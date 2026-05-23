6 loại quả giàu vitamin C hơn cả kiwi, người Việt quen nhẵn mặt

Theo Tuấn Khang | 23-05-2026 - 06:08 AM | Sống

Nhiều loại đang vào mùa ở nước ta.

Kiwi là một trong những nguồn cung cấp vitamin C tốt nhất, chứa 134 miligam mỗi cốc, khoảng 148% giá trị hàng ngày (DV). Tuy nhiên, theo Health, một số loại trái cây và rau quả khác cũng chứa lượng vitamin C tương đương hoặc thậm chí cao hơn.

1. Ớt chuông đỏ

Vitamin C: 191 miligam (mg), 212% lượng vitamin C cơ thể cần 1 ngày.

Khẩu phần: 1 cốc, thái nhỏ

Ớt chuông đỏ là một trong những nguồn vitamin C đậm đặc nhất mà bạn có thể ăn. Trên thực tế, chúng có lượng vitamin C nhiều hơn đáng kể so với một quả cam.

Ớt chuông đỏ có lượng vitamin C và các chất dinh dưỡng khác, như vitamin A và chất chống oxy hóa, nhiều hơn đáng kể vì chúng chín hoàn toàn, không giống như ớt xanh được hái sớm hơn.

2. Ổi

Vitamin C: 376mg, 418% lượng vitamin C cơ thể cần 1 ngày.

Khẩu phần: 1 quả, không vỏ

Ổi là một loại trái cây nhiệt đới nổi tiếng với vị ngọt, hơi chua. Nó có nguồn gốc từ Mexico, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Nó có thể ăn sống, phần thịt bên trong có thể có màu trắng, vàng, hồng hoặc đỏ.

3. Quả lý chua đen

Vitamin C: 203mg, 225,5% lượng vitamin C cơ thể cần 1 ngày.

Khẩu phần: 1 cốc

Quả lý chua đen là loại quả mọng nhỏ, có vị chua nhẹ với hàm lượng vitamin C ấn tượng. Chỉ một cốc đã cung cấp hơn 225% giá trị hàng ngày, khiến chúng trở thành nguồn cung cấp tốt hơn nhiều so với kiwi.

4. Mận Kakadu

Vitamin C: 2.300–3.150 mg, hơn 2.500% lượng vitamin C cơ thể cần 1 ngày.

Khẩu phần: 3,5 ounce, khoảng 3/4 cốc mận thái lát

Mận Kakadu là loại trái cây có nguồn gốc từ Úc, có hàm lượng vitamin C đặc biệt cao. Chỉ 3,5 ounce đã cung cấp hơn 2.500% nhu cầu vitamin C hàng ngày của bạn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, mận Kakadu chứa lượng chất chống oxy hóa cao gấp khoảng 5 lần so với quả việt quất.

Mận Kakadu tươi rất khó tìm thấy bên ngoài Úc, nhưng bột mận Kakadu được bán rộng rãi trên mạng.

5. Vải

Vitamin C: 136mg, 151% giá trị hàng ngày

Khẩu phần: 1 cốc

Vải, còn được gọi là vải thiều, là một loại trái cây có nguồn gốc từ châu Á, Việt Nam trồng khá nhiều. Loại trái cây ngọt ngào, có vẻ ngoài độc đáo này chứa một loạt các hợp chất thực vật chống oxy hóa ấn tượng, bao gồm các hợp chất polyphenol. Hàm lượng vitamin C cao này giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ sức khỏe làn da và cung cấp khả năng bảo vệ chống oxy hóa.

6. Ớt

Vitamin C: 364 mg, 404% giá trị hàng ngày.

Khẩu phần: 1 cốc, thái nhỏ hoặc cắt hạt lựu

Ngoài hương vị cay nồng, ớt còn là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, chứa nhiều hơn hàng trăm gam mỗi cốc so với kiwi. Ớt cũng được biết đến với hàm lượng capsaicin cao, một hợp chất tạo nên vị cay và những lợi ích sức khỏe ấn tượng.

Tại sao vitamin C lại quan trọng?

Vitamin C là một loại vitamin tan trong nước, có nghĩa là nó không được dự trữ với số lượng lớn trong cơ thể và phải được tiêu thụ hàng ngày để duy trì mức độ trong máu khỏe mạnh.

Vitamin C đóng nhiều vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Nó hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, trung hòa các gốc tự do và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do oxy hóa.

Ngoài vai trò là chất chống oxy hóa, vitamin C rất quan trọng cho việc sản xuất collagen, một loại protein hỗ trợ độ đàn hồi của da, chữa lành vết thương, sức khỏe xương khớp. Nó cũng tăng cường sự hấp thụ sắt và hỗ trợ chức năng miễn dịch. DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội) đặc biệt nhấn mạnh, đây là thành phần quan trọng để chống lão hóa, giúp chị em chống già, trẻ lâu. Và không còn gì tuyệt vời hơn là hấp thụ từ hoa quả, rau tươi, từ đồ ăn thức uống hàng ngày.

Người lớn cần khoảng 75-120 miligam vitamin C mỗi ngày, tùy thuộc vào tuổi tác, giới tính và việc họ có đang mang thai hoặc cho con bú hay không. Các nghiên cứu cho thấy rằng việc hấp thụ nhiều vitamin C qua chế độ ăn uống có liên quan đến một số lợi ích sức khỏe, bao gồm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, bao gồm cả ung thư phổi.

