Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thường xuyên hỏi 3 câu này qua điện thoại là biểu hiện của EQ thấp

04-09-2025 - 17:48 PM | Sống

Những câu hỏi tưởng chừng như vô thưởng vô phạt nhưng lại để lộ trình độ EQ của bạn.

Có một nghịch lý thú vị trong giao tiếp: đôi khi, những câu nói tưởng chừng vô hại lại dễ khiến người khác khó chịu hơn cả lời lẽ gay gắt. Điện thoại là công cụ kết nối nhanh chóng. Nhưng nếu sử dụng không khéo, nó cũng dễ biến thành nguyên nhân làm sứt mẻ các mối quan hệ. 

Thực tế, chỉ cần thường xuyên lặp lại 3 câu hỏi dưới đây trong các cuộc gọi, bạn đã vô tình để lộ EQ thấp của mình.

“Đang làm gì đấy?”

Đây là câu hỏi phổ biến, gần như được nhiều người sử dụng để mở đầu cuộc gọi. Tuy nhiên, trong mắt người nghe, nó lại không tinh tế. Thứ nhất, câu hỏi này xâm phạm sự riêng tư, bởi không phải ai cũng muốn chia sẻ chi tiết hoạt động của mình ở mọi thời điểm. Thứ hai, nó tạo cảm giác người gọi không chuẩn bị trước, không có mục đích rõ ràng, chỉ hỏi để kéo dài cuộc trò chuyện.

Thường xuyên hỏi 3 câu này qua điện thoại là biểu hiện của EQ thấp- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Người có EQ cao thường mở đầu bằng cách đi thẳng vào trọng tâm: “Tôi gọi cho bạn vì có việc này…” hoặc “Tôi muốn trao đổi nhanh về vấn đề…”. Cách nói này vừa tiết kiệm thời gian, vừa thể hiện sự tôn trọng đối phương. 

Ngược lại, việc mở đầu bằng “Đang làm gì đấy?” khiến người nghe dễ bực bội vì cảm thấy bị kiểm soát hoặc bị kéo vào cuộc trò chuyện không cần thiết.

“Có rảnh không?”

Thoạt nghe, đây có vẻ là một câu hỏi lịch sự. Nhưng thực chất, nó lại tạo áp lực cho người nghe. Bởi nếu thật sự bận, họ sẽ ngại nói “không” để tránh bị cho là thiếu hợp tác. Nếu miễn cưỡng trả lời “có”, họ sẽ phải bỏ dở công việc đang làm. Câu hỏi này vô tình đặt đối phương vào tình huống khó xử, biến cuộc trò chuyện thành gánh nặng.

Một người tinh tế thường chọn cách khác, thay vì hỏi “Có rảnh không?”. Họ sẽ chủ động nói rõ vấn đề và để đối phương quyết định, như: “Tôi cần nhờ bạn chút việc, bạn có thể nói chuyện trong vài phút không?”, hoặc “Tôi gọi để hỏi nhanh một ý, nếu đang bận bạn cứ phản hồi sau cũng được”. 

Cách diễn đạt này giúp người nghe cảm thấy được tôn trọng, có quyền lựa chọn, thay vì bị động rơi vào thế khó.

“Sao không nghe máy?”

Đây là câu hỏi dễ khiến người khác mất thiện cảm nhất. Trong bối cảnh công việc bận rộn, việc bỏ lỡ một vài cuộc gọi là chuyện bình thường. Thế nhưng, khi vừa kết nối được mà người gọi đã chất vấn với câu hỏi trên, điều đó chẳng khác nào một lời trách móc, tạo cảm giác người nghe có lỗi.

Thường xuyên hỏi 3 câu này qua điện thoại là biểu hiện của EQ thấp- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thực tế, ai cũng có lúc bận họp, đang di chuyển hoặc đơn giản là không tiện nghe điện thoại. Việc trách móc ngay từ đầu chỉ làm không khí cuộc trò chuyện trở nên nặng nề, thậm chí khiến đối phương muốn tránh né bạn trong những lần sau. 

Người có EQ cao sẽ không bao giờ bắt đầu bằng sự phàn nàn. Họ sẽ nói nhẹ nhàng: “Tôi vừa gọi cho bạn, chắc lúc nãy bạn bận” hoặc đơn giản đi thẳng vào việc cần bàn bạc. Cách xử lý này vừa khéo léo vừa giúp duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

Điện thoại vốn là công cụ kết nối tiện lợi, nhưng chính sự tiện lợi ấy dễ khiến con người trở nên thiếu kiềm chế và thiếu tinh tế trong giao tiếp. Ba câu hỏi trên, nếu chỉ nói một lần thì không quá đáng ngại, nhưng nếu lặp lại thường xuyên, chúng sẽ tạo thành thói quen xấu, khiến người khác cảm thấy bạn thiếu sự tôn trọng và thiếu khéo léo.

Người có EQ cao không chỉ giỏi kiểm soát cảm xúc của mình, mà còn biết cân nhắc cảm xúc của người khác trong từng câu chữ, từng khoảnh khắc nhỏ. Thay vì hỏi những câu vô thưởng vô phạt, họ chọn cách nói thẳng, ngắn gọn, tập trung vào nội dung chính và cho đối phương sự thoải mái trong phản hồi.

(Tổng hợp)

Thường kết thúc cuộc gọi điện thoại bằng 3 cách này chính là biểu hiện của EQ thấp

Đinh Anh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
100 năm cuộc đời của cố “thuyền trưởng” bệnh viện Bạch Mai: 91 tuổi vẫn đạp xe đến viện, tự giặt quần áo mỗi ngày và bài học dạy con qua 1 miếng táo

100 năm cuộc đời của cố “thuyền trưởng” bệnh viện Bạch Mai: 91 tuổi vẫn đạp xe đến viện, tự giặt quần áo mỗi ngày và bài học dạy con qua 1 miếng táo Nổi bật

Chớ chủ quan: Một sơ suất nhỏ với giấy tờ của con, cha mẹ giật mình mất tiền triệu

Chớ chủ quan: Một sơ suất nhỏ với giấy tờ của con, cha mẹ giật mình mất tiền triệu Nổi bật

10 năm làm sếp, tôi nhận ra: Đây chính là kiểu nhân sự sẽ thăng tiến nhanh nhất!

10 năm làm sếp, tôi nhận ra: Đây chính là kiểu nhân sự sẽ thăng tiến nhanh nhất!

17:13 , 04/09/2025
Đây là 3 loại "thịt vàng" cho người cao tuổi: Ăn 2 lần/tuần để bảo vệ tế bào não, cách nấu dễ và rất ngon

Đây là 3 loại "thịt vàng" cho người cao tuổi: Ăn 2 lần/tuần để bảo vệ tế bào não, cách nấu dễ và rất ngon

17:02 , 04/09/2025
Nghiên cứu Anh chỉ ra: Không phải chạy hay bơi, đây mới là môn thể thao đơn giản, miễn phí và dễ nhất để giảm cân, còn tốt cho tuổi thọ

Nghiên cứu Anh chỉ ra: Không phải chạy hay bơi, đây mới là môn thể thao đơn giản, miễn phí và dễ nhất để giảm cân, còn tốt cho tuổi thọ

16:32 , 04/09/2025
Vụ 3 chùm nho giá 4,5 triệu đồng: Phạt cửa hàng vì kinh doanh đồ nhập lậu

Vụ 3 chùm nho giá 4,5 triệu đồng: Phạt cửa hàng vì kinh doanh đồ nhập lậu

16:20 , 04/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên