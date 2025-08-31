Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thường gọi điện thoại vào 3 thời điểm này chính là biểu hiện của EQ thấp

31-08-2025 - 22:18 PM | Sống

Nếu mắc phải lỗi này, bạn nên sửa gấp để không bị ấn tượng xấu với đối phương.

Trong xã hội hiện đại, điện thoại không chỉ là công cụ liên lạc. Cách giao tiếp qua điện thoại còn phản ánh mức độ ứng xử và tinh tế của mỗi người. Có người chỉ cần vài cuộc gọi cũng đủ gây thiện cảm, nhưng cũng có người khiến người khác ngán ngẩm vì cách gọi thiếu tinh tế. Đặc biệt, việc thường xuyên gọi vào 3 thời điểm dưới đây được xem là biểu hiện rõ ràng của chỉ số EQ thấp.

Thường gọi điện thoại vào 3 thời điểm này chính là biểu hiện của EQ thấp- Ảnh 1.

1. Gọi điện vào lúc nửa đêm hoặc sáng quá sớm

Nếu không có việc gì thật sự khẩn cấp, việc gọi điện lúc nửa đêm hoặc quá sớm vào buổi sáng thường khiến người khác cảm thấy khó chịu. Thời điểm này, hầu hết mọi người đang nghỉ ngơi, cơ thể và tinh thần đều cần được thư giãn. Một cuộc gọi bất ngờ không chỉ phá vỡ giấc ngủ mà còn dễ khiến người nghe rơi vào trạng thái căng thẳng, lo lắng: “Có chuyện gì gấp lắm sao?”.

Thực tế, nhiều người nghĩ rằng mình chỉ muốn “trò chuyện chút cho vui” hoặc “chợt nhớ ra cần hỏi một việc”, nhưng lại quên mất đối phương cũng cần sự riêng tư và nghỉ ngơi. Người có EQ cao sẽ hiểu rằng, trừ khi có tình huống đặc biệt như cấp cứu, tai nạn hay sự cố nghiêm trọng, còn lại nên tránh làm phiền người khác trong khoảng thời gian này.

2. Gọi điện trong giờ làm việc bận rộn

Một biểu hiện khác của EQ thấp là hay gọi điện vào những khung giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt là khi người khác đang đi làm. Ai cũng biết, giờ hành chính thường là thời gian con người tập trung giải quyết công việc. Một cuộc gọi dài dòng, không cần thiết có thể làm gián đoạn nhịp làm việc, thậm chí ảnh hưởng đến hiệu suất.

Thường gọi điện thoại vào 3 thời điểm này chính là biểu hiện của EQ thấp- Ảnh 2.

Trong nhiều trường hợp, tin nhắn sẽ là lựa chọn tinh tế hơn. Nếu đối phương rảnh, họ sẽ phản hồi ngay. Còn nếu bận, họ sẽ trả lời sau. Điều này thể hiện sự tôn trọng thời gian của người khác. Ngược lại, thường xuyên gọi trong lúc người khác bận bịu, lại còn nói chuyện dông dài, dễ khiến họ cảm thấy người gọi thiếu tinh tế và thiếu tôn trọng.

3. Gọi ngay sau khi vừa bị từ chối cuộc gọi trước

Một tình huống khá phổ biến là: bạn vừa từ chối cuộc gọi vì đang bận họp hoặc di chuyển, thế nhưng đối phương lại tiếp tục gọi lại ngay sau đó, thậm chí gọi liên tục nhiều lần. Hành động này vô tình gây áp lực cho người nghe, khiến họ vừa khó xử vừa khó chịu.

Người có EQ cao thường sẽ để lại tin nhắn ngắn gọn, ví dụ: “Khi nào anh/chị rảnh gọi lại cho tôi nhé”, hoặc “Có việc gấp, nhờ anh/chị phản hồi khi tiện”. Cách ứng xử này vừa lịch sự vừa tạo sự thoải mái. Trong khi đó, người EQ thấp thường thiếu kiên nhẫn, luôn cho rằng nhu cầu của mình quan trọng hơn, vì thế cứ liên tục gọi, bất chấp hoàn cảnh của đối phương.

Điện thoại giúp rút ngắn khoảng cách, nhưng cũng có thể tạo ra khoảng cách vô hình nếu sử dụng không đúng lúc, đúng chỗ. Người có EQ cao không chỉ biết nói chuyện khéo léo mà còn biết khi nào nên gọi, khi nào nên nhắn tin, và khi nào nên để đối phương có khoảng lặng riêng.

Thực tế, nhiều mối quan hệ bền vững không đến từ những lời hoa mỹ, mà từ sự tinh tế trong từng chi tiết nhỏ. Một cuộc gọi đúng lúc có thể khiến đối phương cảm thấy được quan tâm; ngược lại, một cuộc gọi sai thời điểm dễ biến thành sự phiền phức.

Giáo viên 20 năm dạy học khẳng định: Trẻ ngày đầu đi học không khóc nhờ có 3 “bảo bối” này trong balo

Đinh Anh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhân viên đầu tiên của Viettel được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: Là Trung tá sở hữu bảng vàng thành tích, được ví “nhân vật không thể thay thế”

Nhân viên đầu tiên của Viettel được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: Là Trung tá sở hữu bảng vàng thành tích, được ví “nhân vật không thể thay thế” Nổi bật

Nhân vật mặc vest, đeo kính đen xuất hiện trên TV được "chụp màn hình" nhiều nhất hôm nay

Nhân vật mặc vest, đeo kính đen xuất hiện trên TV được "chụp màn hình" nhiều nhất hôm nay Nổi bật

24 khoản trường công lập tại TP.HCM được phép thu trong năm học mới

24 khoản trường công lập tại TP.HCM được phép thu trong năm học mới

22:05 , 31/08/2025
Sự thật đau lòng được tiết lộ tại buổi họp mặt 20 năm: 3 cạm bẫy khiến việc nuôi dạy con thành công cốc

Sự thật đau lòng được tiết lộ tại buổi họp mặt 20 năm: 3 cạm bẫy khiến việc nuôi dạy con thành công cốc

22:05 , 31/08/2025
10 thói quen trên bàn ăn khiến bạn khó tích lũy và nghèo đi theo thời gian

10 thói quen trên bàn ăn khiến bạn khó tích lũy và nghèo đi theo thời gian

21:46 , 31/08/2025
Huy động hơn 1.000 cảnh sát đột kích 98 địa điểm, tịch thu 55 phương tiện, niêm phong 32 BĐS cùng loạt tang vật liên quan đến đường dây đa cấp hơn 1.100 tỷ đồng

Huy động hơn 1.000 cảnh sát đột kích 98 địa điểm, tịch thu 55 phương tiện, niêm phong 32 BĐS cùng loạt tang vật liên quan đến đường dây đa cấp hơn 1.100 tỷ đồng

21:40 , 31/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên