6 kiểu emoji người EQ thấp "chuộng" nhất

Trong thế giới số, emoji được ví như “gia vị” cho câu chữ. Chúng khiến tin nhắn bớt khô khan, thêm màu sắc và giúp người gửi thể hiện cảm xúc nhanh chóng. Nhưng cũng giống như gia vị, nếu nêm quá tay hoặc chọn sai món, emoji có thể phản tác dụng.

Trên mạng xã hội, nhiều người đã chỉ ra rằng có một nhóm emoji rất hay được những người EQ thấp, tức là thiếu tinh tế trong giao tiếp sử dụng thường xuyên. Và đôi khi, chỉ một icon nhỏ bé lại đủ khiến cuộc trò chuyện rẽ sang hướng tiêu cực.

1. Cười chảy nước mắt

Đây có lẽ là emoji phổ biến thường được dùng để diễn tả trạng thái “cười lăn lộn”. Tuy nhiên, khi lạm dụng, đặc biệt là trong những tình huống không phù hợp, nó có thể biến thành dấu hiệu của sự hời hợt. Người ta kể chuyện buồn, trải lòng về áp lực, hay đơn giản là chia sẻ khó khăn… mà đối phương lại phản hồi bằng một “cười chảy nước mắt”, chắc chắn sẽ khiến họ cảm thấy bị coi nhẹ.

2. Giận đỏ mặt

Kiểu emoji này thể hiện sự tức giận, bức xúc. Nhưng vấn đề là người EQ thấp thường dùng nó thay cho việc giải thích lý do hoặc trao đổi thẳng thắn. Thay vì nói “mình không đồng ý vì…”, họ chỉ gửi ngay một gương mặt đỏ au. Kết quả là không khí trở nên nặng nề, mà nguyên nhân thực sự thì vẫn chẳng ai hiểu.

3. Trợn mắt lườm nguýt

Mỗi lần biểu tượng này xuất hiện, nó thường đi kèm với sự mỉa mai, khinh khỉnh. Trong giao tiếp trực tiếp, một cái lườm cũng đủ khiến người khác mất thiện cảm. Trên mạng, icon này còn tăng cảm giác bị coi thường lên gấp bội. Người EQ cao thường rất tiết chế khi dùng nó, bởi chỉ cần sai thời điểm, biểu tượng này sẽ khiến người khác tự ái ngay lập tức.

Khi sử dụng MXH, việc sử dụng emoji cũng là dấu hiệu cho thấy bạn sở hữu EQ cao hay thấp.

4. Nút like

Nghe thì có vẻ vô hại, nhưng trên thực tế, nhiều người lại dùng nút like như một cách trả lời cụt ngủn, thiếu quan tâm. Khi người kia gửi một tin nhắn dài tâm sự, đáp lại chỉ bằng một cái “giơ ngón tay” đôi khi còn khiến họ hụt hẫng hơn cả việc không trả lời. Với những người nhạy cảm, đây thậm chí còn bị hiểu lầm thành sự xa cách hoặc thờ ơ.

6. Mặt chú hề

Đây là một trong những biểu tượng mới nổi, thường được dùng để tự giễu, thừa nhận bản thân vừa làm điều ngốc nghếch. Nhưng khi nó bị sử dụng liên tục để gắn mác cho người khác, biểu tượng chú hề trở thành công cụ mỉa mai, hạ thấp. Điều đó không những không hài hước mà còn khiến hình ảnh người gửi trở nên kém duyên.

Thực tế, không có emoji nào “xấu” hay “tốt” tuyệt đối. Tất cả phụ thuộc vào cách sử dụng và ngữ cảnh. Người EQ cao biết chọn đúng lúc để icon phát huy tác dụng, một gương mặt cười có thể xóa tan căng thẳng, một trái tim nhỏ cũng đủ khiến người nhận ấm lòng. Ngược lại, người EQ thấp thường dùng emoji theo cảm tính, không cân nhắc tới tâm trạng và hoàn cảnh của đối phương, khiến biểu tượng đáng yêu trở thành thứ gây hiểu lầm.

Trong kỷ nguyên số, nơi phần lớn giao tiếp diễn ra qua màn hình, sự tinh tế trong cách dùng emoji chính là thước đo của EQ. Thế nên, trước khi bấm gửi một icon, hãy tự hỏi: “Người kia sẽ cảm thấy gì khi nhìn thấy nó?”. Một biểu tượng tuy nhỏ, nhưng lại có sức nặng đủ để biến cuộc trò chuyện thành một kỷ niệm dễ thương hoặc một vết xước khó quên.