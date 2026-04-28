6 loại rau củ có tốc độ phát triển nhanh, chỉ vài tuần là được thu hoạch

Trong vài năm gần đây, xu hướng tự trồng rau củ tại nhà ngày càng được nhiều người quan tâm. Không cần có một khu vườn rộng, nhiều loại rau vẫn có thể phát triển tốt trong chậu, thùng xốp hoặc ngay bên bậu cửa sổ. Việc gieo hạt, tưới nước, chờ những mầm xanh nhú lên rồi thu hoạch cũng trở thành cách thư giãn, giảm căng thẳng sau những ngày bận rộn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn chờ nhiều tháng để có rau ăn. Tin vui là có những loại rau củ phát triển nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng, phù hợp với người mới bắt đầu, nhà có diện tích nhỏ hoặc những ai muốn sớm nhìn thấy thành quả.

Trả lời phỏng vấn trên House Beautiful, Jude Allen, trưởng bộ phận trồng trọt tại Wild Restaurant (Hertfordshire, Anh) đã gợi ý 6 loại rau củ có thể cho thu hoạch nhanh.

1. Củ cải

Củ cải là một trong những lựa chọn phù hợp nhất với người muốn thu hoạch nhanh. Theo Jude Allen, giống củ cải “18 ngày” Dix Huit Jour có thể được thu hoạch chỉ sau khoảng 18 ngày, đúng như tên gọi của nó.

Nếu muốn một lựa chọn có vị ngọt hơn và hình thức đẹp mắt trên đĩa ăn, cải củ Hakurei cũng là gợi ý đáng thử. Loại này có thể được thu hoạch sau khoảng 40 ngày.

2. Rau mầm

Rau mầm là nhóm cây rất phù hợp để trồng trong nhà. Chúng không cần nhiều diện tích, có thể đặt ở nơi có ánh sáng và thường cho thu hoạch chỉ sau 1-3 tuần.

Theo Jude Allen, nhiều loại rau mầm có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn hẳn so với rau trưởng thành, có thể hơn tới 40%. Hương vị của rau mầm thường đậm hơn, vì vậy chỉ cần dùng một lượng nhỏ cũng đủ tạo điểm nhấn cho món ăn.

Một số loại rau mầm dễ trồng là rau mầm củ cải, rau mầm xà lách rocket, rau mầm súp lơ xanh hoặc rau mầm của một số loại rau gia vị như húng tây, húng quế…

3. Xà lách

Xà lách là loại rau quen thuộc, dễ dùng trong bữa ăn và có thể trồng quanh năm. Theo Jude Allen, các giống xà lách Salanova là lựa chọn đáng cân nhắc vì dễ trồng, phù hợp cả với khu vực râm mát và cho sản lượng ổn định. Điểm thú vị là xà lách Salanova có thể được cắt sát gốc và tiếp tục mọc lại tới 3 lần.

4. Rau arugula

Rau xà lách rocket, hay còn gọi là rau arugula, là loại rau có vị cay nhẹ, thường được dùng trong salad hoặc ăn kèm các món Âu. Giống Esmee được đánh giá là có thể trồng quanh năm, phát triển nhanh và dễ chăm sóc.

Điểm đáng chú ý của rau arugula là càng hái, cây càng tiếp tục cho thêm lá. Sau khoảng 15-25 ngày, người trồng đã có thể thu hoạch phần lá non. Tuy nhiên, khi thời tiết nóng, cây dễ trổ ngồng, vì vậy nên gieo nối vụ nếu có không gian và tránh đặt cây dưới nắng gắt cả ngày.

5. Hành lá

Hành lá là loại rau gia vị quen thuộc trong căn bếp Việt. Theo Jude Allen, loại rau này có thể trồng bằng củ hoặc bằng hạt và rất nhanh cho thu hoạch. Hành lá dễ trồng và phù hợp với chậu nhỏ. Với những gia đình thường xuyên nấu ăn tại nhà, một vài chậu hành lá có thể giúp bữa ăn tiện lợi và tươi mới hơn.

6. Các loại rau gia vị

Các loại rau gia vị như rau mùi, húng quế, tía tô đều có thể trồng trong nhà, ngay trên bậu cửa sổ. Chúng phát triển tốt từ hạt và không đòi hỏi không gian lớn.

Theo gợi ý của Jude Allen, có thể gieo nhiều hạt trong cùng một chậu, đồng thời gieo thêm chậu mới sau mỗi vài tuần để duy trì nguồn thu hoạch liên tục. Trong nhóm này, húng quế là một trong những loại nhanh nhất, có thể thu hoạch sau khoảng 1 tháng. Rau mùi thường mất khoảng 4-6 tuần.

Jude Allen khuyến nghị người trồng nên chú trọng nuôi dưỡng đất khỏe, giàu hệ vi sinh và nấm có lợi để cây phát triển tốt, kháng sâu bệnh và cho thực phẩm giàu dinh dưỡng hơn.