nước. Nếu bạn thấy nước đỏ sền sệt dưới khay, đó thường là máu hoặc hỗn hợp phẩm màu dùng để “tươi hóa” thịt cũ. Khi người bán liên tục xịt nước lên bề mặt thịt cho bóng đẹp, đó cũng là tín hiệu không nên mua. Nước khiến bạn khó phân biệt thịt tươi và che mùi.

Để yên tâm hơn, bạn có thể áp dụng thêm vài mẹo nhỏ

- Chọn miếng thịt có thớ rõ, mặt thịt khô, màu đỏ tự nhiên.

- Ưu tiên phần diềm thăn, gầu, bắp hoa hoặc bắp rùa vì dễ quan sát thớ và độ tươi.

- Hỏi người bán xem thịt mới về lúc nào, lò mổ ở đâu. Tiểu thương uy tín luôn trả lời minh bạch.

- Tránh thịt đóng khay bọc kín mà có nước đọng, vì khó đánh giá độ tươi thật sự.

- Nếu mua nhiều, nên xin họ cắt thử một miếng để xem mặt cắt bên trong còn tươi không.